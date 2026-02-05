Immer weniger Menschen in Deutschland geben sich das Ja-Wort: 2024 fiel die Zahl der Eheschließungen auf einen Tiefstand. Paare heiraten später und bleiben länger zusammen.

Immer weniger Menschen in Deutschland entscheiden sich fürs Heiraten. Im Jahr 2024 sank die Zahl der Eheschließungen auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik im Jahr 1950. Insgesamt wurden 349.200 Ehen geschlossen, teilte das Statistische Bundesamt anlässlich des Welttags der Ehe am 8. Februar mit.

Der Rückgang ist Teil eines langfristigen Trends. Sowohl die Zahl als auch der Anteil der Verheirateten nehmen seit Jahren nahezu kontinuierlich ab. Ende 2024 war knapp jede zweite erwachsene Person in Deutschland verheiratet. Das entsprach 34,6 Millionen Menschen. Vor 30 Jahren lag der Anteil noch bei rund 60 Prozent. Am höchsten war 2024 der Anteil bei den 65- bis 69-Jährigen, hier waren laut Bundesamt zwei Drittel verheiratet oder lebten in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.

Ehen werden später geschlossen und halten länger

Und bis zum ersten Ja-Wort dauert es immer länger: Das Durchschnittsalter stieg innerhalb von 30 Jahren um rund sechs Jahre. 2024 waren Frauen bei ihrer ersten Heirat im Schnitt 32,9 Jahre alt, Männer 35,3 Jahre.

79 Prozent der 698.400 Ehepartner heirateten in dem Jahr zum ersten Mal. Gut 97 Prozent der Ehen schlossen Paare unterschiedlichen Geschlechts und knapp drei Prozent gleichen Geschlechts.

Ehen werden den Angaben zufolge später geschieden und halten länger. 2024 betrug das Durchschnittsalter bei Scheidungen 44,6 Jahre bei Frauen und 47,6 Jahre bei Männern. 1994 betrug es bei Frauen 36,5 Jahre und bei Männern 39,3 Jahre. Die Durchschnittsdauer einer Ehe bis zur Scheidung lag 2024 bei 14,7 Jahren und 1994 bei 12,0 Jahren. 2024 wurden gut 129.300 Ehen geschieden und somit etwas mehr (plus 0,3 Prozent) als im Vorjahr, in dem der niedrigste Stand seit der deutschen Vereinigung erreicht worden war.

In Deutschland wird verhältnismäßig häufig geheiratet

Gemessen an der Bevölkerung wird in Deutschland etwas häufiger geheiratet als im EU-Durchschnitt. Diese Zahlen liegen für das Jahr 2023 vor, in dem es hierzulande 4,3 Eheschließungen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner gab, der EU-Schnitt betrug 4,0.

Die meisten Ehen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden laut EU-Statistikbehörde Eurostat in dem Jahr in Rumänien (5,8), Lettland (5,6) und Ungarn (5,2) geschlossen. Die wenigsten Eheschließungen gab es demnach in Bulgarien (3,4), Italien (3,1) und Slowenien (3,0).

Quelle: dpa, AFP