London: Mehr als 100.000 Menschen demonstrieren gegen Migration

Die Demonstration gegen Migration wurde zur Machtdemonstration der extremen Rechten. Neben Initiator Robinson traten internationale Unterstützer wie Trumps Ex-Stratege Bannon auf.

In London haben am Samstag über 100.000 Menschen an einer Großdemonstration der rechten Szene teilgenommen. Nach Polizeiangaben folgten sie einem Aufruf des rechtsextremen Aktivisten Tommy Robinson. Parallel gingen nur einige Tausend Menschen bei einer Gegendemonstration gegen Rassismus auf die Straße.

Die Kundgebung unter dem Motto "Vereinigt das Königreich" war geprägt von Union-Jack- und England-Fahnen, Plakaten gegen Migranten sowie Parolen für eine härtere Asylpolitik wie "Stoppt die Boote" oder "Schickt sie nach Hause". Viele Teilnehmer forderten zudem den Rücktritt von Premierminister Keir Starmer. Robinson kündigte die Demonstration als "Feier der Meinungsfreiheit" an - und als Gedenken an den rechtskonservativen US-Aktivisten Charlie Kirk, der am Mittwoch erschossen worden war.

Unterstützung von Bannon und Musk

Unterstützung erhielt Robinson von internationalen Gästen wie dem früheren Trump-Berater Steve Bannon oder dem französischen Rechtspopulisten Éric Zemmour. Auch US-Milliardär Elon Musk äußerte sich online solidarisch.

Robinson, der mit bürgerlichem Namen Stephen Yaxley-Lennon heißt, ist Gründer der rechtsextremen English Defence League und in Großbritannien höchst umstritten. Er ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Störung der öffentlichen Ordnung und Verbreitung falscher Behauptungen.

Die Londoner Polizei war mit mehr als 1.600 Einsatzkräften vor Ort, um die Proteste abzusichern. Beobachter werten die Demonstration als weiteren Ausdruck der aufgeheizten Stimmung im Land: Die Einwanderung gilt derzeit als zentrales politisches Thema und überlagert für viele Bürger die wirtschaftlichen Sorgen. Allein in diesem Jahr kamen bereits mehr als 28.000 Migranten über den Ärmelkanal nach Großbritannien.