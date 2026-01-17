  3. Merkliste
Ideen zum Verwerten von Kerzenresten: So entsteht Neues aus Wachs

Ideen zum Verwerten von Wachs:So können Sie Kerzenreste sinnvoll wiederverwenden

von Esther Burmann

|

Weihnachten ist längst vorbei, doch was geschieht mit den Wachsresten abgebrannter Kerzen? Die müssen nicht gleich in den Müll - es gibt viele Möglichkeiten, sie weiterzuverwenden.

Lippenpflege

Kerzenreste müssen nach der Weihnachtszeit nicht in den Müll: Mit wenigen Handgriffen entstehen daraus nützliche Dinge, wie Duftmelts, Grillanzünder oder Lippenpflege.

12.01.2026

Kerzenwachsreste können vielfältig weiterverwertet werden. Wichtig ist dabei, dass sie sauber sind, also frei von alten Dochten, Ruß, kleinen Dekorationen und Gold- oder Silberverzierungen. Für viele Weiterverwendungszwecke werden die Kerzen im Wasserbad geschmolzen. Kerzenwachs schmilzt schon bei einer Temperatur von 50 bis 80 Grad Celsius. Das Wasserbad sollte also nicht zu heiß sein.

So brennen Kerzen gleichmäßig ab

Kerzen ziehen

Mit Wachsresten ganz einfach Kerzen selbst machen? Oder doch lieber Kerzenziehen im Fachgeschäft? Saadet Czapski hat Tipps und Tricks, um Gemütlichkeit zu sich nach Hause zu holen.

27.11.2025

Aus alten Kerzen neue gießen

Aus Wachsresten lassen sich ganz einfach neue Kerzen gießen. Das macht auch Kindern Spaß und eignet sich gut als Geschenk. Dafür braucht man neben Kerzenresten einen Docht, eine Wäscheklammer, einen Schaschlikspieß und eine feuerfeste Form. Für Letzteres kommen Marmeladengläser, Schalen oder Konservendosen infrage - für flache Kerzen kann man einen Keksausstecher verwenden.

Zur Herstellung schmilzt man das Wachs in einem Wasserbad und befestigt den Docht mithilfe einer Wäscheklammer am Schaschlikspieß. Den Spieß legt man auf den Rand der jeweiligen Form, sodass der Docht mittig ausgerichtet ist. Nun wird das flüssige Wachs in die Form gegossen. Sobald das Wachs abgekühlt ist, können Spieß und die Wäscheklammer entfernt werden und die neue Kerze ist fertig. Ist der Docht noch zu lang, lässt er sich einfach abschneiden.

Kreative Abwandlungen

Grafik: Kerze, die brennt, daran zwei Pfeile mit Beschriftung "Docht" und "Wachs", daneben Fragezeichen

Warum brennen Kerzen? Wie der Docht das Wachs transportiert und der Wachsdampf am Ende zur Kerzenflamme wird.

13.12.2025

Kerzenwachs zum Imprägnieren

Wer aus Wachsresten keine neue Kerze gießen möchte, kann die kleinen Kerzenstummel auch als Haushaltshelfer einsetzen. Sie eignen sich zum Beispiel zum Imprägnieren von Schuhen. Dafür reibt man den Schuh mit dem festen Wachs ein. Danach trocknet man ihn mit einem Haartrockner, sodass das Wachs weich wird, und lässt ihn über Nacht trocknen. Da das nicht bei allen Schuhen funktioniert, sollte man es vorab an einer kleinen Stelle testen. Vor allem bei bunten Sneakern sollte man vorsichtig sein.

Auch klemmende Schubladen oder Reißverschlüsse profitieren von Wachsresten: Dafür einfach die Schubladenscharniere oder Reißverschlüsse mit Wachs einreiben, ein paar Mal öffnen und schließen, damit sich das Wachs verteilen kann, und schon klemmt nichts mehr.

Kaputte Verschlüsse einfach reparieren
:Reparatur-Tipps für Reißverschluss, Klettverschluss und Co.

Der Reißverschluss klemmt, der Klettverschluss hält nicht mehr - kein Grund die Sachen zu entsorgen. Mit ein paar einfachen Tricks lassen sich kaputte Verschlüsse gut reparieren.
von Lennart Olde
mit Video5:50
Offener Reißverschluss an einer Jeans

Selbst gemachte Anzündhilfe für den Kamin oder Grill

Im Winter kommen Kerzenreste dem Kamin zugute, im Sommer dem Grill - aus Wachsresten lassen sich nämlich auch Anzünder herstellen. Dazu braucht man zusätzlich Sägespäne und wahlweise Eierkartons oder Kaffeefilter. Diese befüllt man zunächst mit Spänen und gießt dann flüssiges Wachs darüber. Dann lässt man die Anzünder trocknen und kann sie verwenden, sobald sie fest sind.

Verhalten bei brennenden Kerzen

Lebensgefahr: Heckenbrand durch Garten-Grill

Durch Funkenflug beim Grillen kam es im Kreis Esslingen zum Heckenbrand. Geschädigte und Feuerwehr warnen nun vor Gefahren durch Brandbeschleuniger beim Grillen.

08.08.2025 | 5:28 min

Wachstücher als Verpackung

Auch als Küchenhelfer eignet sich Wachs: Wer Wachstücher zum Verpacken von Lebensmitteln selbst machen will, nimmt ein Stück Stoff, legt es auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und verteilt gleichmäßig kleine Wachsstückchen darauf. Das Wachs erwärmt sich bei 80 Grad und sobald es in das Tuch eingesickert ist, kann man das Blech herausnehmen und abkühlen lassen.

Für Oster-Deko aufbewahren

Die meisten Wachsreste bleiben wohl in der Weihnachtszeit übrig - aber spätestens zu Ostern kann man sie wiederverwenden. Sie eignen sich gleich auf zwei verschiedene Weisen zum Färben von Ostereiern. Bei der ersten Variante nimmt man buntes Wachs, schmilzt es und gestaltet die Eier mit Mustern.

Bei der zweiten Variante verziert man das Ei mit weißem Wachs. Anschließend färbt man es in einer Schüssel mit kaltem Wasser mit Eierfarbe. Sobald es getrocknet ist, kann man das Wachs mit einem Haartrockner erwärmen und mit Küchenrolle abreiben. Die Eier sind nun bunt und alle Stellen, an denen vorher Wachs war, bleiben weiß.

Ein Osternest mit einem Ei mit der Aufschrift "ZDF"

Mit den einfachsten Haushaltsutensilien lassen sich die unterschiedlichsten Oster-Deko-Elemente kreieren, zum Beispiel Osterneste aus Klopapier oder eine Oster-Girlande aus Kartons.

10.04.2025 | 4:11 min

Wachsgießen mit Kerzenresten

Das Bleigießen wurde längst vom Wachsgießen, der umweltfreundlichen Alternative, abgelöst. Dafür kann man kleine Wachsrohlinge im Handel kaufen - oder man stellt sie selbst her. Hierfür reicht es, Wachsreste auf einem Esslöffel über einer Kerzenflamme zu erhitzen. Sobald sie geschmolzen sind, kippt man sie in eine Schale mit eiskaltem Wasser und kann die Figuren mit viel Fantasie analysieren.

Blumen konservieren

Aber auch zu Dekozwecken eignen sich Kerzenreste: In eine große Schale mit geschmolzenem weißem Wachs kann man beispielsweise Blumen eintunken, um sie zu konservieren.

Parkett ausbessern
:Hausmittel gegen Kratzer im Holzboden

Holzböden sind beliebt, aber auch anfällig. Wer Kratzer ausbessern möchte, greift gerne zu Hausmitteln. Was es bei der Verwendung von Olivenöl, Kerzenwachs & Co. zu beachten gibt.
von Franziska Laßotta
mit Video5:51
Ein weißes Stuhlbein steht auf hellem Parkettboden, rechts davon sind tiefe Kratzer zu sehen.

Dieser Artikel wurde erstmals am 1. Dezember 2024 veröffentlicht und am 17. Januar 2026 aktualisiert.

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 12.01.2026 ab 09:05 Uhr.

