In Deutschland hat jeder dritte Mann ab 50 vergrößerte Brüste, eine Gynäkomastie. Viele leiden darunter, kaschieren sie oder ziehen sich zurück. Doch man kann etwas dagegen tun.

Vergrößert sich die Brustdrüse eines Mannes so stark, dass sie wie eine weibliche Brust aussieht, spricht man von Gynäkomastie. Quelle: ZDF

Ob in der Pubertät oder im höheren Alter: Vergrößerte Brüste bei Männern können in verschiedenen Lebensphasen auftreten und mit einem enormen Leidensdruck einhergehen. Die Betroffenen fühlen sich "unmännlich" und verstecken ihren Oberkörper.

Vorübergehendes Phänomen nach Geburt und in der Pubertät

Etwa neun von zehn Jungen kommen mit geschwollenen Brustwarzen zur Welt, die sich nach kurzer Zeit wieder zurückbilden. Auslöser sind Östrogene der Mutter, die nach der Geburt zunächst noch in ihrem Blut sind.

Während der Pubertät haben 40 bis 70 Prozent der männlichen Jugendlichen vergrößerte Brüste. Sie verschwinden mit der Pubertät meist von allein, jedoch nicht bei ausgeprägtem Übergewicht. Denn bei Fettleibigkeit wird Testosteron vermehrt in Östrogen umgewandelt.

Hormonverschiebungen auch bei älteren Männern

Im höheren Lebensalter kann es ebenfalls zu einem Brustwachstum bei Männern kommen, einer sogenannten Altersgynäkomastie. Edouard Manassa ist plastischer Chirurg und behandelt regelmäßig Patienten, die darunter leiden.

Eine Gynäkomastie entsteht bei älteren Männern meist, weil die Hoden nicht mehr so viel Testosteron produzieren und der Östrogenanteil im Verhältnis dazu ansteigt. „ Dr. Edouard Manassa, Facharzt für Plastische und Ästhetische Medizin

Außerdem können östrogenhaltige Medikamente, Drogen wie Cannabis oder erhöhter Alkoholkonsum das Brustwachstum stimulieren.

Seelische Folgen von Gynäkomastie

Die meisten Männer leiden seelisch unter ihren vergrößerten Brüsten. Sie können zu Schamgefühlen, einem verminderten Selbstwertgefühl, sozialem Rückzug und Partnerschaftsproblemen führen. Laut Manassa müssen sich Betroffene mit der Situation nicht abfinden.

Wichtig ist, dass man mit kleinen Maßnahmen und ohne auffällige Narben viel erreichen kann. „ Dr. Edouard Manassa, Facharzt für Plastische und Ästhetische Medizin

Bevor an eine Operation gedacht wird, sollte die Ursache bekannt sein. Denn bei vergrößerten Brüsten von Männern werden zwei Formen unterschieden, die Einfluss auf das operative Vorgehen haben: die echte und die falsche Gynäkomastie. Beide treten oft gemeinsam auf.

Echte und falsche Gynäkomastie

Echte Gynäkomastie Bei der echten Gynäkomastie ist das Gewebe der Brustdrüse vergrößert. Es fühlt sich fest oder gummiartig an. Viele Betroffene berichten von einer erhöhten Berührungsempfindlichkeit oder Schmerzen. Falsche Gynäkomastie Bei einer falschen Gynäkomastie handelt es sich um eine reine Fettansammlung ohne vergrößerte Brustdrüse. Ärzte sprechen auch von einer Pseudogynäkomastie. Das Brustgewebe ist eher weich und lässt sich gut verschieben.

Keine Behandlung ohne gründliche Diagnose

Vor jeder Behandlung sollten wichtige Blutwerte wie der Hormonstatus bestimmt werden. Auch Vorerkrankungen, etwa der Leber oder Schilddrüse, werden bei der ärztlichen Untersuchung ausgeschlossen und der Einfluss von Medikamenten überprüft.

Brüste, Lymphknoten und Hoden werden gründlich abgetastet, um Tumore auszuschließen. Sei in der Brust einseitig ein harter und schmerzloser Knoten zu tasten und werden Flüssigkeitsaustritt an der Brustwarze oder Hautveränderungen beobachtet, bestehe Verdacht auf Brustkrebs, erklärt Manassa.

Auch Männer können Brustkrebs bekommen, sehr selten, aber dies muss man auch abklären. „ Dr. Edouard Manassa, Facharzt für Plastische und Ästhetische Medizin

Veränderungen der Brustdrüse werden mit bildgebenden Verfahren wie Ultraschall oder einer Mammografie beurteilt. Anhand einer Gewebeprobe kann geklärt werden, ob es sich um Brustkrebs handelt.

Bei einer Gynäkomastie kann bereits eine Umstellung des Lebensstils mit bewusster Ernährung, regelmäßigem Sport und geringem Alkoholkonsum zu einer Verkleinerung der Brüste führen. Reicht das nicht aus, kommen verschiedene Behandlungsmethoden in Frage.

Wie vergrößerte Männerbrüste verkleinert werden

Medikamentöse Behandlung In vielen Fällen kann eine Antiöstrogen-Therapie die Brustgröße reduzieren. Dabei wird die stimulierende Wirkung hoher Östrogenspiegel auf das Brustwachstum durch Tabletten wie Tamoxifen blockiert. Die Behandlung sollte nach dem Auftreten einer Gynäkomastie möglichst schnell beginnen, da der Erfolg in den ersten Monaten am größten ist. Gewebereduktion durch Vereisung Eine Vereisung kostet zwischen 400 und 700 Euro pro Brust. Dabei werden zwei Kühlplatten etwa 40 Minuten lang auf die Brust gesetzt und das Fettgewebe auf plus vier bis minus elf Grad Celsius heruntergekühlt. Die Fettzellen treten dadurch in einen programmierten Zelltod ein, die Apoptose. Die Methode ist nur bei einer geringen Zunahme der Brust geeignet. Reicht der Effekt nicht aus, kann eine Operation in Betracht kommen. Brustverkleinerung durch Fettabsaugung Überschüssiges Fettgewebe kann oft mit einer Fettabsaugung, der Liposuktion, behandelt werden. Dabei werden die Fettzellen durch eine Injektion, Ultraschall oder Laser verflüssigt und anschließend über einen kleinen Hautschnitt mit einer Hohlnadel abgesaugt. Überschüssige Haut kann danach mit einem Plasmalaser gestrafft werden. Operative Verkleinerung der Brustdrüse Vergrößertes Drüsengewebe wird über einen halbmondförmigen Schnitt direkt unter der Brustwarze operativ reduziert oder komplett entfernt. Um einen Verdacht auf Brustkrebs auszuschließen wird das Gewebe pathologisch untersucht. Eine Operation mit Fettabsaugung und Entfernung von Brustdrüsengewebe kostet zwischen 4.000 und 7.000 Euro.

Wann Krankenkassen die Behandlungskosten übernehmen

In der Regel übernehmen Krankenkassen die Behandlungskosten nur, wenn eine medizinische Indikation vorliegt, zum Beispiel bei einer diagnostizierten Depression.

Laut der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie nehmen operative Brustverkleinerungen auch bei jungen Männern mit Gynäkomastie zu. Viele hätten ein stärkeres Körperbewusstsein, so die Erklärung. Grundsätzlich müsse eine Gynäkomastie jedoch nicht behandelt werden, wenn sie nicht störe und Tumore ausgeschlossen wurden, sagt Edouard Manassa.

