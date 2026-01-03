Gore-Tex, Softshell, Thinsulate oder lieber Naturmaterialien statt Hightech-Membran? Welcher Handschuh am besten eignet ist, hängt davon ab, für welchen Zweck er gebraucht wird.

Worauf es beim Kauf von Handschuhen ankommt und welches Material zu welchen Aktivitäten passt.

Kalte Hände sind nicht nur unangenehm, sie können auch die Beweglichkeit der Finger einschränken und im schlimmsten Fall Schmerzen verursachen. Doch Handschuh ist nicht gleich Handschuh. Das verwendete Material entscheidet darüber, ob Hände trocken und warm bleiben oder schnell auskühlen. Je nach Aktivität sind ganz unterschiedliche Eigenschaften gefragt.

Gore-Tex: Der Klassiker für jedes Wetter

Gore-Tex ist vor allem für Menschen interessant, die bei Wind und Wetter draußen unterwegs sind. Die Membran besteht aus mikroskopisch kleinen Poren. Sie sind kleiner als Wassertropfen, aber größer als Wasserdampf. So kann Schweiß nach außen entweichen, während Regen und Schnee draußen bleiben. Dadurch gelten Gore-Tex-Handschuhe als wasserdicht und zugleich atmungsaktiv.

Gore-Tex ist keine Beschichtung, sondern eine dauerhaft eingearbeitete Membran, die zwischen Außenmaterial und Futter liegt. Damit bleibt die Schutzfunktion auch bei häufigem Tragen und Waschen langfristig erhalten.

Gore-Tex-Handschuhe eignen sich gut für längere Aktivitäten im Freien, etwa beim Wandern oder Radfahren im Winter. Nachteilig ist, dass sie oft etwas steifer sind und bei sehr niedrigen Temperaturen ohne zusätzliche Isolierung allein nicht ausreichend wärmen.

Softshell für aktive Wintertage

Deutlich flexibler ist Softshell, ein flexibles, mehrlagiges Material, das speziell für Bewegungsfreiheit entwickelt wurde. Softshell und Gore-Tex unterscheiden sich vor allem im Schutzniveau gegen Nässe. Softshell schützt gut vor Wind und ist meist wasserabweisend, allerdings nicht vollständig wasserdicht. Leichter Regen oder Schnee perlen ab, bei Dauerregen stößt Softshell jedoch an seine Grenzen.

Dafür sind diese Handschuhe angenehm weich, elastisch und atmungsaktiv. Sie eignen sich besonders für aktive Tätigkeiten wie Nordic Walking, Joggen oder längere Spaziergänge, bei denen die Hände in Bewegung bleiben und nicht dauerhaft Nässe ausgesetzt sind.

Thinsulate isoliert effektiv bei wenig Material

Kein Material, sondern eine synthetische Isolationsschicht ist Thinsulate. Die feinen Fasern der Isolationsschicht schließen viel Luft ein und sorgen so für Wärme, ohne stark aufzutragen. Handschuhe mit Thinsulate sind leicht, gut beweglich und dennoch warm, was sie ideal für den Alltag oder sportliche Aktivitäten macht.

Der Wärmeeindruck hängt dabei immer von der Dicke der Isolierung ab. Ohne wind- oder wasserabweisende Außenhülle verliert Thinsulate bei Nässe allerdings an Wirkung.

Strickhandschuhe sind der Klassiker für den Stadtalltag

Im Gegensatz zur technischen Wärmeisolierung wie bei Thinsulate, setzen Strickhandschuhe auf ein vertrautes Prinzip: natürliche Wärme durch Materialdichte und Luftpolster im Gewebe. Sie bestehen aus Wolle, Baumwolle oder Kunstfasern und bieten ein angenehmes, weiches Tragegefühl.

Strick wärmt gut bei trockener Kälte, ist aber weder winddicht noch wasserabweisend. Schon leichter Regen oder Schnee saugt sich im Material fest, wodurch die Hände schnell auskühlen. Für kurze Wege oder den Spaziergang an einem trockenen Wintertag sind sie jedoch eine gemütlichst Wahl.

Lederhandschuhe für Wärme und Stil

Lederhandschuhe bieten im Vergleich zu Strickhandschuhen zusätzlichen Schutz vor Wind und verbinden Funktion mit Stil. Der Lederhandschuh gilt schon immer als elegant. Das Naturmaterial ist relativ winddicht und bietet eine gute Passform, die sich mit der Zeit der Hand anpasst.

Hochwertiges Leder hält gut die Wärme, ist aber nur bedingt wasserabweisend. Ohne spezielle Imprägnierung leidet es bei Nässe und wird schnell hart. Lederhandschuhe eignen sich daher vor allem für trockene, kalte Tage und weniger für sportliche Aktivitäten oder Aufenthalte im Schnee.

