Verlobungs-Boom: Warum das Liebesversprechen wieder im Trend ist

Viele Paare leben ohne Trauschein, die Scheidungsraten sind hoch, die Zeiten unruhig. Dennoch - oder gerade deshalb: Immer mehr Paare verloben sich. Warum ist das wieder Trend?

Verlobung, Symbolbild Quelle: Imago

Sie hat Ja gesagt. Und der Jubel darüber ging um die Welt: Im August 2025 gaben Taylor Swift und Travis Kelce auf Instagram ihre Verlobung bekannt. Die erfolgreichste Sängerin ihrer Generation und der charismatische American-Football-Star posierten dafür in einem Rosenmeer.

Der Verlobungspost erntete Millionen Likes. Warum dieser Wirbel um ein Heiratsversprechen? Und ist die Inszenierung nicht spießig für eins der derzeit coolsten Promi-Paare?

Fans weltweit sind aus dem Häuschen: Taylor Swift und NFL-Spieler Travis Kelce haben sich verlobt. Bereits nach einer Dreiviertelstunde erhielt der Post der Superstars über sechs Millionen Likes. 27.08.2025 | 2:34 min

Treuebeweis statt verstaubte Tradition

Besonders hierzulande galt eine offizielle Verlobung in den vergangenen Jahrzehnten eher als verstaubt, das traditionelle Werben des Mannes um die Braut mit Blumen und Ring als nicht besonders zeitgemäß. Doch das Image hat sich offenbar gewandelt: Die Verlobung, also das Eheversprechen, ist für viele junge Menschen ein Liebes- und Treuebeweis.

.

Wir haben uns 2023 verlobt, weil wir den nächsten Schritt in unserer Beziehung gehen wollten, nachdem wir schon fünf Jahre zusammen waren. „ Lasse aus Hannover

Er und seine Verlobte Paula sind beide 24 und führen eine Fernbeziehung. Lasse studiert in Hannover, Paula macht eine Ausbildung in Hamburg. Für beide war von Anfang an klar, dass die Verlobungszeit lange dauern wird. Heiraten wollen sie erst in zwei Jahren, wenn sie ihre Abschlüsse haben. Doch sie wollten sich schon vorher auf eine gemeinsame Zukunft festlegen, betont das Paar.

Vor ihrer Hochzeit mit dem Musikproduzenten Benny Blanco feiert Schauspielerin Selena Gomez ihren Junggesellinnenabschied. Auf Instagram teilt sie Einblicke in die Feier. 01.09.2025 | 0:38 min

Partnerschaft und Familie wichtige Lebensziele

In Umfragen wie der Shell- oder der Sinus-Jugendstudie zählen eine funktionierende Familie und eine vertrauensvolle Partnerschaft zu den wichtigsten Lebenszielen junger Menschen. Gleichzeitig rücken angesichts einer zunehmend unsicheren politischen Weltlage Verlustängste in den Vordergrund.

Die Verlobung ist daher auch eine gegenseitige Versicherung, dass man zusammenhält, füreinander da ist. Das Band wird noch einmal stärker geknüpft.

So erlebt man als Paar noch einmal eine besondere Phase der Beziehung. „ Paula aus Hamburg

Die Idee mit der Verlobung kam von Lasse, doch sie haben sich gegenseitig einen Ring geschenkt. Anschließend haben sie nur Familie und Freunden davon berichtet. "Uns war wichtig, diesen Schritt eher im privaten Kreis zu teilen", betont Lasse.

Verlobung als "emotionales Kapitel mit Event-Charakter"

Viele andere machen ihr Heiratsversprechen medial publik. Kerry Howard, Hochzeitsplanerin aus Hamburg, beobachtet hierzulande seit einigen Jahren einen klaren Trend hin zu offiziellen Verlobungen mit Bekanntgabe auf Social Media.

Die Verlobung bilde heute ein "eigenständiges, emotionales Kapitel mit Event-Charakter". In Deutschland sei das eine eher neue Entwicklung, so die gebürtige Britin. In Großbritannien habe das öffentliche Zelebrieren der Verlobung eine lange Tradition.

Seit 2016 kennen sich Fußball-Legende Cristiano Ronaldo und seine Freundin Georgina Rodriguez. Nun hat er ihr endlich einen Antrag gemacht; den Verlobungsring teilte sie auf Social Media. 12.08.2025 | 0:38 min

Die Verlobung ist zwar nur die Vorstufe der Ehe, hat aber in der Kirche Gewicht. Verlobte können den Segen der Kirche erbitten. Zum Beispiel bei der Anfang 2025 gegründeten Segensagentur "Sozusegen" in Hannover unter Leitung von Pastorin Claudia Maier. Der Segen soll Kraft spenden und zum Innehalten einladen.

Für Claudia Maier ist das Ritual "ein Rastplatz im Leben". Das habe nichts mit einer magischen Schutzformel zu tun, die vor negativen Entwicklungen in der Zukunft bewahre: "Wir segnen, was ist." Der Segen solle vermitteln, dass das Paar auf Gott an seiner Seite vertrauen könne.

Bereits zum dritten Mal tritt das ehemalige Spice Girl "Scary Spice" vor den Altar. In London heiratet Melanie Brown ihren 13 Jahre jüngeren Friseur Rory McPhee. 07.07.2025 | 0:39 min

Ursprünglich Vorstufe von arrangierter Ehe

Ihren Ursprung hat die Verlobung in der Antike - und war lange Zeit eine wenig romantische Angelegenheit. Vielmehr war sie der erste Schritt zu einer arrangierten Ehe.

Heutzutage hat ein Verlöbnis auch juristisch Folgen: So regelt das Bürgerliche Gesetzbuch, dass im Falle einer Trennung Verlobte oder ihre Eltern Schadensersatzansprüche geltend machen können. Auch Geschenke können zurück gefordert werden. Zudem haben Verlobte vor Gericht ein Zeugnisverweigerungsrecht.