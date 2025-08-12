Treffen mit Putin: Trump hält an "Gebietstausch" der Ukraine fest

US-Präsident Trump hält an Gebietsabtretungen der Ukraine als Friedenslösung fest. Sein Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin werde aber eher Sondierungszwecken dienen.

"Vielleicht sage ich: Viel Glück, kämpft weiter"

Dass Wolodymyr Selenskyj keine Gebiete der Ukraine abtreten will, habe ihn "ein bisschen gestört", sagte Donald Trump vor seinem Treffen mit Putin. Quelle: epa | WILL OLIVER / POOL

US-Präsident Donald Trump hat die Erwartungen an das für Freitag im US-Bundesstaat Alaska geplante Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin gedämpft.

Es handele sich eher um eine Art Sondierungstreffen, sagte Trump am Montag vor Journalisten. Den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj kritisierte er dafür, für eine Friedenslösung keine Gebiete an Russland abgeben zu wollen.

Dass sich US-Präsident Trump ohne gründliche Vorbereitung mit Putin treffe, zeige, dass er sich "für die Details nicht wirklich interessiert", so ZDF-Korrespondentin Claudia Bates. 11.08.2025 | 2:03 min

Selenskyj schließt Gebietsabtretungen der Ukraine aus

"Wir werden sehen, was er vorhat, und wenn es ein fairer Deal ist", werde er ihn den Lenkern von EU und Nato sowie Selenskyj vorstellen, fuhr Trump fort.

Vielleicht sage ich: Viel Glück, kämpft weiter. Oder vielleicht sage ich: Wir können einen Deal abschließen. „ Donald Trump, US-Präsident

Trump hatte zuletzt einen "Gebietstausch" zwischen Russland und der Ukraine als Möglichkeit bezeichnet. Selenskyj dagegen hat ausgeschlossen, für ein Ende der Kämpfe Gebiete an Russland abzutreten.

Trump könne gegenüber Putin nur als Vermittler auftreten, sagt Sicherheitsexperte Lange. Das Treffen in Alaska sei bestenfalls der Beginn eines langen Friedensprozesses. 11.08.2025 | 15:53 min

Selenskyjs Haltung in dieser Frage habe ihn "ein bisschen gestört", sagte Trump dazu.

Denn es wird irgendeinen Gebietstausch geben. „ Donald Trump, US-Präsident

In der Ukraine gingen die Meinungen zu dem Putin-Trump-Treffen auseinander, sagt ZDF-Reporter Torge Bode. Vor allem das Thema Gebietsabtretungen spalte die Gesellschaft. 11.08.2025 | 6:56 min

Trump stellt Dreiertreffen mit Selenskyj und Putin in Aussicht

Trump erklärte mit Blick auf das Treffen am Freitag weiter, er erwarte ein "konstruktives Gespräch". "Ich werde mit Wladimir Putin sprechen und ich werde ihm sagen: 'Du musst diesen Krieg beenden'."

Für die Zukunft stellte der US-Präsident zudem ein Dreiertreffen mit Putin und Selenskyj in Aussicht. "Das nächste Treffen wird mit Selenskyj und Putin sein, oder mit Selenskyj, Putin und mir. Ich werde da sein, wenn sie es brauchen", sagte Trump.

Karte, Ukraine Quelle: ZDF

Trump hat seinen russischen Amtskollegen für Freitag nach Alaska in die USA eingeladen - es handelt sich um das erste persönliche Treffen der beiden Staatschefs seit Putins Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022. Trump und Putin hatten in den vergangenen Monaten mehrfach telefoniert, sich jedoch nicht persönlich gesehen.

Vor dem Treffen von Trump und Putin betonen die europäischen Staaten weiter, dass es keinen Deal ohne Beteiligung der Ukraine geben dürfe. Die Analyse bei ZDFheute live. 11.08.2025 | 32:14 min

Selenskyj über Russland: "Zugeständnisse überzeugen einen Mörder nicht"

Selenskyj warnte im Vorfeld des Treffens in Alaska vor Zugeständnissen an Putin. In einer Online-Botschaft erklärte er:

Russland weigert sich, das Töten zu beenden, und darf deshalb keine Belohnungen oder Vorteile bekommen. „ Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

"Das ist nicht nur eine moralische Haltung - es ist eine rationale. Zugeständnisse überzeugen einen Mörder nicht."

Trump hatte im Wahlkampf mehrfach angekündigt, den Ukraine-Krieg binnen 24 Stunden beenden zu können. Seither gab es jedoch keine greifbaren Fortschritte bei den Bemühungen um einen Frieden.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog