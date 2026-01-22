Abschminkprodukte bei Stiftung Warentest:Make-up-Entferner im Test: Welche Produkte überzeugen?
von Cornelia Petereit
Abschminktücher, Mizellenwasser oder wiederverwendbare Pads - alle entfernen Make-up. Stiftung Warentest hat untersucht, welche Produkte zuverlässig und hautschonend reinigen.
Die gute Nachricht vorweg: Alle 16 getesteten Make-up-Entferner können im aktuellen Test von Stiftung Warentest überzeugen. Dabei macht es kaum einen Unterschied, ob mit Mizellenwasser, Abschminktuch oder Mehrwegpad gereinigt wurde. Das gilt auch für wasserfestes Make-up.
Lea Lukas, Redakteurin für Kosmetik bei der Stiftung Warentest, erklärt, womit der Testsieger punkten konnte, und ordnet die Vor- und Nachteile der einzelnen Abschminkprodukte ein.
Mizellenwasser ist Testsieger
Das Garnier Mizellen Reinigungswasser All-in-1 schneidet mit der Gesamtnote "gut" (1,8) ab und bekommt für Reinigungswirkung und Hautempfinden von den Testerinnen gute Bewertungen.
Das Barrier Balance 2-Phasen Mizellenwasser von Lavera ist das beste Naturkosmetikprodukt im Test. Es erhielt die Gesamtnote "gut" (2,0) und hat als einziges Produkt im gesamten Test eine sehr gute Reinigungswirkung. Mit rund 8,79 Euro für 400 Milliliter ist es allerdings das teuerste der sieben Mizellenwässer im Test.
Mizellenwasser ist eine wässrige Lösung, die Tenside enthält. Diese Moleküle besitzen einen wasserliebenden (hydrophilen) und einen fettliebenden (lipophilen) Teil. Viele Tensidmoleküle ordnen sich im Wasser zu kugelförmigen Strukturen, den sogenannten Mizellen, an: Der fettliebende Teil lagert Schmutz, Talg oder Make-up im Inneren ein, während der wasserliebende Teil die Mizelle im Wasser stabil hält. Mizellenwasser ist dadurch sehr schonend zur Haut. Es muss nicht abgespült werden und kann als Reinigungslotion, Gesichtswasser und Make-up-Entferner genutzt werden.
Fünf der sieben geprüften Mizellen-Reinigungswässer seien parfümfrei, so Lukas weiter. "Das ist ein Vorteil für Menschen, die auf Duftstoffe mit Allergien reagieren." Außerdem sei Mizellenwasser durch gute Dosierbarkeit sparsam im Verbrauch.
Zur Reinigung der Augen mit Mizellenwasser sei lediglich ein angefeuchtetes Wattepad nötig, das nach der Anwendung im Restmüll entsorgt werden könne, erklärt Lukas.
Gute Ergebnisse bei Mehrwegpads
Anders als Waschlappen oder andere Baumwollprodukte seien Mehrwegpads aus einer synthetischen Mikrofaser, so Lukas. Leicht angefeuchtet würden die feinen Fasern tief in die Hautporen eindringen und Make-up oder Schmutz entfernen, zitiert die Redakteurin einen Anbieter.
Die beiden getesteten Pads im Test reinigten ausschließlich mithilfe ihres Materials und Wasser gut und wurden insgesamt mit "gut" bewertet.
Für Menschen, die auf kosmetische Inhaltsstoffe allergisch reagieren, sei dies ein Vorteil, so Lukas. Außerdem sind sie günstig, wiederverwendbar und verursachen deshalb kaum Abfall.
Auch für Vielreisende sind die Pads geeignet, da sie im Handgepäck transportiert werden und nicht auslaufen können. Regelmäßiges Waschen in der Waschmaschine sei allerdings zum Schutz vor Keimen erforderlich, betont Lukas.
Einmaltücher mit Schwächen im Test
Die Einmaltücher von dm Balea gehören mit etwa drei Cent pro Tuch zu den günstigen Produkten dieser Testkategorie. Sie schnitten mit der Gesamtnote "gut" (2,3) ab. Drei der sieben geprüften Einmaltücher erhielten bei der Reinigungswirkung die Note "befriedigend".
Laut Stiftung Warentest seinen Feuchttücher gut für Personen geeignet, die viel unterwegs sind - sei es auf Kurztrips, im Fitnessstudio oder auf Reisen.
Zu bedenken ist, dass Einmaltücher bei jeder Anwendung Abfall erzeugen, der im Restmüll entsorgt werden muss. Im Abwasser könnten Feuchttücher zu Verstopfungen von Rohren und Pumpen führen, ergänzt die Expertin.
Fazit des Tests von Abschminkprodukten
Keine Produktgruppe habe sich deutlich von einer konkurrierenden Gruppe abgesetzt und kein Produkt sei durchgefallen, fasst Lea Lukas zusammen. Einen Test-Abbruch vonseiten der Probandinnen wegen Hautproblemen oder Unverträglichkeiten habe es ebenfalls nicht gegeben.
Damit steht der täglichen Reinigung nichts im Wege - egal ob mit Mizellenwasser, Einmaltuch oder Mehrwegpad.
So hat Stiftung Warentest getestet
Cornelia Petereit ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
