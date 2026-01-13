  3. Merkliste
Flohsamenschalen: Ballaststoffe für eine gute Verdauung

Gesunde Ernährung mit Ballaststoffen:Wie Flohsamensamenschalen die Verdauung unterstützen

von Jenna Busanny

|

Flohsamen stehen bei vielen, die sich gesund ernähren wollen, hoch im Kurs. Woher die Körner kommen, was in ihnen steckt und welche Wirkung die enthaltenen Ballaststoffe haben.

Ballaststoffreiche Lebensmittel in Schüsseln

Flohsamenschalen gelten als wertvoll für die Verdauung. Ökotrophologin Dr. Brigitte Bäuerlein erklärt, was es mit dem Trend des "Fibermaxxings" auf sich hat und welche Produkte besonders ballaststoffreich sind.

13.01.2026 | 7:25 min

Flohsamen sind ein bewährtes Mittel, um eine träge Verdauung sanft in Schwung zu bringen. Ob mit oder ohne Schalen sind sie längst ein trendiges Fitness-Supplement. Die gesundheitliche Wirkung von Flohsamenschalen, auch Psyllium genannt, ist gut belegt, allerdings müssen die kleinen Körner auch richtig eingenommen werden. Ökotrophologin Claudia Müller von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) erklärt, wie das geht und für wen Flohsamenschalen geeignet sind.

Gesunde Bitterstoffe

Ein bitterer Geschmack bei Gemüse ist nicht besonders beliebt - kann aber gesund sein. Ernährungsexpertin Brigitte Bäuerlein erklärt, welche Vorteile die Bitterstoffe haben.

21.10.2024 | 5:29 min

Fakten rund um Flohsamen

Flohsamen stammen von verschiedenen Wegerichgewächsen, besonders von Plantago ovata, ab. Die kleinen, bräunlichen Körner erinnern optisch an Flöhe - daher ihr Name. Der Fachbegriff Psyllium kommt aus dem Griechischen und bedeutet ebenfalls "Floh".

Hochwertige Produkte bestehen laut DGE zu hundert Prozent aus Flohsamenschalen, enthalten keine Zusätze und weisen eine hohe Quellzahl auf. Bio-Produkte sind nicht zwingend besser, aber Rückstandskontrollen und Herkunftsangaben können Verbrauchern Orientierung geben. Gute Qualität zeigt sich zudem an einer sehr feinen, hellen Schalenstruktur - diese quillt besonders zuverlässig.

Rote Bete in drei verschiedenen Schalen und Viskusitäten auf einem Tisch

In den sozialen Medien ist ein Hype um Rote Bete entstanden. Doch wie gesund ist Rote Bete wirklich und was sollte man über dieses Gemüse wissen? Brigitte Bäuerlein klärt auf.

25.09.2025 | 7:02 min

Was Flohsamen und Flohsamenschalen unterscheidet

Verarbeitet werden entweder die ganzen Samen oder die Schalen. Rund 85 Prozent der löslichen, schleimbildenden Ballaststoffe stecken in der Schale. Diese quellen im Darm stark auf und diese Gelbildung mache Flohsamenschalen so besonders, so Müller.

Flohsamenschalen binden große Mengen Wasser.

Dipl. oec. troph. Dr. Claudia Müller, Deutsche Gesellschaft für Ernährung

Ganze Flohsamen ohne Schale enthalten deutlich weniger lösliche Ballaststoffe. Da die Flohsamenschalen viel Wasser binden, können sie bei chronischer Verstopfung hilfreich sein.

Hype um altes Hausmittel
:Apfelessig als Gesund- und Schlankmacher?

An Apple a day keeps the doctor away - und ein täglicher Schluck Apfelessig soll wahre Wunder vollbringen. Was Essig aus Äpfeln für die Gesundheit leisten kann - und was nicht.
von Christina-Maria Pfersdorf
mit Video7:11
Äpfel auf einem Holzuntergrund, daneben eine kleine Karaffe und eine kleine Schale mit Apfelessig

So wirken sich Flohsamenschalen auf die Verdauung aus

Flohsamenschalen können im Darm ihr Volumen vervielfachen und dadurch den Stuhl weicher und gleitfähiger machen. Laut DGE führt ein Gramm Flohsamenschalen zu durchschnittlich sechs Gramm mehr Stuhlgewicht - ein spürbarer Effekt auf Stuhlkonsistenz und -häufigkeit.

Deshalb empfiehlt die DGE sie auch als Option bei chronischer Verstopfung, wenn Ernährung, Bewegung und Flüssigkeit zuvor bereits angepasst wurden. Im Vergleich zu Weizenkleie gelten sie als deutlich besser verträglich, da sie weniger Gasbildung verursachen.

Eine schematische Darstellung der Darmwand.

Der Darm ist ein echtes Multitalent: Mit eigenem Nervensystem arbeitet er fast wie ein zweites Gehirn. Wie er funktioniert und warum er für die Gesundheit so wichtig ist.

30.12.2025 | 5:15 min

Wie Flohsamen auf Sättigung, Blutzucker, Cholesterin wirken

Lösliche Ballaststoffe in den Flohsamenschalen verzögern die Magenentleerung und sorgen so für ein längeres Sättigungsgefühl. Auch der Blutzuckeranstieg nach dem Essen fällt gedämpfter aus. Zudem können Ballaststoffe im Darm Cholesterin binden. Flohsamenschalen sind aber kein Wundermittel zum Abnehmen. Sie helfen nicht bei der Fettverbrennung, können aber Heißhunger dämpfen.

Flohsamenschalen richtig dosieren und anwenden

Eine medizinische Übersichtsstudie empfiehlt zehn bis 15 Gramm Flohsamenschalen pro Tag, in drei Portionen vor den Hauptmahlzeiten. Wichtig ist die Kombination von Flohsamenschalen mit ausreichend Flüssigkeit: anderthalb bis zwei Liter Wasser pro Tag sollten es sein. Nur dann können die Ballaststoffe ausreichend quellen. Flohsamenschalen lassen sich in Wasser, Joghurt, Smoothies oder Müslis einrühren. Viele Menschen bevorzugen die Einnahme vor einer Mahlzeit, da das Sättigungsgefühl dann stärker ist.

Moringapulver

Moringa wird als Superfood gefeiert und soll Energie geben, Entzündungen hemmen und das Immunsystem stärken. Doch was ist wirklich dran an den Gesundheitsversprechen?

23.10.2025 | 4:15 min

Wer empfindlich reagiert, sollte die Menge über mehrere Tage vorsichtig steigern - anfangs sind leichte Blähungen normal. Die DGE empfiehlt zudem, ballaststoffreiche Lebensmittel wie Vollkornprodukte, Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte generell auf mehrere Mahlzeiten zu verteilen und gründlich zu kauen, um die Verträglichkeit zu verbessern.

Flohsamenschalen sind nicht für jeden geeignet

Bei bestimmten Erkrankungen wie einem Darmverschluss oder bei eingeschränkter Darmbeweglichkeit sollte Psyllium nicht ohne ärztliche Rücksprache eingenommen werden, heißt es von der DGE.

Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, sollte mögliche Wechselwirkungen vorher ärztlich abklären.

Dipl. oec. troph. Dr. Claudia Müller, Deutsche Gesellschaft für Ernährung

Die Quellstoffe können sonst die Aufnahme bestimmter Wirkstoffe verzögern - deshalb empfiehlt Müller einen zeitlichen Abstand von mindestens ein bis zwei Stunden.

Quelle: dpa

Quelle: dpa-Custom Content
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 13.01.2026 ab 09:05 Uhr.
Themen
GesundheitErnährung

