Dampfreiniger versprechen hygienische Sauberkeit im Handumdrehen. Es gibt verschiedene Modelle, doch welches Gerät eignet sich wofür? Und worauf kommt es bei der Anwendung an?

Dampfreiniger gelten als umweltfreundliche Alleskönner gegen Kalk, Fett und Schmutz - ganz ohne Chemie. Reinigen sie wirklich gründlich oder landen die Geräte schnell in der Ecke? 30.09.2025 | 6:33 min

Wo Haushaltsgeräte wie Staubsauger und Wischmopp an ihre Grenzen kommen, fangen Dampfreiniger erst so richtig an: Hartnäckige Verschmutzungen sollen sich mit einem Dampfreiniger effizient beseitigen lassen. Damit können sie besonders in Haushalten mit Kindern und Haustieren die gründliche Reinigung erleichtern.

Einsatzbereiche gibt es viele, dementsprechend groß ist auch das Angebot an Geräten. Doch wo ist die Reinigung mit Dampf überhaupt empfehlenswert? Worauf muss man dabei achten und wo stoßen die Geräte an ihre Grenzen?

Sogenannte"Cleanfluencer" sind ein Trend auf Social Media. Mit Tipps für die Hausarbeit geben sie dem Putzen ein ganz neues Image. 20.06.2025 | 1:58 min

Wie funktioniert ein Dampfreiniger?

Dampfreiniger sind elektrische Haushaltsgeräte, die über einen Tank mit Wasser befüllt werden. Im inneren Heizelement des Geräts wird das Wasser auf über 100 Grad Celsius erhitzt, sodass nach kurzer Aufheizzeit heißer Wasserdampf entsteht. Die Geräte benötigen keine Reinigungsmittel und gelten daher als umwelt- und allergikerfreundlich.

Vorteile eines Dampfreinigers seien laut Nadia Bouraoui-Gretter, Haushaltsexpertin vom Berufsverband Hauswirtschaft, dass damit chemiefrei und keimreduzierend gereinigt werden könne. Dies liege daran, dass der Dampfreiniger eine hohe Temperatur erreiche. Ein weiterer Vorteil: "Durch den Dampf neutralisieren sich unter anderem auch Gerüche", so die Haushaltsexpertin.

Dampfreiniger-Modelle im Überblick

Klassische Dampfreiniger für Böden Diese Geräte sind speziell für die Reinigung von Bodenflächen konzipiert. Sie verfügen über einen großen Wassertank und erzeugen einen hohen Dampfdruck, was sie besonders effektiv bei der Entfernung von hartnäckigem Schmutz macht. Einige Modelle bieten zusätzliche Aufsätze für unterschiedliche Bodenarten.



Vorteile: Hohe Reinigungsleistung, ideal für große Flächen wie Fliesen oder Steinböden

Einsatzbereich: Wohnräume, Küchen, Flure Dampfsauger Kombigeräte, die Funktionen eines Dampfreinigers mit denen eines Staubsaugers vereinen. Sie reinigen mit Dampf und saugen gleichzeitig Schmutz und Feuchtigkeit auf.



Vorteile: Zeitsparend durch gleichzeitiges Reinigen und Absaugen, besonders hygienisch

Einsatzbereich: Teppiche, Polstermöbel, Hartböden Dampfbesen Kompakte, leichte Geräte mit einem kleineren Wassertank und geringerem Dampfdruck. Sie ähneln optisch einem Mopp und sind für die schnelle Reinigung zwischendurch gedacht.



Vorteile: Handlich, schnell einsatzbereit, platzsparend

Einsatzbereich: Küche, Badezimmer, kleinere Wohnungen Handdampfreiniger Kleine, tragbare Geräte mit verschiedenen Aufsätzen für gezielte Anwendungen. Sie eignen sich besonders für schwer zugängliche Stellen.



Vorteile: Vielseitig einsetzbar, ideal für Ecken, Fugen, Armaturen und Fenster

Einsatzbereich: Badezimmer, Küche, Auto-Innenräume Mehrzweckgeräte Diese Geräte bieten eine breite Palette an Einsatzmöglichkeiten und sind mit zahlreichen Zubehörteilen ausgestattet. Sie lassen sich flexibel für Böden, Möbel, Fenster und mehr verwenden.



Vorteile: Hohe Vielseitigkeit, für unterschiedliche Oberflächen und Reinigungsaufgaben geeignet

Einsatzbereich: Haushalt, Gartenmöbel, Textilien, Fenster

Mit diesen Hausmitteln und Lifehacks wird Ihr Auto wieder sauber. 30.04.2024 | 5:47 min

Unterschiede in der Dampfintensität

Der Dampfdruck eines Dampfreinigers wird in Bar angegeben und beschreibt die Kraft, mit der der Wasserdampf aus dem Gerät austritt. Dieser Wert ist meist direkt am Gerät vermerkt. Dampfgeräte für den Haushalt arbeiten meistens mit einem Druck zwischen drei und sechs Bar.

Für die Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen ist ein höherer Dampfdruck besonders effektiv. Bei empfindlichen Materialien wie Textilien oder lackierten Oberflächen sollte jedoch mit niedrigem Druck gearbeitet werden, um Schäden zu vermeiden.

Mit welchen Mitteln gelingt ein streifenfreies und sauberes Ergebnis beim Fensterputzen? 08.03.2024 | 5:49 min

Haushaltsexpertin Nadia Bouraoui-Gretter warnt zudem vor Verbrennungsrisiken bei der Anwendung: "Wichtig ist, die Sicherheitshinweise zu beachten, denn Dampf bedeutet auch Hitze." Deswegen sei es auch wichtig, dass Haustiere während der Reinigung auf Abstand bleiben.

Wo Dampfreiniger an ihre Grenzen kommen

Dampfreiniger, die Wasserdampf mit hohem Druck abgeben, sind nicht für die Reinigung aller Materialien geeignet. Besonders Böden aus empfindlichem, offenporigem, unbehandeltem oder unversiegeltem Holz - auch Laminat - können durch Feuchtigkeit und Hitze beschädigt werden, indem sie zum Beispiel aufquellen. Hier ist besondere Vorsicht geboten.

Das Internet ist voll mit Tipps zur Teppichreinigung - doch worauf muss man wirklich achten? Wie reinigt man einen Teppich möglichst schonend und welches Mittel hilft gegen welchen Fleck am besten? 23.10.2024 | 5:58 min

Auch bei Polstermöbeln und Matratzen ist Vorsicht geboten: Empfindliche Stoffe wie Seide, Mikrofaser oder Velours können durch Hochdruckdampf beschädigt werden. Daher sollte vor der Anwendung geprüft werden, ob das Material dampfgeeignet ist. Nach der Reinigung ist es besonders wichtig, die Polster vollständig trocknen zu lassen - nur so lässt sich die Bildung von Milben, Schimmel und Bakterien wirksam vermeiden.

Entkalkung Da Dampfreiniger in der Regel mit Leitungswasser betrieben werden, ist eine regelmäßige Entkalkung notwendig, um Kalkablagerungen zu vermeiden und die Funktionsfähigkeit des Geräts zu erhalten. Wichtig: Beachten Sie unbedingt die Entkalkungshinweise des Herstellers, da die Vorgehensweise je nach Modell unterschiedlich sein kann.

Für welche Haushalte sind Dampfreiniger zu empfehlen?

Wer sich einen Dampfreiniger zulegen möchte, sollte sich im Vorfeld Gedanken darüber machen, wo das Gerät eingesetzt werden soll. Laut Haushaltsexpertin Nadia Bouraoui-Gretter sind Dampfreiniger vor allem für Haushalte zu empfehlen, in denen Kinder oder Haustiere leben. Schließlich könne man mit den Geräten chemiefrei arbeiten und damit vermeiden, dass die Tiere ungewollt Reinigungsmittelreste vom Boden aufnehmen - genauso wie Kinder, die noch über den Boden krabbeln.

