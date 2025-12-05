Gynäkomastie bei Männern:Was bei einer vergrößerten Männerbrust hilft
von Ingeborg Rüthers
In Deutschland hat jeder dritte Mann ab 50 vergrößerte Brüste, eine Gynäkomastie. Viele leiden darunter, kaschieren sie oder ziehen sich zurück. Doch man kann etwas dagegen tun.
Ob in der Pubertät oder im höheren Alter: Vergrößerte Brüste bei Männern können in verschiedenen Lebensphasen auftreten und mit einem enormen Leidensdruck einhergehen. Die Betroffenen fühlen sich "unmännlich" und verstecken ihren Oberkörper.
Vorübergehendes Phänomen nach Geburt und in der Pubertät
Etwa neun von zehn Jungen kommen mit geschwollenen Brustwarzen zur Welt, die sich nach kurzer Zeit wieder zurückbilden. Auslöser sind Östrogene der Mutter, die nach der Geburt zunächst noch in ihrem Blut sind.
Während der Pubertät haben 40 bis 70 Prozent der männlichen Jugendlichen vergrößerte Brüste. Sie verschwinden mit der Pubertät meist von allein, jedoch nicht bei ausgeprägtem Übergewicht. Denn bei Fettleibigkeit wird Testosteron vermehrt in Östrogen umgewandelt.
Hormonverschiebungen auch bei älteren Männern
Im höheren Lebensalter kann es ebenfalls zu einem Brustwachstum bei Männern kommen, einer sogenannten Altersgynäkomastie. Edouard Manassa ist plastischer Chirurg und behandelt regelmäßig Patienten, die darunter leiden.
Außerdem können östrogenhaltige Medikamente, Drogen wie Cannabis oder erhöhter Alkoholkonsum das Brustwachstum stimulieren.
Seelische Folgen von Gynäkomastie
Die meisten Männer leiden seelisch unter ihren vergrößerten Brüsten. Sie können zu Schamgefühlen, einem verminderten Selbstwertgefühl, sozialem Rückzug und Partnerschaftsproblemen führen. Laut Manassa müssen sich Betroffene mit der Situation nicht abfinden.
Bevor an eine Operation gedacht wird, sollte die Ursache bekannt sein. Denn bei vergrößerten Brüsten von Männern werden zwei Formen unterschieden, die Einfluss auf das operative Vorgehen haben: die echte und die falsche Gynäkomastie. Beide treten oft gemeinsam auf.
Echte und falsche Gynäkomastie
Keine Behandlung ohne gründliche Diagnose
Vor jeder Behandlung sollten wichtige Blutwerte wie der Hormonstatus bestimmt werden. Auch Vorerkrankungen, etwa der Leber oder Schilddrüse, werden bei der ärztlichen Untersuchung ausgeschlossen und der Einfluss von Medikamenten überprüft.
Brüste, Lymphknoten und Hoden werden gründlich abgetastet, um Tumore auszuschließen. Sei in der Brust einseitig ein harter und schmerzloser Knoten zu tasten und werden Flüssigkeitsaustritt an der Brustwarze oder Hautveränderungen beobachtet, bestehe Verdacht auf Brustkrebs, erklärt Manassa.
Veränderungen der Brustdrüse werden mit bildgebenden Verfahren wie Ultraschall oder einer Mammografie beurteilt. Anhand einer Gewebeprobe kann geklärt werden, ob es sich um Brustkrebs handelt.
Bei einer Gynäkomastie kann bereits eine Umstellung des Lebensstils mit bewusster Ernährung, regelmäßigem Sport und geringem Alkoholkonsum zu einer Verkleinerung der Brüste führen. Reicht das nicht aus, kommen verschiedene Behandlungsmethoden in Frage.
Wie vergrößerte Männerbrüste verkleinert werden
Wann Krankenkassen die Behandlungskosten übernehmen
In der Regel übernehmen Krankenkassen die Behandlungskosten nur, wenn eine medizinische Indikation vorliegt, zum Beispiel bei einer diagnostizierten Depression.
Laut der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie nehmen operative Brustverkleinerungen auch bei jungen Männern mit Gynäkomastie zu. Viele hätten ein stärkeres Körperbewusstsein, so die Erklärung. Grundsätzlich müsse eine Gynäkomastie jedoch nicht behandelt werden, wenn sie nicht störe und Tumore ausgeschlossen wurden, sagt Edouard Manassa.
