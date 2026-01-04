Diätshakes versprechen Abnehmen ohne viel Aufwand. Doch Stiftung Warentest zeigt, dass viele Pulver zum Anrühren enttäuschen. Nur zwei Produkte schneiden mit der Testnote "gut" ab.

Diätshakes sollen Mahlzeiten ersetzen und versprechen schnelles Abnehmen. Stiftung Warentest hat zahlreiche Produkte geprüft: Wie gut sind Geschmack und Nährstoffgehalt?

Stiftung Warentest hat 20 Diätshakes untersucht. Die meisten kommen als Pulver auf den Markt und werden mit Wasser, Milch oder Pflanzendrink angerührt. Die getesteten Shakes basieren überwiegend auf Milch- und Sojabestandteilen, teilweise ergänzt durch Hafer oder Flohsamen. Allerdings ist die Preisspanne groß: Pro Portion werden zwischen 0,67 Euro und 2,87 Euro fällig.

Übergewicht ist extrem verbreitet In Deutschland sind 62 Prozent der Männer und 43 Prozent der Frauen übergewichtig, fast ein Drittel hat Adipositas, hat also krankhaftes Übergewicht.



Warum Diätshakes keine Wundermittel sind

Für viele scheint der Griff zum Shake die schnelle Lösung. Doch Fachleute warnen: Shakes ersetzen keinen Diätplan. Ohne eine langfristige Ernährungsumstellung auf viel Gemüse, Vollkorn und andere gesunde Lebensmittel in Kombination mit Bewegung, droht der Rückfall in alte Muster. Diätshakes können beim Abnehmen unterstützen, sind aber keine Garantie für schnellen Erfolg.

Wer gezielter auf seinen Kalorien- und Nährstoffbedarf achten möchte, kann mit Food-Tracking-Apps sein Essverhalten verfolgen. Doch können die Apps auch beim Abnehmen helfen?

Strenge Vorgaben der EU: Viele Produkte patzen

Die Europäische Union schreibt vor, dass ein Mahlzeitersatzprodukt zwischen 200 und 250 Kilokalorien (kcal) enthalten muss. Auch bestimmte Vitamin- und Mineralstoffmengen sind geregelt. Doch laut Stiftung Warentest erfüllt nicht jedes der getesteten Produkte zuverlässig die Vorgaben.

Bei zwölf Pulvern fand Stiftung Warentest falsche Kennzeichnungen oder irreführende Werbeaussagen. So warben manche Hersteller mit Vanilleschoten auf der Verpackung, obwohl keine einzige im Produkt enthalten war.

Zusätzlich zeigten sich in der Laboruntersuchung Keime, Schimmelpilze und Schadstoffe. Insgesamt sechs Produkte erhielten in diesen Testfeldern nur die Note "ausreichend", der Testverlierer sogar nur "mangelhaft".

Zahlenkombinationen auf Lebensmittelverpackungen sagen mehr aus, als man vermuten würde. Was man aus diesen Codes herauslesen kann.

Teures und günstiges Produkt bei Abnehmshakes vorn

Mit der Gesamtnote "gut" (2,4) führt der Optifast Drink von Nestlé die Testspitze an. Der Drink mit Vanillegeschmack ist mit 2,87 Euro pro Portion jedoch das teuerste Produkt im Test. Mit der Testnote 2,5 kaum schlechter, aber mit 0,67 Euro pro Portion deutlich günstiger, schnitt der Drink Fit+Feelgood von Layenberger ab.

Viele andere Shakes überzeugten weder geschmacklich noch durch ihre Inhaltsstoffe. Insgesamt sechzehn Abnehmshakes bekamen nur die Noten befriedigend oder ausreichend.

Um den Muskelaufbau zu fördern, greifen viele zu Proteinshakes und anderen Proteinprodukten. Was hinter dem Hype steckt.

Testverlierer: Preislich weit oben und doch enttäuschend

Zwei Diätshakes bewertete Stiftung Warentest mit mangelhaft. Schlusslicht: Der vergleichsweise teure Slim Choco von Trinkkost für 2,74 Euro pro Portion. Bei ihm fanden die Tester Bakterien, Keime und Schimmelpilze, die die Richtwerte überschritten und vergaben die Testnote 5,0.

Tipps für einen nachhaltigen Abnehmerfolg

Die Produkte sollen mindestens zwei Hauptmahlzeiten pro Tag ersetzen, damit eine relevante Kalorieneinsparung entsteht. Damit das Abnehmvorhaben gelingt, empfiehlt Ernährungswissenschaftlerin Christina Holzapfel, es sozial verträglich anzugehen.

"Wer gerne mittags mit Kollegen in der Kantine isst oder abends mit der Familie, braucht sich dieses gemeinsame Essen nicht zu verkneifen. Dann lieber die zwei anderen Mahlzeiten ersetzen", so die Expertin. Außerdem sollten pro Tag mindestens 1,5 Liter Wasser getrunken werden, damit der Körper ausreichend mit Flüssigkeit versorgt ist.

Wasservergiftung und Dehydration : Wie viel Wasser man am Tag trinken sollte Rund um die Frage nach der idealen Trinkmenge kursieren viele zum Teil zweifelhafte Tipps im Netz. Wie viel man tatsächlich trinken sollte und welche Faktoren entscheidend sind. von Sarah Hufnagel

Diätshakes als Ergänzung statt Ersatz

Wer langfristig abnehmen möchte, sollte Shakes nur als Teil eines größeren Plans sehen - inklusive ausgewogener Ernährung und Bewegung. Sie können dann ein sinnvoller Baustein sein, sind aber kein Ersatz für einen gesunden Lebensstil.

Schwangere und Menschen mit Nierenerkrankungen sollten Abnhemshakes generell meiden. Für sie sind die hochkonzentrierten Nährstoffmischungen nicht geeignet und können gesundheitliche Risiken bergen.

Tipps zum Einstieg : Wie eine Ernährungsumstellung gelingen kann Ernährungsumstellung ist auch Verhaltensumstellung. Damit das klappt, gibt es einige Tricks. So ernährt man sich gesund und kann dennoch genussvoll essen. von Susanne Pohlmann

