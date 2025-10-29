Dampfreiniger im Anwendungs-Check:Wofür sich Dampfreiniger eignen und worauf man achten sollte
von Anita Ernstdorf
Dampfreiniger versprechen hygienische Sauberkeit im Handumdrehen. Es gibt verschiedene Modelle, doch welches Gerät eignet sich wofür? Und worauf kommt es bei der Anwendung an?
Wo Haushaltsgeräte wie Staubsauger und Wischmopp an ihre Grenzen kommen, fangen Dampfreiniger erst so richtig an: Hartnäckige Verschmutzungen sollen sich mit einem Dampfreiniger effizient beseitigen lassen. Damit können sie besonders in Haushalten mit Kindern und Haustieren die gründliche Reinigung erleichtern.
Einsatzbereiche gibt es viele, dementsprechend groß ist auch das Angebot an Geräten. Doch wo ist die Reinigung mit Dampf überhaupt empfehlenswert? Worauf muss man dabei achten und wo stoßen die Geräte an ihre Grenzen?
Wie funktioniert ein Dampfreiniger?
Dampfreiniger sind elektrische Haushaltsgeräte, die über einen Tank mit Wasser befüllt werden. Im inneren Heizelement des Geräts wird das Wasser auf über 100 Grad Celsius erhitzt, sodass nach kurzer Aufheizzeit heißer Wasserdampf entsteht. Die Geräte benötigen keine Reinigungsmittel und gelten daher als umwelt- und allergikerfreundlich.
Vorteile eines Dampfreinigers seien laut Nadia Bouraoui-Gretter, Haushaltsexpertin vom Berufsverband Hauswirtschaft, dass damit chemiefrei und keimreduzierend gereinigt werden könne. Dies liege daran, dass der Dampfreiniger eine hohe Temperatur erreiche. Ein weiterer Vorteil: "Durch den Dampf neutralisieren sich unter anderem auch Gerüche", so die Haushaltsexpertin.
Dampfreiniger-Modelle im Überblick
Unterschiede in der Dampfintensität
Der Dampfdruck eines Dampfreinigers wird in Bar angegeben und beschreibt die Kraft, mit der der Wasserdampf aus dem Gerät austritt. Dieser Wert ist meist direkt am Gerät vermerkt. Dampfgeräte für den Haushalt arbeiten meistens mit einem Druck zwischen drei und sechs Bar.
Für die Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen ist ein höherer Dampfdruck besonders effektiv. Bei empfindlichen Materialien wie Textilien oder lackierten Oberflächen sollte jedoch mit niedrigem Druck gearbeitet werden, um Schäden zu vermeiden.
Haushaltsexpertin Nadia Bouraoui-Gretter warnt zudem vor Verbrennungsrisiken bei der Anwendung: "Wichtig ist, die Sicherheitshinweise zu beachten, denn Dampf bedeutet auch Hitze." Deswegen sei es auch wichtig, dass Haustiere während der Reinigung auf Abstand bleiben.
Wo Dampfreiniger an ihre Grenzen kommen
Dampfreiniger, die Wasserdampf mit hohem Druck abgeben, sind nicht für die Reinigung aller Materialien geeignet. Besonders Böden aus empfindlichem, offenporigem, unbehandeltem oder unversiegeltem Holz - auch Laminat - können durch Feuchtigkeit und Hitze beschädigt werden, indem sie zum Beispiel aufquellen. Hier ist besondere Vorsicht geboten.
Auch bei Polstermöbeln und Matratzen ist Vorsicht geboten: Empfindliche Stoffe wie Seide, Mikrofaser oder Velours können durch Hochdruckdampf beschädigt werden. Daher sollte vor der Anwendung geprüft werden, ob das Material dampfgeeignet ist. Nach der Reinigung ist es besonders wichtig, die Polster vollständig trocknen zu lassen - nur so lässt sich die Bildung von Milben, Schimmel und Bakterien wirksam vermeiden.
Da Dampfreiniger in der Regel mit Leitungswasser betrieben werden, ist eine regelmäßige Entkalkung notwendig, um Kalkablagerungen zu vermeiden und die Funktionsfähigkeit des Geräts zu erhalten. Wichtig: Beachten Sie unbedingt die Entkalkungshinweise des Herstellers, da die Vorgehensweise je nach Modell unterschiedlich sein kann.
Für welche Haushalte sind Dampfreiniger zu empfehlen?
Wer sich einen Dampfreiniger zulegen möchte, sollte sich im Vorfeld Gedanken darüber machen, wo das Gerät eingesetzt werden soll. Laut Haushaltsexpertin Nadia Bouraoui-Gretter sind Dampfreiniger vor allem für Haushalte zu empfehlen, in denen Kinder oder Haustiere leben. Schließlich könne man mit den Geräten chemiefrei arbeiten und damit vermeiden, dass die Tiere ungewollt Reinigungsmittelreste vom Boden aufnehmen - genauso wie Kinder, die noch über den Boden krabbeln.
