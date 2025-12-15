"Ich brauche keine Mitfahrgelegenheit":Warum Selenskyj auf die Flucht aus der Ukraine verzichtete
Russische Streitkräfte hatten nach Kriegsausbruch in der Ukraine auch den Präsidenten im Visier. Bei Markus Lanz erklärt Selenskyj, warum er trotz der Gefahr nicht aus Kiew floh.
"Ich brauche keine Mitfahrgelegenheit - ich brauche Waffen!" - Mit diesem Satz soll Wolodymyr Selenskyj reagiert haben, als im Februar 2022 die USA dem ukrainischen Präsidenten anboten, ihn mit einem Hubschrauber aus Kiew zu befreien.
"Wie kann der Präsident anders handeln?", erklärt Selenskyj nun im exklusiven ZDF-Interview auf die Frage von Moderator Markus Lanz, warum er mit diesen Worten auf das Evakuierungsangebot der USA reagierte.
Selenskyj: "Ein Beispiel in schlechten Zeiten"
"Wenn du vom Volk gewählt wurdest, dann machst du es so", erklärt Selenskyj weiter. "Dann sollst du Volksführer sein und nichts anderes." Es sei in diesen Momenten egal, was im Kopf oder in der Seele vorgehe.
Russland hatte beim Angriff auf die Ukraine auch Selenskyj persönlich ins Visier genommen. Doch dieser lehnte das Angebot der Amerikaner, ihn aus Kiew zu bringen, ab - und erntet für seinen Mut Anerkennung in seinem Land und darüber hinaus. Heute, mehr als drei Jahre später, kämpft er noch immer für Frieden in seinem Land.
Selenskyj: "Schaue in die Zukunft, ehrlich"
Vor sechs Jahren, als seine Präsidentschaft begann, sei er "ein normaler Mensch" gewesen, so Selenskyj. Ein Bild von sich aus der Zeit beschreibt er: "Sieht jünger aus, etwas anders." Ob er sich vor der Zeit des Krieges in der Ukraine sehne? "Jede Zeit kommt, damit wir sie durchleben." Aber:
"Ich schaue in die Zukunft, ehrlich", so Selenskyj. Er glaube und hoffe auf die Stärke der Ukraine.
