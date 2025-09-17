Trump bei Charles in Großbritannien: Zwischen Prunk und Protest

Kutschfahrt mit dem König, Proteste in London: Donald Trump ist zum Staatsbesuch in Großbritannien eingetroffen. Am Abend erwartet den US-Präsidenten ein Staatsbankett.

Mit einer Kutschenprozession wurde US-Präsident Donald Trump von König Charles empfangen. Quelle: ddp

Donald Trump schüttelte dem König die Hand, klopfte dem Thronfolger auf die Schulter und stieg dann in die verzierte Kutsche. Ungeachtet der angekündigten Proteste in London ist der US-Präsident auf Schloss Windsor zum Staatsbesuch im Vereinigten Königreich empfangen worden. An der Seite von König Charles wurde der mächtigste Mann der Welt durch den Schlossgarten gefahren - musikalisch untermalt von den Nationalhymnen beider Staaten.

Begleitet wurde Trump von First Lady Melania, die bei der Ankunft am Mittag durch ihren violettfarbenen Hut mit breiter Krempe auffiel, der ihr Gesicht teilweise verdeckte. In Empfang genommen wurden beide von Charles III., Königin Camilla, Prinz William sowie dessen Ehefrau, Prinzessin Kate.

US-Präsident Trump ist am Vormittag zu einem mehrtägigen Besuch in Großbritannien eingetroffen. 17.09.2025 | 0:23 min

Trump bei Charles: "Beispiellose" Zeremonie geplant

Am Abend wird das große Staatsbankett ausgerichtet - dann sollen der König und Trump auch jeweils eine längere Rede halten. Das Vereinigte Königreich sei für ihn ein "sehr besonderer Ort", hatte Trump kurz nach der Ankunft am Dienstabend gesagt, er "liebe" es.

US-Präsident Donald Trump und König Charles III. inspizierten die Ehrengarde bei der Empfangszeremonie auf Schloss Windsor. Quelle: ap

Das Ausmaß der militärischen Zeremonie in Windsor sei "beispiellos", teilte das britische Verteidigungsministerium mit. Es handle sich um die größte Begrüßungszeremonie im Vereinigten Königreich seit Menschengedenken.

Das Handelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA gefährdet britische Bioethanolwerke. Die Beschäftigten waren vor dem Besuch des US-Präsidenten bei König Charles sauer. 15.09.2025 | 3:35 min

Proteste in London

In London herrschte allerdings eine andere Stimmung: Hunderte Menschen demonstrierten gegen den Staatsbesuch des US-Präsidenten. Organisiert von der "Stop Trump Coaliton" versammelten sich die Teilnehmer am frühen Nachmittag am Portland Place, um gemeinsam Richtung Parlament zu ziehen.

Die Polizei hatte angekündigt, die Demonstration mit mehr als 1.600 Beamten begleiten zu wollen. Viele Menschen hielten Schilder mit der Aufschrift "Nein zu Rassismus. Nein zu Trump" in der Hand. Am Wochenende waren in London bereits mehr als 100.000 Menschen bei einer Demonstration der rechten Szene auf die Straße gegangen. Davon wollten sich die Anti-Trump-Aktivisten klar abgrenzen.

Epstein-Affäre ist allgegenwärtig

Am Dienstagabend, praktisch gleichzeitig zur Landung der Air Force One auf einem Londoner Flughafen, hatten Aktivisten Bilder von Trump und dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auf einen Turm des Schlosses in Windsor projiziert - Aufnahmen, die Trump sicher nicht sehen wollte. Die Polizei teilte mit, vier Personen seien festgenommen worden.

Kurz nach US-Präsident Trumps Landung hatten Demonstranten Aufnahmen und seinen Brief an Sexualstraftäter Epstein auf Schloss Windsor projiziert. Dazu waren weitere Proteste geplant. 17.09.2025 | 0:21 min

In Großbritannien traf der Epstein-Skandal auch den innersten Kreis des Königshauses. Auch der Bruder von König Charles III., Prinz Andrew, war einst mit Epstein befreundet. Eines der Opfer warf ihm vor, sie als Minderjährige mehrfach missbraucht zu haben. Andrew stritt die Vorwürfe stets ab. Eine Klage endete im Vergleich.

Auch Treffen von Trump mit Starmer geplant

Am Donnerstag trifft sich Trump unter anderem mit Premierminister Keir Starmer. Die britische Regierung verkündete vorab einen "Technologie-Wohlstands-Pakt" mit Washington mit milliardenschweren US-Investitionen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie und Nuklearenergie.

Kurz vor der Ankunft Trumps berichtete allerdings der "Guardian" unter Berufung auf Regierungsquellen, das der von den Briten erhoffte Wegfall von Stahl- und Aluminiumzöllen vorerst nicht kommen werde. Ein weiteres Entgegenkommen Trumps im Zollstreit galt als Hauptargument für den in Großbritannien umstrittenen zweiten Staatsbesuch.