USA-Reise: Verbündete unterstützen Selenskyj vor Trump-Treffen

Wolodymyr Selenskyj reist zu US-Präsident Trump, um über einen Frieden in seinem Land zu sprechen. Vorab stärken die Verbündeten Kiews dem ukrainischen Staatschef den Rücken.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekommt vor seinem Treffen mit US-Präsident Trump Rückenhalt von den Verbündeten. Quelle: AFP

Vor dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Angaben der Bundesregierung erneut die Unterstützung seiner Verbündeten zugesagt bekommen.

"Die elf Staats- und Regierungschefs aus Europa und Kanada sowie die Spitzen von Nato und der EU sicherten der Ukraine ihre volle Unterstützung zu und unterstrichen, in enger Koordination mit den USA für einen nachhaltigen und gerechten Frieden in der Ukraine einzutreten", teilte ein Regierungssprecher mit.

Russland greift erneut massiv aus der Luft an, einen Tag vor dem Treffen von Selensky und Trump in Florida. Vor allem Kiew ist betroffen - und die Energieversorgung der Ukraine. 27.12.2025 | 2:22 min

Verbündete stärken Selenskyj den Rücken

Selenskyj befinde sich auf dem Weg in die USA und halte die sogenannte Berlin-Gruppe über die Verhandlungen auf dem Laufenden, hieß es weiter. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zuvor auf Bitten Selenskyjs zu einer Telefonschalte im Format des jüngsten Berliner Treffens eingeladen, wie eine Regierungssprecherin sagte.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte, die Europäer müssten vollständig in die sie betreffenden Diskussionen eingebunden werden, wie es aus Élysée-Kreisen hieß. Im Januar werde Macron ein weiteres Treffen der Koalition der Willigen in Paris ausrichten.

Von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ebenfalls an dem Gespräch teilgenommen hatte, hieß es auf der Plattform X, man begrüße "alle Bemühungen, die zu unserem gemeinsamen Ziel führen - einem gerechten und dauerhaften Frieden, der die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine wahrt."

ZDF-Korrespondent Stamm: Europäer "hoffen, bangen und beten"

Andreas Stamm, ZDF-Korrespondent in Brüssel, ordnete die europäische Strategie im heute journal ein:

Einerseits hoffen, bangen, beten die Europäer, denn wie unberechenbar Donald Trump ist [...]. Das haben die Europäer 2025 oft schmerzlich erfahren müssen. „ Andreas Stamm, ZDF-Korrespondent in Brüssel

Andererseits habe man versucht, Selenskyj in die bestmögliche Verhandlungsposition zu bringen. "Man hat die Finanzierung der Ukraine, vor allem des Militärs, hinbekommen - wenn auch auf Umwegen mit viel, viel Verzögerung. [...] Und man hat eben robuste Sicherheitsgarantien angeboten", erklärte er.

Stamm erläuterte außerdem, dass die wichtigsten Punkte des möglichen Friedensplans fast vollständig zwischen Washington und Kiew abgestimmt seien: Sicherheitsgarantien für die Ukraine ähnlich der Nato-Beistandsgarantie und die Einfrierung des aktuellen Frontverlaufs. Danach solle über territoriale Zugeständnisse oder eine mögliche Demilitarisierung verhandelt werden, die ukrainische Bevölkerung müsse schließlich über den Plan abstimmen.

Die große Frage, die jetzt bleibt: Sieht Donald Trump das auch so? Und natürlich, wie reagiert Moskau? „ Andreas Stamm, ZDF-Korrespondent in Brüssel

Beim Treffen von Trump und Selensky sind die Europäer wieder nicht dabei - allerdings konnten sie im Nachgang immer wieder auf Washington einwirken, so Andreas Stamm in Brüssel. 27.12.2025 | 2:55 min

Selenskyj macht Zwischenstopp in Kanada

Vor seinem Besuch bei Trump traf Selenskyj Samstagmittag (Ortszeit) den kanadischen Premierminister Mark Carney. Dieser kündigte nach dem Treffen im kanadischen Halifax an der Atlantik-Küste zusätzliche Unterstützung für Kiew an, darunter Kreditgarantien für den Wiederaufbau der Ukraine.

Trump empfängt Selenskyj am Sonntag. Das Weiße Haus kündigte das bilaterale Treffen in Palm Beach im Bundesstaat Florida für 13:00 Uhr Ortszeit (19:00 Uhr MEZ) an. Bei dem neuen Spitzentreffen soll weiter über ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gesprochen werden.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Quelle: dpa