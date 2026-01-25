Freie Trauungen ohne Kirche und Standesamt werden beliebter. Wer eine besonders individuelle Hochzeit plant, hat viele Möglichkeiten. Einige Fehler lassen sich einfach vermeiden.

Was bei der Hochzeit heute angesagt ist

Für ihren großen Tag wünschen sich viele Hochzeitspaare etwas ganz Besonderes: eine eigene Tanz-Choreografie zum gemeinsamen Lieblingslied, kreative Deko-Elemente oder innovative Überraschungen für die Gäste wie KI-Fotoautomaten.

Ein Blick auf die aktuellen Entwicklungen macht deutlich, wie vielfältig und individuell Hochzeiten heute gestaltet werden können. Welche Trends sich abzeichnen und worauf es bei der Planung ankommt.

Heiraten als bewusste Entscheidung

Die Menschen wünschten sich wieder ein stärkeres Gefühl von Zusammengehörigkeit, erklärt Hochzeitsplanerin Mandy Pomplun-Mesters.

Es wird bewusster geheiratet und weniger aus finanziellen Gründen. „ Mandy Pomplun-Mesters, Hochzeitsplanerin

Damit einhergeht, dass Paare sich immer später das Ja-Wort geben. Waren Männer Anfang der 70er-Jahre bei der ersten Eheschließung im Schnitt etwa 25 Jahre und Frauen circa 23 Jahre alt, sind Männer heute durchschnittlich um die 35 Jahre, Frauen rund 33 Jahre alt.

Kosten für eine Hochzeit Eine Hochzeitsfeier mit rund 60 Gästen kostet heute im Schnitt zwischen 10.000 und 15.000 Euro zuzüglich der Ringe und Kleidung.

Freie Trauungen im Aufwind

Es gibt keine offiziellen Angaben darüber, wie viele freie Trauungen insgesamt durchgeführt werden. Laut Experten werden sie aber immer beliebter, während die Zahl der rechtsgültigen Eheschließungen kontinuierlich sinkt. 2024 wurden rund 350.000 Eheschließungen verzeichnet. 1950 waren es noch mehr als doppelt so viele - rund 750.000.

Was ist eine freie Trauung? Im Gegensatz zu einer rechtsgültigen Eheschließung, für die der Gang zum Standesamt erforderlich ist, hat eine freie Trauung keine rechtliche Wirkung. Sie ist in ihrer Gestaltung völlig frei. Freie Trauungen sind daher eine individuellere Alternative zur standesamtlichen oder kirchlichen Hochzeit: Das Paar kann zum Beispiel den Ort und die Zeit der Trauung frei bestimmen, sei es an einem See oder abends am Lagerfeuer. Die Zeremonie wird meist von professionellen freien Rednern durchgeführt.

Hochzeitsfeiern werden individueller

Insgesamt ist festzustellen, dass es weniger strenge Regeln rund um die Hochzeit gibt. So gibt es bei der Kleidung keine No-Gos mehr. Brautmodenexperte Daniel Struck verkauft sogar schwarze oder rote Brautkleider. Besonders im Trend sind in diesem Jahr zwei sehr gegensätzliche Stilrichtungen:

Wir sehen in dieser Saison sehr viel Glitzer und Glamour und im kompletten Gegensatz dazu sehr cleane Brautkleider, wo gar nichts dran ist. „ Daniel Struck, Brautmodenexperte

Letztere seien sehr elegant und sehr angesagt, sagt Struck.

Vom Walzer zum Lieblingssong

Auch beim Hochzeitstanz hat sich das Rad weitergedreht. "Der klassische Wiener Walzer wurde abgelöst", sagt Hochzeitstanzlehrerin Claudia Thiele. Viele Paare wünschten sich inzwischen eine individuelle Choreografie zum Lieblingslied. Claudia Thiele erarbeitet mit Paaren einige Wochen vor der Feier einen gemeinsamen Tanz.

"Die Entwicklung einer gemeinsamen Tanz-Choreografie im Vorfeld einer Hochzeitsfeier ist für ein Brautpaar eine besonders schöne Erfahrung, die es ein Leben lang in Erinnerung behält", so Thiele.

Die eigene Handschrift der Hochzeit finden

Pomplun-Mesters ermuntert dazu, früh die eigene Handschrift als Paar zu finden und die Hochzeitsplanung darauf abzustimmen.

Brautpaare können überlegen, was sie gemeinsam ausmacht und das wie einen roten Faden durch die Hochzeitsfeier ziehen. „ Mandy Pomplun-Mesters, Hochzeitsplanerin

Wer eine besondere Verbindung zum Wald hat, könne diese etwa mit Moos-Elementen in der Dekoration zum Ausdruck bringen, schlägt Pomplun-Mesters vor. "Und alle, die das Kochen lieben, können in ein kreatives Buffet investieren - so wird die Liebe zur Küche auch für die Gäste sichtbar", ergänzt die Hochzeitsexpertin.

Weitere Tipps für die Hochzeit Die wichtigsten Empfehlungen von Hochzeitsplanerin Mandy Pomplun-Mesters für Paare:

Im Vorfeld Gedanken über die Finanzplanung machen

Von der Hochzeitslocation eine detaillierte Kostenaufstellung anfordern

Erst die Location finden, dann den Hochzeitstermin festlegen

Nur die Gäste einladen, die einem am Herzen liegen und nicht die, die man "gefühlt" einladen muss

Bei Spirituosen und Digestiven am Abend nicht über die Stränge schlagen

Planungsfehler lassen sich vermeiden

Damit am großen Tag nichts schiefgeht, rät Hochzeitsplanerin Mandy Pomplun-Mesters früh mit der Planung zu beginnen. Der häufigste Fehler bei einer Feier sei nach ihrer Erfahrung, dass die Gäste zu lange auf das Essen warten müssen. "Brautpaare sollten lieber an Fingerfood am Nachmittag und den rechtzeitigen Anschnitt der Hochzeitstorte denken, als an den Mitternachtssnack." Denn die Gäste hätten in der Regel eine Anfahrt hinter sich und nach dem Frühstück vielleicht nichts mehr gegessen. Und ist der Hunger erst einmal gestillt, feiert es sich auch unbeschwerter.

Eva Mühlenbäumer ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

