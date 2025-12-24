Steinmeier hält Weihnachtsansprache: "Wir brauchen Mut"

Bundespräsident Steinmeier ruft in der Weihnachtsansprache zu gesellschaftlichem Zusammenhalt auf. Weihnachten gebe Zuversicht - und damit Kraft, sich für Mitmenschen einzusetzen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Gesellschaft in Deutschland zu Weihnachten ermuntert, mutig zu sein. In seiner Weihnachtsansprache sagte er:

Wir brauchen Mut, um immer wieder neu anzufangen. „ Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Das gelte "für die großen Dinge, die wir uns als Gesellschaft vornehmen und für die kleinen Dinge, bei denen jede und jeder von uns sein Bestes gibt."

Weihnachtsbotschaft: "In der Dunkelheit erstrahlt ein Licht"

Die zentrale Botschaft des Weihnachtsfests sei das Licht in der Dunkelheit. Zur Dunkelheit gehöre alles, "was jeden einzelnen von uns bedrückt" oder "was uns als Gesellschaft ängstigt", etwa Krankheiten, Krisen und Kriege, sagte Steinmeier.

Das Licht wiederum stehe für das, "was uns trotz allem immer wieder Hoffnung gibt". Dazu zählte der Bundespräsident unter anderem "Gemeinschaft in vielen Formen", das Engagement zahlreicher Menschen für eine bessere Welt und vor allem "die Menschen, denen wir in Liebe verbunden sind".

Steinmeier: Für Mitmenschen einsetzen

"Darum freuen wir uns so über Weihnachten. Es macht unser Leben erwartungsvoller, froher, wärmer, zuversichtlicher", sagte Steinmeier.

Mit solcher Zuversicht haben wir die Kraft, uns für unsere Welt und für unsere Mitmenschen einzusetzen. „ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Das gelte für die Politik im Großen und für die vielen kleinen Initiativen überall im Land. Beispielhaft verwies er auf die Sternsinger-Aktion zum Dreikönigstag am 6. Januar, bei der Kinder Spenden für Kinder in Not weltweit sammeln.

Ukraine-Krieg: "Zeichen von Hoffnung"

Weihnachten sei eine Zeit der Gemeinschaft und der Solidarität.

Die Bindungen, die uns Halt geben, sind genauso wichtig wie die, die uns in die Pflicht nehmen. „ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Letztere gelte nicht nur Familie und Freunden, sondern etwa auch den Ukrainerinnen und Ukrainern, gegen die Russland seit fast vier Jahren Krieg führe.

Die Gespräche der vergangenen Tage über Wege zu einem Frieden in der Ukraine würden von vielen erwartungsvoll, aber auch mit Skepsis und Sorge verfolgt. "Immer wieder gab und gibt es Zeichen von Hoffnung und Grund zur Zuversicht", betonte Steinmeier.

Die Europäer seien sich ihrer Stärke und ihrer Werte neu bewusst geworden. Freiheit und Menschenwürde, gerechter Frieden und demokratische Selbstbestimmung, das seien Dinge, die sie nicht aufgäben, "nicht für uns, nicht für unsere Partner und Freunde", versicherte er.

Vieles, was uns wertvoll und unverzichtbar erscheint, wird uns selbst einiges abverlangen. Dazu müssen wir bereit sein - und ich glaube, dazu sind wir bereit. „ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Vorerst letzte Ansprache aus dem Schloss Bellevue

Es ist die vorerst letzte Weihnachtsansprache aus dem Schloss Bellevue. Der Berliner Amtssitz des Bundespräsidenten wird ab dem kommenden Jahr umfassend saniert und soll erst 2031 wieder bezugsfertig sein. In der Zwischenzeit residiert das Staatsoberhaupt in einem modernen Interimsbau.

