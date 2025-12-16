Nach Ukraine-Verhandlungen sagt Trump: "Näher als je zuvor"

Trumps Strategie:So blickt die USA auf die Ukraine-Verhandlungen
von Beatrice Steineke, Washington D.C.
Haben Europa, Ukraine und USA eine gemeinsame Linie? Das sollten die Berliner Gespräche zeigen. Doch US-Präsident Trump verfolgt aus der Ferne seine eigene Strategie.
Elf Staats- und Regierungschefs Europas, die Nato und die EU-Kommission suchten in Berlin eine gemeinsame Linie mit der Ukraine - und vor allem mit den USA. Während der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner vor Ort verhandelten, rief US-Präsident Donald Trump während eines Dinners an. Später verkündete er in Washington:
Zugleich schränkte der US-Präsident ein: "Das sagen wir schon seit langem, und es ist eine schwierige Angelegenheit." Eine Unterschrift im Namen der USA fehlt auch auf der gemeinsamen Abschlusserklärung. Während Europa über Sicherheitsgarantien, Gebietsfragen, finanzielle und militärische Unterstützung für die Ukraine diskutiert, bleibt die Frage, welche Strategie der US-Präsident in den Friedensverhandlungen verfolgt.
Sicherheitsgarantien für die Ukraine
In einem Punkt äußerte sich Trump in Washington am Montag deutlich. Für ihn ist die Frage nach Gebietsverlusten für die Ukraine keine Frage mehr:
Zu möglichen Sicherheitsstrategien wurde bekannt: Aussichtslos scheint ein Nato-Beitritt der Ukraine. Als Kompromiss bezeichnete Wolodymyr Selenskyj den Vorschlag, Garantien zu erhalten - ähnlich denen im Artikel 5 des Nato-Vertrags. Er verpflichtet das Bündnis, ein angegriffenes Mitglied zu verteidigen.
Ebenfalls geplant: Eine "multinationale Truppe für die Ukraine" unterstützt durch die USA zum Aufbau der Streitkräfte, Sicherung des Luftraums und Gewährleistung sichererer Meere. Aus Kreisen der amerikanischen Unterhändler wurde bekannt, die Stationierung von US-Truppen wird ausgeschlossen.
Doch im ZDF-Interview mit Markus Lanz sprach Selenskyj einen wunden Punkt ganz deutlich an: Es sei kein echter Frieden, wenn dieser nur ein paar Wochen halte. Was passiert eigentlich, sollte Russland beschlossene Sicherheitsstrategien verletzen? Schwer vorstellbar ist, dass die USA tatsächlich in einem größeren Engagement dann eingreifen würden.
Dafür gibt es keine breite Basis innerhalb der republikanischen Partei, der MAGA-Bewegung oder Trumps Wählerbasis. Letztere ist ohnehin überzeugt, dass Globalisierung und das internationale Engagement der USA sich für Amerika nicht gelohnt haben - analysiert US-Experte Julian Müller-Kaler im ZDFheute-Interview.
US-Austritt aus der Nato?
Die erst kürzlich verkündete US-Sicherheitsstrategie zeigt Schwarz auf Weiß, was in den USA unter einem Präsidenten Trump schon lange klar ist: die Abkehr von Europa und ein Wandel für das Nato-Bündnis. In Zukunft müsse die Wahrnehmung der Nato als sich ständig erweiterndes Bündnis beendet werden.
Längst ist ein Richtungsstreit innerhalb der Republikaner ausgebrochen. Der republikanische Vorsitzende des Senatsausschusses, Roger Wicker, setzt sich für eine stärkere Zusammenarbeit mit Nato-Mitgliedern in Osteuropa ein und legte dazu einen Gesetzesentwurf vor.
Dagegen brachten der republikanische Senator Mike Lee und der republikanische Abgeordnete Thomas Massie jeweils Gesetzesinitiativen ein - mit dem Ziel: der Austritt der USA aus der Nato. Das Bündnis sei ein Relikt aus dem Kalten Krieg, so Massie.
Noch in dieser Woche soll der Senat über den Verteidigungshaushalt abstimmen. Der Entwurf ist bereits durch das Repräsentantenhaus. Er sieht unter anderem eine Mindeststärke für US-Streitkräfte in Europa vor: Ohne Rücksprache mit der Nato dürfen es nicht weniger als 76.000 sein. Wird dieser Haushalt beschlossen, wäre das zwar ein Zeichen der Parlamentarier für Europa - doch um welchen Preis?
Expertin: Trump will Wirtschaftsbeziehungen mit Russland
Für Majda Ruge, Expertin für US-Außenpolitik, verfolgt Trump zwei Ziele:
- keine Regularien mehr für US-Technologieunternehmen auf dem europäischen Markt
- Neustart der Wirtschaftsbeziehungen mit Russland
US-Medien berichteten immer wieder über Treffen amerikanischer und russischer Investoren, gemeinsamen Pläne für den Wiederaufbau der Ukraine sowie für die in Europa eingefrorenen russischen Vermögenswerte.
Militärhistoriker: Auf lange Sicht könnte Russland gewinnen
Die Zeit arbeite für Wladimir Putin, so Militärhistoriker Sönke Neitzel bei ZDFheute live. Es sei zwar ein "schleichender Prozess", aber der Krieg in der Ukraine scheine ein Krieg zu sein, den auf lange Sicht Russland gewinne. Fatal wäre es da, wenn die USA sich irgendwann aus den Verhandlungen zurückziehen würden - ob aus Frustration oder aus Interessensverlust.
Für US-Präsident Trump zählt: Frieden durch Stärke und Stärke durch Handel. Jetzt bleibt die Kernfrage: Was kann Europa Donald Trump anbieten, um sein Interesse und den sicherheitspolitischen Schutz der USA nicht zu verlieren.
Beatrice Steineke ist Korrespondentin im ZDF-Studio in Washington, D.C.
