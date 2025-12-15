Liveticker: Selenskyj führt Ukraine-Gespräche in Berlin fort
Möglicher Frieden in der Ukraine:Selenskyj führt Gespräche in Berlin fort
Am Montag sollen weitere Gespräche zwischen Selenskyj und den Europäern, aber auch wieder mit US-Vertretern stattfinden. Alles im Liveblog.
Höchste Sicherheitsstufe: Scharfschütze auf dem Kanzleramt
Aufgrund von Ukraine-Gesprächen mit zahlreichen hochrangigen Teilnehmern, unter ihnen der ukrainische Präsident Selenskyj, gilt in Berlin die höchste Sicherheitsstufe. Vom Dach des Bundeskanzleramts beobachtet ein Scharfschütze die Umgebung.
Berichte: Gesprächsrunde mit USA in Berlin beendet
Die jüngste Verhandlungsrunde zwischen den USA und der Ukraine über einen Friedensplan ist nach ukrainischen Angaben in Berlin beendet worden. Das meldeten das Nachrichtenportal "Ukrajinska Prawda" und die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine unter Berufung auf Dmytro Lytwyn, einen Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj.
Der Staatschef habe selbst an dem Treffen teilgenommen, das am Vormittag im Bundeskanzleramt begonnen hatte. Die US-Abordnung wurde vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführt, ihr gehört auch Jared Kushner an, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump.
Die Bemühungen um einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg werden fortgesetzt. "Europa muss sich darauf einstellen, dass es mittlerweile sicherheitspolitisch alleine ist“, so Christian Mölling.
ZDF-Korrespondent: "Man schaut sehr genau nach Berlin"
In Berlin gehen heute die Beratungen für ein Ende des Ukraine-Krieges weiter. "Aus Moskau geht der Blick nach Berlin – und zwar sehr gespannt“, so ZDF-Korrespondent Armin Coerper (Moskau).
ZDF-Korrespondentin: " Wahrscheinlich Frieden noch nie so nah wie im Moment“
Das diplomatische Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs geht in Berlin in eine neue Runde. „Wahrscheinlich war ein Frieden noch nie so nah wie im Moment“, so ZDF-Korrespondentin Britta Buchholz.
Bundesregierung: Ziel der Gespräche ist es, Anschläge zu reduzieren
Die Bundesregierung erhofft sich von den Berliner Ukraine-Gesprächen Fortschritte hin zu einer Waffenstillstands-Vereinbarung. Aktuell sei es so, "dass die Bemühungen um einen Waffenstillstand in großen Pendelschlägen sich bewegen", sagt Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin. Ziel der laufenden Gespräche sei es, "diese Ausschläge zu reduzieren und vielleicht einen Korridor zu finden, auf den man sich einigen kann und auf dem ernsthafte Verhandlungen vor allem mit dem Aggressor, mit Russland, stattfinden können".
An die an den Gesprächen beteiligte US-Seite richte die Bundesregierung die Erwartung, dass sie "als Vermittler zwischen den Kriegsparteien die Chance ergreift, um anschließend auch gegenüber Russland die Position Europas in der Ukraine noch einmal klarzumachen", sagt Kornelius weiter.
ZDF-Korrespondentin: "Es geht vor allem um zwei Kernfragen"
Die Gespräche zwischen der US-Delegation und der Ukraine in Berlin gehen weiter. Über die Streitfragen berichtet ZDF-Korrespondentin Britta Buchholz aus Berlin.
Kreml: Nato-Verzicht grundlegend für mögliche Friedensgespräche
Der Kreml bezeichnet einen Nato-Verzicht der Ukraine als eine grundlegende Frage bei möglichen Friedensgesprächen. Dies sei einer der Eckpfeiler und Gegenstand besonderer Diskussionen, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Russland erwarte nach den Gesprächen der USA mit europäischen Ländern und der Ukraine in Berlin eine Unterrichtung durch die US-Regierung.
Fortschritte in Berlin
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat sich nach ersten Gesprächen mit der Ukraine positiv geäußert. Es seien große Fortschritte erzielt worden, teilte er auf X mit.
Wadephul: Russland soll sich auf die Angebote der Ukraine einlassen
Bundesaußenminister Johann Wadephul sieht Russland am Zug in den Bemühungen um einen Waffenstillstand in der Ukraine. Mit Blick auf die Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem möglichen Verzicht auf eine Nato-Mitgliedschaft gegen Sicherheitsgarantien und Gesprächen auf Basis der derzeitigen Frontlinie sagt der CDU-Politiker am Montag im Deutschlandfunk: "Wenn das die Angebote der Ukraine sind, dann ist das doch eine Linie, auf die Russland sich einlassen kann."
Russland müsse aber wissen, dass Deutschland und Europa an der Seite der Ukraine stünden. "Wir werden weiter alles unternehmen, dass die Ukraine in eine optimale Verhandlungsposition kommen kann und für den Fall des Scheiterns, dass sie auch diesen Angriffskrieg weiter erwidern kann, dass sie dazu alle notwendigen Mittel hat."
Zu den Gesprächen mit der Ukraine am Montag in Berlin sagt er, Europa sei entschlossen. Bei allen Differenzen mit den USA vertraue er auf die Zusagen der US-Regierung zur Nato und den Beistandsverpflichtungen für die europäischen Partner.
Heusgen: "Man muss gucken, wie man die Amerikaner 'auf Linie' bekommt"
Christoph Heusgen, ehemaliger Vorsitzender der Münchener Sicherheitskonferenz, ordnet die Ukraine-Gespräche in Berlin ein.
Laschet: Gebietstausch ermöglicht keinen Frieden
Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Armin Laschet, hat die Europäer aufgefordert, den USA in den laufenden Ukraine-Verhandlungen auch die Gefahren aufzuzeigen. "Einfach Gebiete tauschen, ermöglicht halt keinen Frieden", sagt der CDU-Politiker in der ARD zu entsprechenden US-Forderungen an die Ukraine. "Denn diese Donbass-Region ist strategisch wichtig für die Ukraine, um zu verhindern, dass sie noch mal überfallen wird", fügt er mit Blick auf die amerikanisch-ukrainischen Gespräche in Berlin hinzu.
"Es wird auf jeden Fall eine entscheidende Woche", sagt Laschet mit Blick auf das Treffen der Europäer mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Montagabend sowie die Entscheidung des EU-Gipfels für die Nutzung der eingefrorenen russischen Staatsvermögen für die Ukraine.
Unterdessen fordern US-Unterhändler die Ukraine nach Angaben aus Kiew weiter zu einer Aufgabe des Donbass auf. Dies teilte ein hochrangiger Vertreter Kiews, der über die Berliner Gespräche zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine informiert wurde, am Montag mit.
Ukraine-Verhandlungen in Berlin gehen weiter
Das diplomatische Ringen um ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs geht heute in Berlin auf höchster Ebene weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführte US-Delegation wollen ihre intensiven Gespräche fortsetzen. Selenskyj wird zudem von Kanzler Friedrich Merz empfangen, am Abend steht dann ein europäisches Spitzentreffen unter anderem mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer an. Am Nachmittag werden Merz und Selenskyj bei deutsch-ukrainischen Wirtschaftsgesprächen erwartet.
Wichtige Meldung
Witkoff sieht "große Fortschritte" bei Ukraine-Treffen im Kanzleramt
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff zieht ein positives Fazit der ersten Gesprächsrunde mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin. Es seien "große Fortschritte" erreicht worden, erklärt Witkoff nach dem Treffen im Kanzleramt am Sonntagabend im Onlinedienst X. Es seien "intensive Diskussionen über den 20-Punkte-Friedensplan, wirtschaftliche Agenden" und weitere Themen geführt worden. Die Beratungen sollen nach Angaben der USA und der Ukraine am Montag fortgesetzt werden.
Selenskyj verlässt Kanzleramt nach Gesprächen mit US-Delegation
Nach Gesprächen mit einer US-Delegation in Berlin hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das Kanzleramt verlassen. Ein Berater Selenskyjs erklärt, das Treffen von Vertretern der Ukraine und der USA habe fünf Stunden gedauert und solle am Montag fortgesetzt werden.
Wichtige Meldung
Pistorius: "Alles andere als eine ideale Aufstellung"
Die Berliner Ukraine-Gespräche wecken Hoffnung. Doch Verteidigungsminister Boris Pistorius mahnt zur Vorsicht: Russland habe bislang jeden Verhandlungsversuch torpediert.
Ukraine-Gespräch in Berlin mit US-Delegation hat begonnen
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky und Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow sitzen zu Beginn ihres Treffens im Kanzleramt der US-Delegation gegenüber - darunter Jared Kushner und der Sondergesandte Steve Witkoff.
"Wir haben unser Treffen begonnen", schreibt Selenskyj im Onlinedienst Facebook. Im Kanzleramt in Berlin beraten der ukrainische Präsident, seine Unterhändler und die US-Delegation zunächst quasi unter sich über das weitere Vorgehen in den Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine. Merz zog sich nach Informationen der dpa aus Regierungskreisen nach einer kurzen Begrüßung aus den Verhandlungen im Kleinen Kabinettssaal zurück.
Guido Bergmann
Über dieses Thema berichteten mehrere ZDF-Sendungen, unter Anderem das heute journal am 14.12.2025 ab 21:45 Uhr.