Kinostart vor 70 Jahren: Warum "Sissi" uns auch 2025 noch packt

Vor 70 Jahren rührte Sissi das Kinopublikum zum ersten Mal. Seitdem lockt ihre Geschichte gerade an Weihnachten immer noch Millionen Menschen vor die Fernseher.

Im Dezember 1955 kommt der erste Film über die österreichische Kaiserin "Sissi" erstmals in die Kinos. Bis heute gehört die Trilogie mit Romy Schneider zu den erfolgreichsten deutschen Filmen. 19.12.2025 | 10:54 min

Die Geschichte der einfachen Prinzessin aus Bayern, die sich in den Kaiser von Österreich verliebt, ist ein Märchen, das kitschiger nicht sein könnte. Rund 25 Millionen Zuschauer lockte die "Sissi"-Trilogie in die Kinos - und begeistert bis heute das Publikum.

Die Geschichte von "Sissi" erzeugt Sehnsucht nach heiler Welt

1955, nur zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, kam der erste "Sissi"-Film in die Kinos. Auch das trug zum Erfolg bei, sagt Filmwissenschaftlerin Michaela Krützen.

Die Menschen hätten eine Gegenwelt gesucht, eine heile Welt, sagt sie.

Sissi bietet das in einer besonderen Form. Der farbige Film, die schöne Natur, die schöne Frau, ein bisschen was Lustiges gibt es zwischendurch auch. „ Michaela Krützen, Filmwissenschaftlerin

Sissi-Hype auf Social Media

Vor 70 Jahren hätte vermutlich niemand gedacht, dass die Filme so erfolgreich werden. Noch Jahrzehnte später werden sie gefeiert und geliebt - auch von der jüngeren Generation und in den sozialen Medien.

Sisi, die Kaiserin Elisabeth von Österreich, ist schon zu Lebzeiten eine Legende. Sehen sie deine Doku von Terra X History. 05.06.2023 | 44:03 min

Unter #sissi findet man auf Instagram mehr als 380.000 Beiträge, teils mit mehreren Millionen Aufrufen. Bewundert werden die Schauspieler, die Frisuren, die Kleider.

"Sissi" kann eine Identifikationsfigur sein

Die Sissi-Filme wecken nicht nur Emotionen, sie verbinden auch Generationen. Sissi könne durchaus auch für ein junges Publikum interessant sein, sagt Filmwissenschaftlerin Krützen.

Den eigenen Platz im Leben finden und sich gegen viele Zwänge durchsetzen zu müssen, das sei generationenübergreifend. "Sissi" versuche, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, das sei bis heute anschlussfähig.

"Sissi" lockt ihre Fans nach Wien

Die Filme beflügeln auch das Interesse an der realen Elisabeth, der historischen Figur. Mehrere Millionen Besucher strömen jedes Jahr nach Wien, um auf ihren Spuren zu wandeln. Seit 2004 gibt es sogar ein Sissi-Museum.

Heißt es "Sissi" oder "Sisi"? "Sisi" ist der Name der historischen Figur Elisabeth, Kaiserin von Österreich und späteren Königin von Ungarn, Ehefrau von Kaiser Franz Joseph I von Österreich.



"Sissi" ist der Name der Filmfigur, die Romy Schneider verkörpert hat.





Kurator Michael Wohlfart hat sich auch mit den Filmen beschäftigt. Filmemacher Ernst Marischka habe "natürlich mit dem Wissensstand der 1950er-Jahre" gearbeitet, sagt Wohlfahrt.

Man darf nicht vergessen: Es lebten damals noch viele Menschen, die die Kaiserzeit gekannt haben, und diese Menschen haben ihr ganzes Wissen und ihr Know-how in diese Filme eingebracht. „ Kurator Michael Wohlfart

Marischka drehte damals nicht nur an Originalschauplätzen, er orientierte sich auch an den historischen Kleidern der Kaiserin.

Die Repliken findet man im Sissi-Museum. Sie waren Vorbild für die Filmkostüme. Auch die Liebe zum Detail begeistert die Fans.

Die Rolle der "Sissi" klebte an Romy Schneider

"Sissi" ist Kitsch und Sissi bezaubert. Und das liegt vor allem an "Sissi"-Darstellerin Romy Schneider. Die Schauspielerin war gerade einmal 17 Jahre alt, als sie mit dem ersten Sissi-Film über Nacht zum Star wurde. Das wurde der jungen Schauspielerin schnell zu viel.

Wichtige Stationen im Leben der Schauspielerin Romy Schneider. 27.01.2021 | 4:37 min

Nach den Filmen "Sissi", "Sissi - die junge Kaiserin" und "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" lehnte Schneider einen vierten Sissi-Film ab. Trotz eines Gagenangebots von einer Million Mark. Bis zu ihrem frühen Tod kämpfte Schneider mit ihrem Image als Prinzessin. Sissi klebe an ihr wie Griesbrei, soll sie einmal gesagt haben.

Aus Kitsch wurde Kult

Und doch: Die Rolle der Sissi war ihr Durchbruch als Schauspielerin - und auch finanziell ein Erfolg. Bis 1990 sollen die Streifen zwischen 60 und 70 Millionen Mark eingespielt haben. Bis heute werden die Filme regelmäßig im Fernsehen ausgestrahlt.

Sophie Burkhart ist Redakteurin im ZDF-Studio München.

