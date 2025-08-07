Ukraine-Krieg: Selenskyj hofft auf Treffen mit Trump und Putin

Die Ukraine sei bereit für einen Dreier-Gipfel, sagt Wolodymyr Selenskyj. Der Kreml gibt sich vage. Ein Treffen zwischen Trump und Putin scheint jedoch in Planung.

Selenskyj hofft auf Treffen mit Trump und Putin

Zuerst hatte das Weiße Haus ein Treffen zwischen dem russischen und dem US-Präsidenten in Aussicht gestellt. Aus Moskau hieß es, der Gipfel solle in den nächsten Tagen stattfinden. 07.08.2025 | 1:25 min

Auf Vorschlag der US-Regierung sei ein bilaterales Treffen in den kommenden Tagen vereinbart worden, sagte Kremlvertreter Juri Uschakow.

Details würden bereits ausgearbeitet, so Uschakow.

Die kommende Woche wurde als Zieltermin gesetzt. „ Juri Uschakow, Präsidentenberater von Wladimir Putin

US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin wollen sich offenbar in wenigen Tagen zu einem Gespräch treffen. Was das für den Ukraine-Krieg bedeutet, ordnet Armin Coerper ein. 07.08.2025 | 1:03 min

Wird es ein Treffen zwischen Trump, Putin und Selenskyj geben?

Hinsichtlich des Treffpunkts sagte Putin im Kreml am Rande eines Treffens mit dem emiratischen Präsidenten Mohammed bin Sajid, die Vereinigten Arabischen Emirate könnten ein passender Ort dafür sein.

Scheich Mohammed gilt als einer der wichtigen Vermittler in dem Krieg. Russland habe gleichwohl mehrere Freunde, die als Gastgeber bereit seien, einen Gipfel auszurichten, so Putin.

Deutlich verhaltener klang er bei der Frage nach einem möglichen Dreier-Gipfel mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj . Er halte ein solches Treffen für möglich, sagte Putin. Allerdings müssten die Voraussetzungen stimmen, und noch seien die Bedingungen dafür weit entfernt.

Trump plant, sich zunächst mit Putin zu treffen und dies dann zu einem Dreiertreffen mit Selenskyj zu erweitern. Selenskyj erklärte dazu: "Die Ukraine fürchtet kein Treffen und erwartet von Russland die gleiche mutige Haltung."

Es ist Zeit, dass wir diesen Krieg beenden. „ Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Selenskyj wäre in extrem schwacher Position

Selenskyj hat immer wieder Verhandlungen von Angesicht zu Angesicht mit Putin gefordert. Bei dem Dreiertreffen, das Trump sich vorstellt, wäre er aber in der schwächsten Position. Die USA wären Vermittler, nicht mehr Partner. Trotzdem müsste Selenskyj aufpassen, Trump nicht zu verprellen - weil sein Land weiterhin auf Waffen und Geld der USA angewiesen ist.

Es wäre wahrscheinlich eine noch schwierigere Situation als Ende Februar im Weißen Haus, als der ukrainische Präsident von Trump und seinem Vize J.D. Vance abgekanzelt worden war.

"Ob das Treffen wirklich stattfindet, bleibt abzuwarten – an diesem Punkt waren wir schon mal", sagt ZDF-Korrespondent David Sauer. Grundlage dafür habe das Treffen zwischen Putin und Witkoff geschaffen. 07.08.2025 | 3:32 min

ZDF-Korrespondent: Putin will den Krieg nicht beenden

Washington geht mit dem Treffen weit auf Moskau zu, bewertet ZDF-Korrespondent Armin Coerper die Entwicklung. Denn völlig unklar sei, "welchen Preis Moskau bereit ist, für dieses Treffen zu zahlen".

Denn das Treffen wäre für Putin die maximal mögliche Aufwertung. „ Armin Coerper, ZDF-Korrespondent

Putin werde Zugeständnisse machen müssen, so Coerper. "Er will den Krieg zu diesem Zeitpunkt aber ganz bestimmt nicht beenden."

Der US-Sondergesandte Witkoff kommt heute für Vermittlungen mit Präsident Putin zusammen. Trump droht mit Sanktionen, sollte Russland bis Freitag keiner Feuerpause im Ukraine-Krieg zustimmen. 06.08.2025 | 1:50 min

Am Mittwoch hatte Trumps Sonderbeauftragter Steve Witkoff in Moskau Wladimir Putin getroffen und über den Ukraine-Krieg gesprochen. Auch um die Verbesserungen der russisch-amerikanischen Beziehungen war es gegangen.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog