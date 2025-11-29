König Charles und Prinz William verdienen mit ihrem Besitz Millionen. Hinter den Einnahmequellen der Royals, die sich selbst "Die Firma" nennen, steckt altes feudales Recht.

Die englische Krone gehört zu den reichsten Monarchien der Welt. Ihre Geldflüsse sind seit jeher undurchsichtig. Das wird jetzt unter den Briten immer mehr zum Reizthema. 26.11.2025 | 9:54 min

Wenn Prinz William sein Herzogtum Cornwall besucht und medienwirksam dort an Land geht, wirkt er tatsächlich wie ein erfolgreicher Unternehmer. Der Prinz von Wales trifft sich dann mit Farmern, die sein Land bewirtschaften: William ist Großgrundbesitzer. So geht das im Königreich seit 1337.

Der jeweils älteste Sohn des Monarchen besitzt 540 Quadratkilometer vor allem im Süden des Landes mit etwa 3.500 Pachtobjekten: Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Gewerbeimmobilien, Parkplätze. Gewinn derzeit etwa 23 Millionen Euro im Jahr, für Williams Privatgebrauch.

Vermögen und Steuerfreiheit im Königshaus

Seit aufgeflogen ist, dass der affärenbelastete Andrew, jüngerer Bruder von Charles, mehr als zwei Jahrzehnte auf Staatskosten in den 30 Zimmern der Royal Lodge im Park von Schloss Windsor gewohnt hat, werden die intransparenten Geldströme der Monarchie immer mehr zum Reizthema.

Steuerpflicht gilt für sie nicht. Charles und William sollen aber freiwillig zahlen. Wie viel, ist unbekannt. Schwer zu schätzen auch, wie groß Charles' Vermögen insgesamt ist. Um die 700 Millionen Euro - heißt es. Was ein Monarch an den nächsten vererbt, darf nie enthüllt werden, das Testament ist versiegelt.

Die englische Monarchie strebt seit jeher danach, bedeutender zu sein als andere europäische Königshäuser. "Die Royals haben immer sehr hartnäckig an ihrem Geld festgehalten", erzählt der Autor und Royalexperte Valentine Low. Er sehe darin keine persönliche Gier.

Es geht der Monarchie aber darum, sich den finanziellen Status zu sichern. „ Valentine Low, Autor und Royalexperte

Herzogtum Lancaster bringt Charles jährlich Millionen

Wie William besitzt auch König Charles ein Herzogtum, das Duchy of Lancaster. Das erwirtschaftet seine privaten Einkünfte. Etwa 30 Millionen Euro im Jahr.

Auch große Teile der Küste gehören dort dem König. Also nimmt er Pacht von denen, die auf seinem Land sitzen, so wie der kommunale Fährbetreiber am Ufer von Liverpool. Die Pendler an Bord der "Royal Iris" machen sich in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten so ihre Gedanken.

Charles soll ja angeblich ein progressiver Monarch sein. Also soll er doch progressiv handeln. Und wenn hier doch Geld zu machen ist, warum nicht umverteilen? „ Will Westerside, Pendler

Milliardenerlöse aus königlichem Besitz

Wenn Charles andere Staatsoberhäupter zum Staatsbankett einlädt oder auf Reisen geht, dann wird das aus der Staatskasse finanziert.

Das Geld für solche offiziellen Ausgaben der Monarchie kommt aus Erlösen des sogenannten Crown Estates, ein milliardenschweres Immobilien-Portfolio: Toplagen in der Londoner Innenstadt gehören dazu, Gewerbeflächen überall im Land.

Aber auch Ländereien und einige der Schlösser wie Windsor oder Buckingham Palace. Die Gewinne fließen zunächst in die Staatskasse, der royale Haushalt erhält dann ein Viertel davon. Eine komplizierte Finanzstruktur.

Greenpeace droht mit Klage

Zum Crown Estate gehört auch fast der gesamte Meeresboden rund um England, Wales und Nordirland, ein 12 Meilen breiter Streifen entlang der Küsten. Dieses Offshore-Imperium verpachtet das Krongut an Windkraft-Konzerne und hat eine Monopol-Stellung.

Greenpeace UK droht jetzt mit einer Klage, damit das Crown Estate die Pachtpreise nicht immer weiter hochtreiben kann. "Denn gleichzeitig steigen dadurch die Preise für die Verbraucher immer weiter", erklärt Will McCallum von Greenpeace UK - in Großbritannien viel mehr als sonst in Europa.

Hier hätte das Crown Estate die einmalige Chance, günstige grüne Energie zu ermöglichen. „ Will McCallum, Greenpeace UK

Die Intransparenz royaler Finanzen, das Anspruchsdenken von Andrew - seit dem Skandal wächst der Unmut bei den Briten. Die meisten sind immerhin zufrieden, dass Charles endlich mal durchgegriffen hat, als er den Ex-Prinzen aus dem öffentlich finanzierten Anwesen im Park von Windsor warf. Und ankündigte, für den Lebensstil seines Bruders in Zukunft selbst aufkommen zu wollen.