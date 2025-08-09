In Alaska: Trump: Treffe Putin kommenden Freitag

US-Präsident Trump will sich am Freitag nächster Woche mit Kreml-Chef Putin treffen. Und zwar am 15. August in Alaska, teilte Trump mit. Es geht um den Krieg in der Ukraine.

US-Präsident Trump will sich mit Kreml-Chef Putin treffen. Trump droht Russland mit Sanktionen, falls es zu keiner Waffenruhe mit der Ukraine kommt. 08.08.2025 | 0:25 min

US-Präsident Donald Trump wird sich nach eigenen Angaben am kommenden Freitag (15. August) mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Das Treffen werde im US-Bundesstaat Alaska stattfinden, wie der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social ankündigte.

Zuvor hatten sowohl die russische als auch die amerikanische Seite ein geplantes Treffen in Bälde bestätigt, jedoch zunächst kein genaues Datum und auch keinen Ort genannt.

Wann war das letzte Treffen zwischen einem US-Präsidenten und Putin?

Trump hat mehrfach betont, den Krieg rasch beenden zu wollen. Er sagt immer wieder, die russische Invasion habe erst unter Biden begonnen. Trump näherte sich Moskau an und telefonierte mehrfach mit Putin – äußerte sich zuletzt jedoch zunehmend kritisch über den russischen Präsidenten.

US-Präsident Donald Trump nutze den Gipfel mit Putin als "Ausweg", um "nicht weiter Sanktionen verhängen zu müssen", so der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau Rüdiger von Fritsch. 08.08.2025 | 5:37 min

Wie kam es nun zu dem Treffen?

Am Dienstag vergangener Woche (29. Juli) hatte Trump eine Frist von zehn Tagen gesetzt und in diesem Zeitraum eine Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew gefordert.

Sollte es dazu nicht kommen, kündigte er Sanktionen gegen Handelspartner Russlands an – und belegte kurz darauf Indien wegen seiner Ölgeschäfte mit Moskau bereits mit neuen Strafzöllen. Diese sollen allerdings erst am 27. August in Kraft treten.

Was ein Treffen von Trump und Putin für den Ukrainekrieg bedeutet, ordnet Armin Coerper ein. 07.08.2025 | 1:03 min

Diese Frist scheint nun am heutigen Freitag (Ortszeit) abzulaufen, ohne dass Trump weitere Staaten mit neuen Abgaben im Kontext des Ukraine-Kriegs belegt hat.

Vor Bekanntwerden des Treffens auf Präsidentenebene war der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Moskau gereist und hatte dort zum fünften Mal persönlich mit Putin gesprochen. Der Austausch wurde vom Kreml als konstruktiv bezeichnet - ähnlich äußerte man sich in Washington.

Wird es auch ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj geben?

Weiter offen ist, ob es auch zu einem Treffen zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kommen wird. Selenskyj hatte ein solches Gespräch wiederholt gefordert. Auch Trump betonte die Notwendigkeit direkter Gespräche zwischen Moskau und Kiew auf höchster Ebene.

Der Kreml machte jedoch stets deutlich, dass dafür zunächst die Voraussetzungen geschaffen werden müssten - gemeint sind Vereinbarungen auf Expertenebene über eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts. Das ist bisher nicht in Sicht.

