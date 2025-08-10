Trump-Putin-Treffen zu Ukraine: "Da ist nichts in Stein gemeißelt"

Wie kann der Ukraine-Krieg beendet werden? Das beraten Donald Trump und Wladimir Putin - ohne Ukraines Präsidenten oder europäische Verbündete. Welchen Einfluss hat Europa da noch?

Experte: "Da ist nichts in Stein gemeißelt"

Um die Position der Ukraine in Friedensverhandlungen zu stärken, müsse Europa mit voller Wucht und über alle Kanäle auf Trump einwirken, sagt Sicherheitsexperte Terhalle. 10.08.2025 | 8:59 min

Doch sind das nur Worte aus dem Abseits? Es gehe nicht nur darum, wer öffentlich am Tisch sitze, meint Sicherheitsexperte Maximilian Terhalle von der Hoover Institution der Stanford University.

Gespräche laufen auch im Hintergrund

Der Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte erklärt, dass Europa zwar nicht aktiv das Verhalten zwischen Putin und Trump am Verhandlungstisch beeinflussen könne, aber es gebe noch einen weiteren Aspekt.

Wir sehen ja, dass im Hintergrund - und da entscheidet sich, glaube ich, sehr viel - auf Hochtouren gearbeitet wird. „ Maximilian Terhalle, Sicherheitsexperte

Entscheidend sei, dass Europa in dem, was es wolle, einig sei.

Druck aus Russland, Druck aus den USA

Vor dem Treffen habe man gesehen, dass sowohl Russland als auch der US-Präsident ihre Maximalforderungen mit Druck vorgetragen hätten, erklärt Terhalle. Er glaube jedoch nicht, dass es dabei "letztlich bleibt". Ein Grund: Europa stehe "robust und geeint" hinter den Forderungen der Ukraine.

Terhalle analysiert, dass es ein heftiges Ringen im Vorfeld der Verhandlungen sei, wie das Format letztlich ausgestaltet wird.

Da ist nichts in Stein gemeißelt, sondern es ist ein ganz hartes Ringen um jeden Millimeter, wie weit man geben will oder nicht geben will. „ Maximilian Terhalle, Sicherheitsexperte

Terhalle: Putin gibt seine Mission nicht auf

Russland habe seine Kriegsziele, die Unterwerfung der gesamten Ukraine, nicht erreicht, doch Putin werde seine selbstdefinierte "historische imperiale Mission" nicht aufgeben, sagt Terhalle. Das sei die eigentliche Gefahr hinter all den kommenden Verhandlungen.

Der Gesamtansatz Putins hat sich nicht erfüllt. Das heißt aber nicht, dass er den aufgegeben hat. Und ich glaube, das ist die wirkliche Herausforderung, das zu verstehen. „ Maximilian Terhalle, Sicherheitsexperte

Die Ukrainer verstünden das, viele Europäer ebenfalls. Er hoffe, dass auch Trump diesen Aspekt bei seinem kommenden Treffen mit Putin verstehen werde, so der Sicherheitsexperte.

Wie viel Einfluss hat Selenskyj?

Zwar sei Wolodymyr Selenskyj am Freitag - Stand heute - nicht anwesend, aber der Experte verweist erneut auf Hintergrundgespräche. Selenskyj sei in den vergangenen Monaten durch die Einheit der Europäer "massiv" der Rücken gestärkt worden.

Auch ein Trump kommt nicht drumherum, zu sondieren, was die Europäer wollen und was sie nicht wollen. „ Maximilian Terhalle, Sicherheitsexperte

Terhalle glaubt, dass es nach dem Trump-Putin-Treffen eventuell auch ein Treffen zwischen dem US-Präsidenten und seinem ukrainischen Amtskollegen geben werde. Das gefalle Putin zwar nicht, so Terhalle, doch Selenskyj solle man nicht ganz aus der Rechnung nehmen. "Dafür ist die Wucht, die die Europäer hinter ihn stellen, zu groß."

Was müssen die Europäer jetzt tun?

Damit diese Wucht möglichst groß ist, müssten die Europäer nach Ansicht des Experten nun alle Kanäle zu Trump nutzen und die eigene Position wiederholt "geeint" vortragen. Wichtig im Verständnis der Europäer sei, dass Russland aber auch der große geopolitische Player China keinen Anreiz hätten, diesen Krieg zu beenden, sagt Terhalle.

China will diesen Krieg weiterhin im Gange sehen, weil es die Amerikaner davon abhält, nach Ostasien zu tendieren. „ Maximilian Terhalle, Sicherheitsexperte

Ein Waffenstillstand könnte zudem mögliche unangenehme Fragen für Europa eröffnen, so Terhalle. Etwa: "Sollte es einen Waffenstillstand geben und danach vielleicht einen Friedensvertrag, wer würde den absichern?". Da es Trump nicht machen will, würde diese Aufgabe wohl den Europäern zukommen. Doch diese machtpolitischen Fragen würden den Europäern auch - richtig formuliert - etwas geben: geopolitisches Gewicht.