Winterwetter sorgt für Zugverspätungen und Flugausfälle im Osten

Schnee und Eis sorgen im Osten Deutschlands für Verzögerungen bei der Bahn und am Flughafen BER. In Sachsen wurden bereits über 30 Unfälle gemeldet. Und es soll weiter schneien.

Nach reichlich Schnee und Glätte in mehreren Bundesländern müssen sich am Donnerstag besonders die Menschen im Osten Deutschlands auf glatte Wege und Straßen einstellen. Erste Folgen des Winterwetters gibt es bereits: Mit Glätteunfällen sowie Verzögerungen im Flug- und Bahnverkehr.

Der Deutsche Wetterdienst erwartete vor allem für Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg gebietsweise Glatteis durch gefrierenden Regen.

Probleme im Zugverkehr zwischen Hannover und Berlin

Zwischen Hannover und Berlin sorgt das Winterwetter für Zugausfälle und Verspätungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Das Ausmaß sei allerdings geringer als am Mittwoch, sagte eine Bahnsprecherin. Auch einzelne Sprinterlinien fielen aus, in Berlin müsse wegen Eisregens die Geschwindigkeit herabgesetzt werden.

Keine Starts am Flughafen BER

Am Berliner Flughafen BER können wegen Eis am Morgen keine Flugzeuge starten. Aufgrund schnell gefrierenden Regens sei eine Enteisung der Flugzeuge derzeit nicht möglich, sagte eine Sprecherin:

Aktuell finden am Flughafen BER aufgrund der Witterungsverhältnisse keine Starts statt. „ Sprecherin des Flughafen BER

Davon seien derzeit nur Starts betroffen, Flugzeuge in der Luft könnten derzeit am BER landen. Wie lange keine Maschinen an dem Flughafen abheben können, sei noch nicht klar. Passagiere müssten mit Flugausfällen sowie massiven Verspätungen rechnen und seien gebeten, bei den Airlines den Flugstatus zu prüfen.

Nichts geht mehr - zumindest zeitweise: Am Flughafen BER sind alle Starts aufgrund der Witterung eingestellt worden. Quelle: dpa

Unfälle wegen Eisglätte in Sachsen

Eisregen und glatte Straßen haben in Ostsachsen zu vielen Unfällen geführt. "Es ist ordentlich was los auf den Straßen", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz der Deutschen Presse-Agentur. Demnach sind aktuell mehr als 30 Unfälle auf die Glätte zurückzuführen. Verletzte gebe es bislang nicht.

Besonders betroffen ist auch der Landkreis Bautzen. In Hoyerswerda und Umgebung ist der komplette Busverkehr zum Erliegen gekommen. "Die Fahrzeuge kommen teilweise kaum vom Hof, spätestens auf den Straßen ist dann Schluss", sagte ein Sprecher der Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda. Teils liege ein dicker Eispanzer auf der Straße.

Wettervorhersage: Schnee im Norden, Süden milder

Schneien soll es am Morgen laut DWD vor allem in Niedersachsen. Tagsüber sei dann vor allem in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, ebenfalls Neuschnee möglich. Erwartet werden Mengen zwischen ein und fünf Zentimeter, in Vorpommern auch etwas mehr.

Die Temperaturen liegen dabei laut DWD bei maximal minus drei bis plus zwei Grad im Osten und Nordosten. Im Südwesten und Westen seien Höchsttemperaturen von bis zu acht Grad, im Breisgau bis zehn Grad möglich