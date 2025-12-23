Während der Krieg in der Ukraine kein Ende nimmt, wird am Wiederaufbau zerstörter Straßen und Häuser gearbeitet. Doch es gibt Herausforderungen.

Überall wird gebaut und gebuddelt in Borodjanka vor den Toren der Hauptstadt Kiew. Häuser werden renoviert, Apartmentblocks neu errichtet. Langsam aber sicher erwacht Borodjanka wieder zum Leben.

Bereits kurz nach dem russischen Überfall auf die gesamte Ukraine, Ende Februar 2022, rückten die russischen Truppen an, zerstörten Straßen, Krankenhäuser und Dutzende Gebäude. Die 79-jährige Hanna Rjaschtschenko erinnert sich noch genau: "Ich hörte dieses Geräusch, wie das Flugzeug flog. Ich hörte die Explosion, wusste aber nicht, dass sie unser Haus getroffen hatte.

Fünf Minuten später rief man uns an und sagte, dass unser Haus nicht mehr existiert. „ Hanna Rjaschtschenko, Bewohnerin

Verheerende Zerstörungen in Borodjanka

Die russischen Truppen trafen auf den erbitterten Widerstand von ukrainischen Soldaten und Zivilisten. Anfang April war die Stadt wieder frei, die Zerstörungen aber waren verheerend, wie an keinem anderen Ort in der Region.

Derzeit werden in Borodjanka 80 Objekte im Rahmen eines staatlichen Modellprojekts wieder aufgebaut und Hanna Rjaschtschenko kann es kaum erwarten, endlich wieder in ihre alte, bald neue Wohnung zu ziehen. Sie ist nicht die einzige, erzählt Bauarbeiter Wolodymyr: "Jeden Tag kommen die Menschen, schauen zu, fragen: 'Wie geht es euch, Jungs? Wie läuft die Arbeit?' Wir versuchen, so schnell wie möglich zu bauen."

Mangel an Arbeitskräften erschwert Wiederaufbau

Alles in Borodjanka soll nun besser und schöner werden, mit Kulturhaus und Schutzräumen. Kein leichtes Unterfangen in Kriegszeiten, sagt der stellvertretende Leiter der Siedlungsgemeinde Borodjanka, Vadym Schyko: "Die größte Schwierigkeit heute ist der Mangel an Arbeitskräften. Vor allem an männlichen Arbeitskräften, denn viele Männer verteidigen derzeit unser Land."

Der Wiederaufbau der Ukraine wird gigantische Ausmaße annehmen und Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. Der ukrainische Vizeministerpräsident Oleksij Kuleba sagt gegenüber ZDFheute, dass nach Schätzungen 350.000 Objekte durch den Krieg in der Ukraine zerstört wurden und deren Wiederaufbau rund 500 Milliarden US-Dollar kosten wird.

Anfangs gab es viel Unmut über die Regierung unter den Anwohnern von Borodjanka, der Wiederaufbau sei zu schleppend vorangegangen. Auch die Wohnung von Ludmilla Hermanschuk musste renoviert werden. Langsam nimmt sie Gestalt an. Das habe lange gedauert, viele Formalitäten hätten erledigt werden müssen, aber jetzt sind ihre eigenen vier Wände bald fertig:

5, in die erste Wiederaufbauphase zu kommen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben gekämpft und wir haben es geschafft. „ Ljudmyla Hermanchuk, Bewohnerin

Und immerhin: Ein Weihnachtsbaum steht bereits wieder vor einem der neuen Apartmentblocks in Borodjanka.