Hype um Nahrungsergänzungsmittel:Trend im Fitnessregal: Die Wahrheit über Testo-Booster
von Markus Böhle
Mehr Muskeln, mehr Energie, besserer Sex? Nahrungsergänzungsmittel für mehr Kraft und Männlichkeit boomen - doch was können sie wirklich? Experten klären auf.
Ob im Fitnessregal oder auf Social Media: Testosteron-Booster, kurz "Testo-Booster", sind omnipräsent. Influencer preisen sie als natürliche Powerpillen für mehr Muskelmasse, Energie und eine gesteigerte Libido - vor allem für Männer. Doch was steckt dahinter?
Was sind Testo-Booster?
Testo-Booster sollen den Testosteronspiegel anheben, so versprechen es die Hersteller. Statt rezeptpflichtigem Testosteron soll ein Mix aus natürlichen Pflanzenextrakten die Hormonproduktion steigern oder Testosteron länger im Körper wirken lassen.
Die als Nahrungsergänzungsmittel verkauften Produkte enthalten zum Beispiel häufig Tribulus terrestris, Bockshornklee, Ashwagandha oder Maca. Oft kommen noch Mikronährstoffe wie Zink oder Vitamin D hinzu. Forscher fanden in Testo-Boostern insgesamt rund hundert verschiedene Inhaltsstoffe, im Durchschnitt sind es etwa acht pro Produkt.
Legal, aber kaum geprüft
Testo-Booster sind frei erhältlich, so Niklas Klinkhammer von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Pflanzliche Stoffe in Nahrungsergänzungsmitteln seien aber gesetzlich nicht geregelt, Qualitätsvorgaben fehlten, kritisiert der Experte.
Hersteller müssten die Produkte nur anmelden, um sie verkaufen zu dürfen, vorab geprüft werden sie nicht. Doch auch rein pflanzliche Stoffe könnten unerwünschte Wirkungen haben, so Klinkhammer. Ashwagandha-Präparate könnten beispielsweise bei Personen mit Lebererkrankungen Probleme verursachen, weshalb auch das Bundesinstitut für Risikobewertung 2024 davor warnte. Manchmal fänden sich in solchen Nahrungsergänzungsmitteln auch Schwermetalle oder undeklarierte Arzneistoffe. Je stärker die Werbeaussagen ausfallen, desto skeptischer sollte man sein.
Versprochene Wirkungen: Wunsch und Wirklichkeit
Die Studienlage zur Wirksamkeit von Testo-Boostern ist laut Klinkhammer dünn. Nur für sehr wenige Stoffe gebe es Hinweise, dass sie die Testosteronwerte im Blut überhaupt leicht erhöhen könnten. Selbst dann hätten solche Schwankungen wahrscheinlich keine spürbaren Auswirkungen auf Körperfunktionen. "Man möchte ja keine Blutwerte verbessern, sondern die Gesundheit - und sich besser fühlen. Das ist durch die Studien nicht direkt belegt", so Klinkhammer.
Werbeaussagen wie "mehr Muskeln" oder "für bessere Intimbeziehungen" sind für Testo-Booster verboten und irreführend, erklärt Klinkhammer. In Bezug auf Testosteron gebe es nur einen erlaubten Health-Claim: Zink kann zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels beitragen. Aber auch Zink sei kein "Booster", wenn man bereits genügend Zink mit der Nahrung aufnehme.
Testosteron - Fakten im Überblick
Testosteronmangel erkennen und behandeln
Auch Endokrinologin Beate Quadbeck warnt wegen unzureichender Studien und Gesundheitsrisiken vor Testo-Boostern. Bei Verdacht auf einen Testosteronmangel mit Symptomen wie Antriebslosigkeit, Muskelabbau oder Libidoverlust empfiehlt sie den Besuch beim Hausarzt oder Urologen. Diese könnten Blutuntersuchungen veranlassen.
Ein Mangel kann verschiedene Gründe haben. Ist eine Hormonersatztherapie nötig, erfolgt sie mit Testosteron als Spritze oder Gel und stets unter ärztlicher Aufsicht. Zu viel Testosteron kann schaden, etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Unfruchtbarkeit verursachen.
Ein Mangel an Testosteron kann durch angeborene Störungen wie Funktionsverlust der Hirnanhangsdrüse oder Hodenerkrankungen entstehen, diese sind jedoch selten.
Häufiger sind funktionelle Störungen. Niedrige Werte treten etwa bei Stoffwechselerkrankungen wie dem metabolischen Syndrom (Adipositas, Diabetes, Bluthochdruck), bei Nierenschwäche oder Schlafapnoe auf.
Der Testosteronspiegel schwankt stark, auch von Tag zu Tag. Infekte, Dauerstress oder harte Arbeit können ihn kurzfristig senken.
Natürliche Wege zur Hormonbalance
Um die körpereigene Testosteronproduktion zu fördern, rät Quadbeck zu einem gesunden Lebensstil: Insbesondere regelmäßiges Krafttraining und eine ausgewogene, eiweißreiche Ernährung seien hilfreich sowie erholsamer Schlaf und Stressabbau.
