Ideen zum Verwerten von Wachs:So können Sie Kerzenreste sinnvoll wiederverwenden
von Esther Burmann
Weihnachten ist längst vorbei, doch was geschieht mit den Wachsresten abgebrannter Kerzen? Die müssen nicht gleich in den Müll - es gibt viele Möglichkeiten, sie weiterzuverwenden.
Kerzenwachsreste können vielfältig weiterverwertet werden. Wichtig ist dabei, dass sie sauber sind, also frei von alten Dochten, Ruß, kleinen Dekorationen und Gold- oder Silberverzierungen. Für viele Weiterverwendungszwecke werden die Kerzen im Wasserbad geschmolzen. Kerzenwachs schmilzt schon bei einer Temperatur von 50 bis 80 Grad Celsius. Das Wasserbad sollte also nicht zu heiß sein.
So brennen Kerzen gleichmäßig ab
Aus alten Kerzen neue gießen
Aus Wachsresten lassen sich ganz einfach neue Kerzen gießen. Das macht auch Kindern Spaß und eignet sich gut als Geschenk. Dafür braucht man neben Kerzenresten einen Docht, eine Wäscheklammer, einen Schaschlikspieß und eine feuerfeste Form. Für Letzteres kommen Marmeladengläser, Schalen oder Konservendosen infrage - für flache Kerzen kann man einen Keksausstecher verwenden.
Zur Herstellung schmilzt man das Wachs in einem Wasserbad und befestigt den Docht mithilfe einer Wäscheklammer am Schaschlikspieß. Den Spieß legt man auf den Rand der jeweiligen Form, sodass der Docht mittig ausgerichtet ist. Nun wird das flüssige Wachs in die Form gegossen. Sobald das Wachs abgekühlt ist, können Spieß und die Wäscheklammer entfernt werden und die neue Kerze ist fertig. Ist der Docht noch zu lang, lässt er sich einfach abschneiden.
Kreative Abwandlungen
Kerzenwachs zum Imprägnieren
Wer aus Wachsresten keine neue Kerze gießen möchte, kann die kleinen Kerzenstummel auch als Haushaltshelfer einsetzen. Sie eignen sich zum Beispiel zum Imprägnieren von Schuhen. Dafür reibt man den Schuh mit dem festen Wachs ein. Danach trocknet man ihn mit einem Haartrockner, sodass das Wachs weich wird, und lässt ihn über Nacht trocknen. Da das nicht bei allen Schuhen funktioniert, sollte man es vorab an einer kleinen Stelle testen. Vor allem bei bunten Sneakern sollte man vorsichtig sein.
Auch klemmende Schubladen oder Reißverschlüsse profitieren von Wachsresten: Dafür einfach die Schubladenscharniere oder Reißverschlüsse mit Wachs einreiben, ein paar Mal öffnen und schließen, damit sich das Wachs verteilen kann, und schon klemmt nichts mehr.
Selbst gemachte Anzündhilfe für den Kamin oder Grill
Im Winter kommen Kerzenreste dem Kamin zugute, im Sommer dem Grill - aus Wachsresten lassen sich nämlich auch Anzünder herstellen. Dazu braucht man zusätzlich Sägespäne und wahlweise Eierkartons oder Kaffeefilter. Diese befüllt man zunächst mit Spänen und gießt dann flüssiges Wachs darüber. Dann lässt man die Anzünder trocknen und kann sie verwenden, sobald sie fest sind.
Verhalten bei brennenden Kerzen
Wachstücher als Verpackung
Auch als Küchenhelfer eignet sich Wachs: Wer Wachstücher zum Verpacken von Lebensmitteln selbst machen will, nimmt ein Stück Stoff, legt es auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und verteilt gleichmäßig kleine Wachsstückchen darauf. Das Wachs erwärmt sich bei 80 Grad und sobald es in das Tuch eingesickert ist, kann man das Blech herausnehmen und abkühlen lassen.
Für Oster-Deko aufbewahren
Die meisten Wachsreste bleiben wohl in der Weihnachtszeit übrig - aber spätestens zu Ostern kann man sie wiederverwenden. Sie eignen sich gleich auf zwei verschiedene Weisen zum Färben von Ostereiern. Bei der ersten Variante nimmt man buntes Wachs, schmilzt es und gestaltet die Eier mit Mustern.
Bei der zweiten Variante verziert man das Ei mit weißem Wachs. Anschließend färbt man es in einer Schüssel mit kaltem Wasser mit Eierfarbe. Sobald es getrocknet ist, kann man das Wachs mit einem Haartrockner erwärmen und mit Küchenrolle abreiben. Die Eier sind nun bunt und alle Stellen, an denen vorher Wachs war, bleiben weiß.
Wachsgießen mit Kerzenresten
Das Bleigießen wurde längst vom Wachsgießen, der umweltfreundlichen Alternative, abgelöst. Dafür kann man kleine Wachsrohlinge im Handel kaufen - oder man stellt sie selbst her. Hierfür reicht es, Wachsreste auf einem Esslöffel über einer Kerzenflamme zu erhitzen. Sobald sie geschmolzen sind, kippt man sie in eine Schale mit eiskaltem Wasser und kann die Figuren mit viel Fantasie analysieren.
Blumen konservieren
Aber auch zu Dekozwecken eignen sich Kerzenreste: In eine große Schale mit geschmolzenem weißem Wachs kann man beispielsweise Blumen eintunken, um sie zu konservieren.
Parkett ausbessern:Hausmittel gegen Kratzer im Holzboden
Dieser Artikel wurde erstmals am 1. Dezember 2024 veröffentlicht und am 17. Januar 2026 aktualisiert.
Mehr zum Thema DIY
Kreativ-Trend bei Social Media:Teppiche selbst machen: So geht Tuftingvon Alina Reissenbergermit Video3:52
Was bei DIY zu beachten ist:Wie Upcycling von Möbeln gelingen kannvon Marie Koytekmit Video28:15
Dünger zu Hause selbst machen:So funktioniert der Bokashi-Eimervon Sabine Meuter
DIY-Töpfersets im Check:Zu Hause töpfern: Wichtig ist guter Tonvon Thilo Hopert
Weitere Ratgeber-Themen
Gesunde Ernährung mit Ballaststoffen:Wie Flohsamensamenschalen die Verdauung unterstützenvon Jenna Busannymit Video7:25
Keine kalten Hände im Winter:Die richtigen Handschuhe finden: Welches Material kann was?von Alexandra Tietemit Video5:41
Brennholz: Von der Auswahl bis zum Feuer:Holz für den Kamin: Arten, Qualität und Lagerungvon Thilo Hopertmit Video3:10
Winterkleidung mit Wärme auf Knopfdruck:Beheizbare Kleidung: So funktioniert die wärmende Technikvon Katja Wiemersmit Video6:11