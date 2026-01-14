Kaputte Verschlüsse einfach reparieren:Reparatur-Tipps für Reißverschluss, Klettverschluss und Co.
von Lennart Olde
Der Reißverschluss klemmt, der Klettverschluss hält nicht mehr - kein Grund die Sachen zu entsorgen. Mit ein paar einfachen Tricks lassen sich kaputte Verschlüsse gut reparieren.
Jacken, Schuhe, Koffer, Rucksäcke, Flaschen und so viel mehr Gegenstände haben Verschlüsse. Oft sind diese eine Schwachstelle und gehen zuerst kaputt. Lederwarenhändler Peter Büscher hat praktische Tipps, wie man die meisten Probleme selbst beheben kann.
Tipp 1: Klemmende Reißverschlüsse lösen
Vor allem bei vielgetragenen Jacken oder Reisegepäck sind klemmende Reißverschlüsse ein häufiges Problem. Hier gibt es gleich mehrere Hausmittel, die für Abhilfe sorgen. Meist hakt der Reißverschluss, weil sich Schmutz oder Stoffreste im Schieber oder zwischen den Reißverschlusszähnen verfangen. Bei Metallzippern kann auch Rost oder Oxidation die Reibung erhöhen.
Der Profi empfiehlt, die Zähne des Reißverschlusses mit einem Stück farbneutraler Seife oder einer Kerze einzureiben. Beides schmiert die Zähne und der Reißverschluss lässt sich wieder geschmeidig öffnen und schließen.
Auch ein Bleistift kann bei klemmenden Reißverschlüssen helfen. Die speziellen Fette im Grafit der Bleistiftmine werden beim Darüberstreichen auf die Zähnchen übertragen. Doch aufgepasst bei hellen Stoffen: "Der Bleistift färbt ab. Das kann dann Flecken auf der Kleidung geben", sagt Büscher.
Tipp 2: Vaseline für längere Reißverschlüsse
Wer größere Verschlüsse, zum Beispiel bei einem Zelteingang, schmieren möchte, kann auf Vaseline oder Silikonöl zurückgreifen. Dieses in kleinen Mengen vorsichtig mit einem Lappen auftragen. Das funktioniert auch bei Reißverschlüssen an Taschen und Rucksäcken. Generell gilt aber Vorsicht bei empfindlichen Stoffen, um Flecken zu vermeiden.
- Auf dem Cover des "Sticky Fingers" (1971) Album der britischen Band Rolling Stones ist ein Reißverschluss zu sehen, der so provokant daherkommt, dass das Cover in Spanien verboten wurde.
- Die Idee zum Klettverschluss kam dem Schweizer Ingenieur George de Mestral, als er sah, wie die Blätter der Pflanze immer wieder im Fell seines Hundes hängenblieben.
- Schon an den Streitwägen der weltberühmten chinesischen Terrakotta-Armee aus dem Jahr 210 vor Christus fanden Forscher Verschlussmethoden, die dem heutigen Druckknopf ähneln.
Tipp 3: Reißverschluss in Form bringen
Anstatt zu klemmen, kann ein Reißverschluss auch ausleiern und seine Schließkraft verlieren. Problem ist hierbei ein aufgeweiteter Schieber. Dann greifen die Zähne entweder nicht mehr abwechselnd oder gar nicht mehr ineinander. Im schlimmsten Fall geht der Reißverschluss von unten wieder auf.
In dem Fall empfiehlt Peter Büscher einen Hammer: "Ich verenge mit einem kleinen Hammer wieder den Abstand zwischen Ober- und Unterteil des Schiebers. Das geht auch mit einer Zange. Man muss aufpassen, nicht zu viel Druck auszuüben."
Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Wird der Schieber zu sehr zusammengebogen, klemmt hinterher der Reißverschluss oder der Schieber bricht ganz auseinander. Die Werkzeuge sollten deshalb auch nur links und rechts neben dem Schiebergriff angesetzt werden.
Tipp 4: Den Klettverschluss reinigen
Auch Klettverschlüsse können mit der Zeit ihre Schließkraft verlieren. Oft liegt das an Fusseln, Haaren und anderem Dreck, der sich in der rauen Faser-Struktur des Klettstreifens verhakt. Die lassen sich aber leicht mit einer Pinzette oder Nähnadel aus den kleinen Haken entfernen. Danach kann der Klettverschluss wieder besser greifen.
Tipp 5: Druckknöpfe gerade biegen
Ein Druckknopf besteht aus zwei Komponenten - dem Stecker und der Fassung. Wenn Druckverschlüsse nicht mehr richtig klicken und sich von allein lösen, liegt das meistens an der Fassung. Darin befinden sich zwei kleine S-förmige Federn, die gerne mit der Zeit verbiegen. Der Trick: Mit einer Nadel oder einem kleinen Nagel und etwas Fingerspitzengefühl lassen sich die Federn wieder zur Mitte hinbiegen. Das erhöht die Spannung und damit auch die Griffkraft des Knopfes.
Mottenlöcher in der Kleidung:Kleidermotten erkennen und wirksam bekämpfen
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr zum Thema Kleidung
Winterkleidung mit Wärme auf Knopfdruck:Beheizbare Kleidung: So funktioniert die wärmende Technikvon Katja Wiemersmit Video6:11
Keine kalten Hände im Winter:Die richtigen Handschuhe finden: Welches Material kann was?von Alexandra Tietemit Video5:41
Minimalismus im Kleiderschrank:Durch Capsule Wardrobe Kleidung reduzierenvon Kristina Schlömermit Video3:43
Vinted, Kleinanzeigen und Co.:Tipps zum Online-Kauf von Secondhand-Kleidungvon Cornelia Petereitmit Video5:53
Weitere Ratgeber-Themen
Allergische Beschwerden lindern:Was bei Hausstaubmilbenallergie zu tun istvon Laren Müllermit Video4:50
Tipps für Dosierung und Programm:Wäsche waschen, Umwelt und Geldbeutel schonenvon Luca Kissel und Franziska Laßottamit Video5:27
Dampfreiniger im Anwendungs-Check:Wofür sich Dampfreiniger eignen und worauf man achten solltevon Anita Ernstdorfmit Video6:33
Tipps für Haushalt und Garten:Natron: Was es alles kann - und was nichtvon Thilo Hopertmit Video5:49