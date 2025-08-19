Zollkrieg der USA:Was Trumps Zölle für US-Unternehmer bedeuten
Trumps lang angekündigte Zölle sind für dutzende Länder in Kraft getreten. Nun müssen sich auch US-Betriebe darauf einstellen. ZDFheute hat mit vier Kleinunternehmen gesprochen.
US-Betriebe kämpften bereits mit den Folgen der ersten Zoll-Ankündigung von US-Präsident Donald Trump im April, als zuletzt neue Zollraten für dutzende Länder verhängt wurden.
Viele Kleinunternehmen schlucken die gestiegenen Kosten, manche erhöhen ihre Preise. Doch für einige könnten die Zölle auch zur Chance werden, erzählen sie gegenüber ZDFheute.
Claire Landgraf, Brautausstatterin und Besitzerin von Finery Bridal Shop, Rochester in Minnesota
"Ich beziehe meine Brautkleider von fünf Designern, die zu 90 Prozent in China produzieren, vier von ihnen haben Zölle aufgesetzt. Die liegen normalerweise zwischen 100 und 500 Dollar pro Kleid. Ich habe entschieden, dass ich die Kosten im Moment noch selbst tragen werde, denn viele meiner Kundinnen gehen auch so beim Kauf eines Kleides über ihr Budget."
"Trotzdem sind meine Kundinnen zurückhaltender, weil sie besorgt über Zusatzkosten sind. Viele kommen schon ein Jahr oder anderthalb Jahre vor ihrem Hochzeitsdatum, weil wir alle nicht wissen, wie sich die Preise bis dahin entwickeln werden.
Ich versuche einfach, möglichst offene Gespräche mit ihnen zu führen, damit es keine bösen Überraschungen gibt."
"Man muss einfach agil bleiben und das Regelbuch notfalls aus dem Fenster werfen können."
Tim Sheehan, Biologe und Geschäftsführer der Fischerei Gulf of Maine, Pembroke in Maine
"Wir aus der Fischereibranche haben international ziemlich viel Konkurrenz, vor allem aus China. Das gilt auch für den Seetang, den wir verkaufen. Der wird als Mikronährstoff in Tierfutter genutzt. Aber wenn die Zölle einmal greifen und das importierte Inventar verbraucht ist, hoffen wir, dass Kunden sich an uns wenden."
"Vielleicht hätten wir dann sogar genug Geld, um den Seetang zu verarbeiten, und könnten Verträge mit großen Supermarktketten schließen. Das Zeug ist nachhaltig und erneuerbar, und es schafft Jobs für die Menschen hier in dieser perspektivlosen Gegend."
"Hier auf dem Land gibt es keine Arbeitsplätze, die jungen Leute leben noch bei ihren Eltern, zocken und hängen auf Social Media."
"Ich habe diesen Sommer vier Praktikanten, die alle sehr fleißig und stolz auf ihre Arbeit sind, und merke - wir brauchen alle etwas, auf das wir stolz sein können."
Anthony Aellen, Winzer und Besitzer von Linganore Wine Cellars, Mount Airy in Maryland
"Unsere Weintrauben wachsen zwar hier in Maryland, aber unsere Korken beziehen wir aus Portugal, unsere Weinfässer aus Frankreich, die Pressen aus Deutschland. Fast alles in der amerikanischen Weinindustrie wird in Europa hergestellt."
"Viele unserer Lieferanten in Europa haben schon ihre Preise erhöht, bevor die Höhe der Zölle überhaupt feststand. Fassgestelle sind zum Beispiel von 245 Dollar auf 287 Dollar pro Stück hochgegangen. Ende August bestellen wir Vorräte für das nächste Jahr. Dann wird sich zeigen, wie hart wir wirklich getroffen werden.
Ich habe dieses Unternehmen von meinem Vater geerbt und plane, es bald an meine Tochter weiterzugeben. Ich hoffe, dass es so lange noch mitmacht."
Laura Miles, Managerin von Pippin’s Toy Co., Alexandria in Maryland
"Wir beziehen unsere Waren aus Asien, Vietnam, Kambodscha und besonders viel aus Europa. Und jetzt haben wir Schwierigkeiten, diese Ware zu bekommen. Das liegt teilweise an Preiserhöhungen, und teilweise liefern unsere Anbieter einfach nicht mehr in die USA. Das ist schade, denn viele von ihnen haben Spielzeuge produziert, die hier sehr beliebt waren, für die die Kunden immer wieder gekommen sind."
"Aber irgendwann werden wir es tun müssen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen unsere Mitarbeiter bezahlen können, wir müssen unsere Miete bezahlen können."
