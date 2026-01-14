Der Reißverschluss klemmt, der Klettverschluss hält nicht mehr - kein Grund die Sachen zu entsorgen. Mit ein paar einfachen Tricks lassen sich kaputte Verschlüsse gut reparieren.

Jacken, Schuhe, Koffer, Rucksäcke, Flaschen und so viel mehr Gegenstände haben Verschlüsse. Oft sind diese eine Schwachstelle und gehen zuerst kaputt. Lederwarenhändler Peter Büscher hat praktische Tipps, wie man die meisten Probleme selbst beheben kann.

Tipp 1: Klemmende Reißverschlüsse lösen

Vor allem bei vielgetragenen Jacken oder Reisegepäck sind klemmende Reißverschlüsse ein häufiges Problem. Hier gibt es gleich mehrere Hausmittel, die für Abhilfe sorgen. Meist hakt der Reißverschluss, weil sich Schmutz oder Stoffreste im Schieber oder zwischen den Reißverschlusszähnen verfangen. Bei Metallzippern kann auch Rost oder Oxidation die Reibung erhöhen.

Der Profi empfiehlt, die Zähne des Reißverschlusses mit einem Stück farbneutraler Seife oder einer Kerze einzureiben. Beides schmiert die Zähne und der Reißverschluss lässt sich wieder geschmeidig öffnen und schließen.

Auch ein Bleistift kann bei klemmenden Reißverschlüssen helfen. Die speziellen Fette im Grafit der Bleistiftmine werden beim Darüberstreichen auf die Zähnchen übertragen. Doch aufgepasst bei hellen Stoffen: "Der Bleistift färbt ab. Das kann dann Flecken auf der Kleidung geben", sagt Büscher.

Tipp 2: Vaseline für längere Reißverschlüsse

Wer größere Verschlüsse, zum Beispiel bei einem Zelteingang, schmieren möchte, kann auf Vaseline oder Silikonöl zurückgreifen. Dieses in kleinen Mengen vorsichtig mit einem Lappen auftragen. Das funktioniert auch bei Reißverschlüssen an Taschen und Rucksäcken. Generell gilt aber Vorsicht bei empfindlichen Stoffen, um Flecken zu vermeiden.

Tipp 3: Reißverschluss in Form bringen

Anstatt zu klemmen, kann ein Reißverschluss auch ausleiern und seine Schließkraft verlieren. Problem ist hierbei ein aufgeweiteter Schieber. Dann greifen die Zähne entweder nicht mehr abwechselnd oder gar nicht mehr ineinander. Im schlimmsten Fall geht der Reißverschluss von unten wieder auf.

In dem Fall empfiehlt Peter Büscher einen Hammer: "Ich verenge mit einem kleinen Hammer wieder den Abstand zwischen Ober- und Unterteil des Schiebers. Das geht auch mit einer Zange. Man muss aufpassen, nicht zu viel Druck auszuüben."

Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Wird der Schieber zu sehr zusammengebogen, klemmt hinterher der Reißverschluss oder der Schieber bricht ganz auseinander. Die Werkzeuge sollten deshalb auch nur links und rechts neben dem Schiebergriff angesetzt werden.

Tipp 4: Den Klettverschluss reinigen

Auch Klettverschlüsse können mit der Zeit ihre Schließkraft verlieren. Oft liegt das an Fusseln, Haaren und anderem Dreck, der sich in der rauen Faser-Struktur des Klettstreifens verhakt. Die lassen sich aber leicht mit einer Pinzette oder Nähnadel aus den kleinen Haken entfernen. Danach kann der Klettverschluss wieder besser greifen.

Tipp 5: Druckknöpfe gerade biegen

Ein Druckknopf besteht aus zwei Komponenten - dem Stecker und der Fassung. Wenn Druckverschlüsse nicht mehr richtig klicken und sich von allein lösen, liegt das meistens an der Fassung. Darin befinden sich zwei kleine S-förmige Federn, die gerne mit der Zeit verbiegen. Der Trick: Mit einer Nadel oder einem kleinen Nagel und etwas Fingerspitzengefühl lassen sich die Federn wieder zur Mitte hinbiegen. Das erhöht die Spannung und damit auch die Griffkraft des Knopfes.

