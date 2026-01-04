Stiftung Warentest prüft Diätshakes:Viele Shakes zum Abnehmen überzeugen nicht im Test
von Gereon Helmes
Diätshakes versprechen Abnehmen ohne viel Aufwand. Doch Stiftung Warentest zeigt, dass viele Pulver zum Anrühren enttäuschen. Nur zwei Produkte schneiden mit der Testnote "gut" ab.
Stiftung Warentest hat 20 Diätshakes untersucht. Die meisten kommen als Pulver auf den Markt und werden mit Wasser, Milch oder Pflanzendrink angerührt. Die getesteten Shakes basieren überwiegend auf Milch- und Sojabestandteilen, teilweise ergänzt durch Hafer oder Flohsamen. Allerdings ist die Preisspanne groß: Pro Portion werden zwischen 0,67 Euro und 2,87 Euro fällig.
In Deutschland sind 62 Prozent der Männer und 43 Prozent der Frauen übergewichtig, fast ein Drittel hat Adipositas, hat also krankhaftes Übergewicht.
Quelle: Statistisches Bundesamt
Warum Diätshakes keine Wundermittel sind
Für viele scheint der Griff zum Shake die schnelle Lösung. Doch Fachleute warnen: Shakes ersetzen keinen Diätplan. Ohne eine langfristige Ernährungsumstellung auf viel Gemüse, Vollkorn und andere gesunde Lebensmittel in Kombination mit Bewegung, droht der Rückfall in alte Muster. Diätshakes können beim Abnehmen unterstützen, sind aber keine Garantie für schnellen Erfolg.
Strenge Vorgaben der EU: Viele Produkte patzen
Die Europäische Union schreibt vor, dass ein Mahlzeitersatzprodukt zwischen 200 und 250 Kilokalorien (kcal) enthalten muss. Auch bestimmte Vitamin- und Mineralstoffmengen sind geregelt. Doch laut Stiftung Warentest erfüllt nicht jedes der getesteten Produkte zuverlässig die Vorgaben.
Bei zwölf Pulvern fand Stiftung Warentest falsche Kennzeichnungen oder irreführende Werbeaussagen. So warben manche Hersteller mit Vanilleschoten auf der Verpackung, obwohl keine einzige im Produkt enthalten war.
Zusätzlich zeigten sich in der Laboruntersuchung Keime, Schimmelpilze und Schadstoffe. Insgesamt sechs Produkte erhielten in diesen Testfeldern nur die Note "ausreichend", der Testverlierer sogar nur "mangelhaft".
Teures und günstiges Produkt bei Abnehmshakes vorn
Mit der Gesamtnote "gut" (2,4) führt der Optifast Drink von Nestlé die Testspitze an. Der Drink mit Vanillegeschmack ist mit 2,87 Euro pro Portion jedoch das teuerste Produkt im Test. Mit der Testnote 2,5 kaum schlechter, aber mit 0,67 Euro pro Portion deutlich günstiger, schnitt der Drink Fit+Feelgood von Layenberger ab.
Viele andere Shakes überzeugten weder geschmacklich noch durch ihre Inhaltsstoffe. Insgesamt sechzehn Abnehmshakes bekamen nur die Noten befriedigend oder ausreichend.
Testverlierer: Preislich weit oben und doch enttäuschend
Zwei Diätshakes bewertete Stiftung Warentest mit mangelhaft. Schlusslicht: Der vergleichsweise teure Slim Choco von Trinkkost für 2,74 Euro pro Portion. Bei ihm fanden die Tester Bakterien, Keime und Schimmelpilze, die die Richtwerte überschritten und vergaben die Testnote 5,0.
Tipps für einen nachhaltigen Abnehmerfolg
Die Produkte sollen mindestens zwei Hauptmahlzeiten pro Tag ersetzen, damit eine relevante Kalorieneinsparung entsteht. Damit das Abnehmvorhaben gelingt, empfiehlt Ernährungswissenschaftlerin Christina Holzapfel, es sozial verträglich anzugehen.
"Wer gerne mittags mit Kollegen in der Kantine isst oder abends mit der Familie, braucht sich dieses gemeinsame Essen nicht zu verkneifen. Dann lieber die zwei anderen Mahlzeiten ersetzen", so die Expertin. Außerdem sollten pro Tag mindestens 1,5 Liter Wasser getrunken werden, damit der Körper ausreichend mit Flüssigkeit versorgt ist.
Diätshakes als Ergänzung statt Ersatz
Wer langfristig abnehmen möchte, sollte Shakes nur als Teil eines größeren Plans sehen - inklusive ausgewogener Ernährung und Bewegung. Sie können dann ein sinnvoller Baustein sein, sind aber kein Ersatz für einen gesunden Lebensstil.
Schwangere und Menschen mit Nierenerkrankungen sollten Abnhemshakes generell meiden. Für sie sind die hochkonzentrierten Nährstoffmischungen nicht geeignet und können gesundheitliche Risiken bergen.
Tipps zum Einstieg:Wie eine Ernährungsumstellung gelingen kann
