Selenskyj pocht bei Markus Lanz auf "starke Sicherheitsgarantien"

Wolodymyr Selenskyj verhandelt seit Sonntag in Berlin - aktuell "Hauptstadt der Diplomatie", wie er sagt. Im ZDF-Interview spricht darüber, wie die Verhandlungen laufen.

Im Kanzleramt sprechen US-Vertreter mit den Europäern über ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Dazu Präsident Selenskyj exklusiv bei Lanz und mit Kanzler Merz – ZDFheute live. 15.12.2025

In Berlin laufen seit dem Wochenende Verhandlungen über die Zukunft der von Russland angegriffenen Ukraine. "Berlin ist die Hauptstadt der Diplomatie heute", sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im exklusiven Interview mit Markus Lanz am Montagnachmittag.

An verschiedenen Orten im Regierungsbezirk verhandeln seit Sonntag Vertreter der Ukraine, der USA und Europas über eine mögliche Friedenslösung. Drei Gesprächsrunden habe er geführt, so Selenskyj. Das Ziel: "Wir möchten gerne vorankommen, konstruktiv sein und uns in den Rahmendokumenten uns annähern, die wir schon ausgearbeitet haben."

Wir möchten ein Ergebnis erreichen. „ Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Die Hoffnung auf Frieden ist in der Ukraine gewachsen, aber auch Zweifel werden laut. Wie soll ein Friedensschluss aussehen, mit dem alle Beteiligten leben können? 15.12.2025 | 1:21 min

Selenskyj fordert "starke Sicherheitsgarantien"

Dabei habe es Fortschritte gegeben, so Selenskyj: "Von dem Präsidenten der USA habe ich gehört, dass er den Krieg schnellstmöglich beenden möchte. Wir möchten es umso mehr - wir leben im Krieg." Im Hinblick auf eine mögliche Friedenslösung pocht Selenskyj jedoch auf Weitsicht:

Russland hat uns angegriffen und wir möchten, dass die Verträge so sind, dass Russland sie nicht verletzen kann. „ Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Dafür sei es für die Ukraine wichtig, "ganz starke Sicherheitsgarantien" zu erhalten. Dies hänge insbesondere auch von den europäischen Partnern ab, so der ukrainische Präsident.

Der ZDF-Jahresrückblick mit Markus Lanz am Mittwoch, 17. Dezember, ab 20.15 Uhr. 15.12.2025 | 0:20 min

Markus Lanz – Das Jahr 2025 Am Mittwoch, 17. Dezember um 20:15 Uhr schaut Markus Lanz im ZDF gemeinsam mit prominenten und nicht-prominenten Gästen auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurück.



Dabei werden Menschen und ihre Geschichten in den Fokus gerückt, um zu erklären und zu hinterfragen, was in Gesellschaft, Politik, Film, Musik und Sport bewegt hat. Zu Gast sind unter anderem Vizekanzler Lars Klingbeil, die Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen, Annalena Baerbock, Frauke Brosius-Gersdorf, Herbert Grönemeyer und der deutsche Basketball-Kapitän Dennis Schröder.

Selenskyj dankt Vertretern der USA

Selenskyj würdigt die Rolle der US-amerikanischen Vertreter bei den Gesprächen in Berlin: "Die Amerikaner sind heute ein Vermittler. Sie bemühen sich, uns Kompromisse anzubieten. Klar haben wir schon vieles ausgearbeitet dank Amerika. Dafür danke ich ihnen." Bei einem Thema jedoch gibt es offenbar noch Verhandlungsbedarf, deutet Selenskyj an:

Aber es gibt noch territoriale Themen - sehr schmerzhafte. „ Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Bereits am Sonntag war Selenskyj im Kanzleramt in Berlin mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem Berater und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, zusammengekommen. Am Montag wurden die Gespräche fortgesetzt.

Spitzen von EU, NATO verhandeln heute mit der amerikanischen Delegation über die Ukraine. 15.12.2025 | 4:52 min

Ringen um einen Friedensplan

Kern der Gespräche in Berlin ist die Suche nach einer Friedenslösung für den Krieg in der Ukraine. Kiew sieht dafür einen 20-Punkte-Plan vor, der auf einen Waffenstillstand hinarbeiten soll. Ein ursprünglich von Donald Trump erarbeiteter Plan war zunächst als zu Moskau-freundlich kritisiert worden.

Als kritische Punkte in den Verhandlungen gelten die Frage nach Sicherheitsgarantien, die Zukunft des Donbass im Osten der Ukraine sowie ein potenzieller Nato-Beitritt des 2022 von Russland angegriffenen Landes.

Das Interview führte Markus Lanz. Autor der Zusammenfassung ist ZDFheute-Redakteur Silas Thelen.

Nachrichten | In eigener Sache : Bleiben Sie auf Stand mit dem ZDFheute Update Das Aktuellste zum Krieg in der Ukraine und weitere Nachrichten kompakt zusammengefasst als Newsletter - morgens und abends.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Live Liveblog