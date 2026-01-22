Abschminktücher, Mizellenwasser oder wiederverwendbare Pads - alle entfernen Make-up. Stiftung Warentest hat untersucht, welche Produkte zuverlässig und hautschonend reinigen.

Stiftung Warentest hat 16 Abschmink-Produkte geprüft: Wie gut reinigen Mizellenwässer, Einmaltücher und Mehrwegpads? 22.01.2026 | 1:15 min

Die gute Nachricht vorweg: Alle 16 getesteten Make-up-Entferner können im aktuellen Test von Stiftung Warentest überzeugen. Dabei macht es kaum einen Unterschied, ob mit Mizellenwasser, Abschminktuch oder Mehrwegpad gereinigt wurde. Das gilt auch für wasserfestes Make-up.

Lea Lukas, Redakteurin für Kosmetik bei der Stiftung Warentest, erklärt, womit der Testsieger punkten konnte, und ordnet die Vor- und Nachteile der einzelnen Abschminkprodukte ein.

Kälte und trockene Luft machen Lippen spröde. Pflegestifte versprechen Abhilfe. Doch welche Produkte schützen und pflegen am besten? Öko-Test hat mehrere Lippenpflegestifte genauer untersucht. 07.11.2025 | 4:33 min

Mizellenwasser ist Testsieger

Das Garnier Mizellen Reinigungswasser All-in-1 schneidet mit der Gesamtnote "gut" (1,8) ab und bekommt für Reinigungswirkung und Hautempfinden von den Testerinnen gute Bewertungen.

Das Barrier Balance 2-Phasen Mizellenwasser von Lavera ist das beste Naturkosmetikprodukt im Test. Es erhielt die Gesamtnote "gut" (2,0) und hat als einziges Produkt im gesamten Test eine sehr gute Reinigungswirkung. Mit rund 8,79 Euro für 400 Milliliter ist es allerdings das teuerste der sieben Mizellenwässer im Test.

Slugging, also das Einschließen von Feuchtigkeit beispielsweise durch eine Schicht Vaseline über der Hautpflege, ist einer der aktuellsten TikTok-Beautytrends. Doch was steckt dahinter? 29.12.2025 | 4:19 min

Was ist Mizellenwasser? Mizellenwasser ist eine wässrige Lösung, die Tenside enthält. Diese Moleküle besitzen einen wasserliebenden (hydrophilen) und einen fettliebenden (lipophilen) Teil. Viele Tensidmoleküle ordnen sich im Wasser zu kugelförmigen Strukturen, den sogenannten Mizellen, an: Der fettliebende Teil lagert Schmutz, Talg oder Make-up im Inneren ein, während der wasserliebende Teil die Mizelle im Wasser stabil hält. Mizellenwasser ist dadurch sehr schonend zur Haut. Es muss nicht abgespült werden und kann als Reinigungslotion, Gesichtswasser und Make-up-Entferner genutzt werden.

Fünf der sieben geprüften Mizellen-Reinigungswässer seien parfümfrei, so Lukas weiter. "Das ist ein Vorteil für Menschen, die auf Duftstoffe mit Allergien reagieren." Außerdem sei Mizellenwasser durch gute Dosierbarkeit sparsam im Verbrauch.

Wer zum Beispiel nur Wimperntusche benutzt, kann sich mit einem Mizellenwasser gut nur die Augen abschminken. „ Lea Lukas, Redakteurin für Kosmetik, Stiftung Warentest

Zur Reinigung der Augen mit Mizellenwasser sei lediglich ein angefeuchtetes Wattepad nötig, das nach der Anwendung im Restmüll entsorgt werden könne, erklärt Lukas.

Auf TikTok boomt der Hype um Anti-Aging-Produkte, die von Kindern und Teenagern verwendet werden. Der Trend sorgt bei Ärzten und Eltern für Kritik. 06.05.2024 | 3:35 min

Gute Ergebnisse bei Mehrwegpads

Anders als Waschlappen oder andere Baumwollprodukte seien Mehrwegpads aus einer synthetischen Mikrofaser, so Lukas. Leicht angefeuchtet würden die feinen Fasern tief in die Hautporen eindringen und Make-up oder Schmutz entfernen, zitiert die Redakteurin einen Anbieter.

Die beiden getesteten Pads im Test reinigten ausschließlich mithilfe ihres Materials und Wasser gut und wurden insgesamt mit "gut" bewertet.

Die Pads kommen ohne zusätzliche Abschminkmittel aus. „ Lea Lukas, Redakteurin für Kosmetik, Stiftung Warentest

Für Menschen, die auf kosmetische Inhaltsstoffe allergisch reagieren, sei dies ein Vorteil, so Lukas. Außerdem sind sie günstig, wiederverwendbar und verursachen deshalb kaum Abfall.

Auch für Vielreisende sind die Pads geeignet, da sie im Handgepäck transportiert werden und nicht auslaufen können. Regelmäßiges Waschen in der Waschmaschine sei allerdings zum Schutz vor Keimen erforderlich, betont Lukas.

Im Internet finden sich allerhand Empfehlungen, um nachhaltiger zu waschen und dabei Geld zu sparen. Doch wie nützlich sind die Tipps? 26.02.2024 | 5:27 min

Einmaltücher mit Schwächen im Test

Die Einmaltücher von dm Balea gehören mit etwa drei Cent pro Tuch zu den günstigen Produkten dieser Testkategorie. Sie schnitten mit der Gesamtnote "gut" (2,3) ab. Drei der sieben geprüften Einmaltücher erhielten bei der Reinigungswirkung die Note "befriedigend".

Laut Stiftung Warentest seinen Feuchttücher gut für Personen geeignet, die viel unterwegs sind - sei es auf Kurztrips, im Fitnessstudio oder auf Reisen.

Die Einwegtücher können ins Handgepäck, sind überall sofort einsatzbereit und die Qualität des Leitungswassers am Urlaubsort spielt keine Rolle. „ Lea Lukas, Stiftung Warentest

Zu bedenken ist, dass Einmaltücher bei jeder Anwendung Abfall erzeugen, der im Restmüll entsorgt werden muss. Im Abwasser könnten Feuchttücher zu Verstopfungen von Rohren und Pumpen führen, ergänzt die Expertin.

Wann und wie oft ein Peeling sinnvoll ist, welche Rolle der Hauttyp spielt und wann man lieber darauf verzichten sollte. Tipps von der Hautärztin. 05.04.2024 | 5:16 min

Fazit des Tests von Abschminkprodukten

Keine Produktgruppe habe sich deutlich von einer konkurrierenden Gruppe abgesetzt und kein Produkt sei durchgefallen, fasst Lea Lukas zusammen. Einen Test-Abbruch vonseiten der Probandinnen wegen Hautproblemen oder Unverträglichkeiten habe es ebenfalls nicht gegeben.

Damit steht der täglichen Reinigung nichts im Wege - egal ob mit Mizellenwasser, Einmaltuch oder Mehrwegpad.

So hat Stiftung Warentest getestet

Welche Produkte wurden geprüft? Insgesamt wurden 16 Make-up-Entferner getestet, darunter sieben Mizellenwässer, sieben Einmaltücher und zwei Mehrwegpads. Laut Anbieterangaben sind alle Produkte zum Entfernen von wasserfestem Make-up geeignet. Drei Produkte haben ein Naturkosmetiksiegel. Wie wurde getestet? Mindestens 21 Probandinnen pro Produkt schminkten sich mit mindestens drei Make-up-Produkten, darunter eine wasserfeste Mascara. Frühestens nach vier Stunden durften sie sich abschminken. Sie beurteilten die Reinigungswirkung, die Anwendung und das Hautgefühl. Nutzungsfreundlichkeit der Verpackung Außerdem wurde geprüft, wie gut sich die Verpackungen öffnen ließen und wie die Produkte entnommen werden können. Darüber hinaus wurden unter anderem die Leserlichkeit, Werbeaussagen sowie Entsorgungshinweise bewertet.

Cornelia Petereit ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.