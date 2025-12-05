  3. Merkliste
Gynäkomastie - vergrößerte Männerbrust: Ursache und Behandlung

Gynäkomastie bei Männern:Was bei einer vergrößerten Männerbrust hilft

von Ingeborg Rüthers

|

In Deutschland hat jeder dritte Mann ab 50 vergrößerte Brüste, eine Gynäkomastie. Viele leiden darunter, kaschieren sie oder ziehen sich zurück. Doch man kann etwas dagegen tun.

Auf einem Foto in einem Arztordner sind mehrere Fotos von Männern mit einer vergrößerten Brustdrüse zu sehen.

Vergrößert sich die Brustdrüse eines Mannes so stark, dass sie wie eine weibliche Brust aussieht, spricht man von Gynäkomastie.

Quelle: ZDF

Ob in der Pubertät oder im höheren Alter: Vergrößerte Brüste bei Männern können in verschiedenen Lebensphasen auftreten und mit einem enormen Leidensdruck einhergehen. Die Betroffenen fühlen sich "unmännlich" und verstecken ihren Oberkörper.

Vorübergehendes Phänomen nach Geburt und in der Pubertät

Etwa neun von zehn Jungen kommen mit geschwollenen Brustwarzen zur Welt, die sich nach kurzer Zeit wieder zurückbilden. Auslöser sind Östrogene der Mutter, die nach der Geburt zunächst noch in ihrem Blut sind.

Während der Pubertät haben 40 bis 70 Prozent der männlichen Jugendlichen vergrößerte Brüste. Sie verschwinden mit der Pubertät meist von allein, jedoch nicht bei ausgeprägtem Übergewicht. Denn bei Fettleibigkeit wird Testosteron vermehrt in Östrogen umgewandelt.

adipositas bei jugendlichen - symbolfoto

Weltweit sind immer mehr Kinder und Jugendliche übergewichtig. In Deutschland ist jedes vierte Kind betroffen.

08.10.2025 | 1:45 min

Hormonverschiebungen auch bei älteren Männern

Im höheren Lebensalter kann es ebenfalls zu einem Brustwachstum bei Männern kommen, einer sogenannten Altersgynäkomastie. Edouard Manassa ist plastischer Chirurg und behandelt regelmäßig Patienten, die darunter leiden.

Eine Gynäkomastie entsteht bei älteren Männern meist, weil die Hoden nicht mehr so viel Testosteron produzieren und der Östrogenanteil im Verhältnis dazu ansteigt.

Dr. Edouard Manassa, Facharzt für Plastische und Ästhetische Medizin

Außerdem können östrogenhaltige Medikamente, Drogen wie Cannabis oder erhöhter Alkoholkonsum das Brustwachstum stimulieren.

Arzt sitzt vor seinem PC

Zur Früherkennung von Prostatakrebs wird die rektale Tastuntersuchung nicht mehr empfohlen, da sie dem PSA-Test deutlich unterlegen ist. Was das für Männer künftig bedeutet.

15.09.2025 | 5:06 min

Seelische Folgen von Gynäkomastie

Die meisten Männer leiden seelisch unter ihren vergrößerten Brüsten. Sie können zu Schamgefühlen, einem verminderten Selbstwertgefühl, sozialem Rückzug und Partnerschaftsproblemen führen. Laut Manassa müssen sich Betroffene mit der Situation nicht abfinden.

Wichtig ist, dass man mit kleinen Maßnahmen und ohne auffällige Narben viel erreichen kann.

Dr. Edouard Manassa, Facharzt für Plastische und Ästhetische Medizin

Ärztin sitzt mit Depressions-Patient an Schreibtisch vor PC mit MRT-Bild

Depression ist nicht gleich Depression und so können auch die Symptome unterschiedlich sein. Wie die Erkrankung individuell behandelt werden kann und wie Betroffene davon profitieren.

21.10.2025 | 5:33 min

Bevor an eine Operation gedacht wird, sollte die Ursache bekannt sein. Denn bei vergrößerten Brüsten von Männern werden zwei Formen unterschieden, die Einfluss auf das operative Vorgehen haben: die echte und die falsche Gynäkomastie. Beide treten oft gemeinsam auf.

Echte und falsche Gynäkomastie

Keine Behandlung ohne gründliche Diagnose

Vor jeder Behandlung sollten wichtige Blutwerte wie der Hormonstatus bestimmt werden. Auch Vorerkrankungen, etwa der Leber oder Schilddrüse, werden bei der ärztlichen Untersuchung ausgeschlossen und der Einfluss von Medikamenten überprüft.

Brüste, Lymphknoten und Hoden werden gründlich abgetastet, um Tumore auszuschließen. Sei in der Brust einseitig ein harter und schmerzloser Knoten zu tasten und werden Flüssigkeitsaustritt an der Brustwarze oder Hautveränderungen beobachtet, bestehe Verdacht auf Brustkrebs, erklärt Manassa.

Auch Männer können Brustkrebs bekommen, sehr selten, aber dies muss man auch abklären.

Dr. Edouard Manassa, Facharzt für Plastische und Ästhetische Medizin

Veränderungen der Brustdrüse werden mit bildgebenden Verfahren wie Ultraschall oder einer Mammografie beurteilt. Anhand einer Gewebeprobe kann geklärt werden, ob es sich um Brustkrebs handelt.

Auffälligkeiten in Bild von Brustgewebe

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Auch Männer können davon betroffen sein. Eine neue Studie zeigt, wie signifikant KI die Trefferquote beim Mammografie-Screening verbessert.

27.10.2025 | 4:41 min

Bei einer Gynäkomastie kann bereits eine Umstellung des Lebensstils mit bewusster Ernährung, regelmäßigem Sport und geringem Alkoholkonsum zu einer Verkleinerung der Brüste führen. Reicht das nicht aus, kommen verschiedene Behandlungsmethoden in Frage.

Wie vergrößerte Männerbrüste verkleinert werden

Wann Krankenkassen die Behandlungskosten übernehmen

In der Regel übernehmen Krankenkassen die Behandlungskosten nur, wenn eine medizinische Indikation vorliegt, zum Beispiel bei einer diagnostizierten Depression.

Laut der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie nehmen operative Brustverkleinerungen auch bei jungen Männern mit Gynäkomastie zu. Viele hätten ein stärkeres Körperbewusstsein, so die Erklärung. Grundsätzlich müsse eine Gynäkomastie jedoch nicht behandelt werden, wenn sie nicht störe und Tumore ausgeschlossen wurden, sagt Edouard Manassa.

Portraitaufnahme: Austin Wayne steht vor einem See und schaut in die Kamera. Er hat blonde Haare und eine ausgeprägte Kiefermuskulatur.

Looksmaxxing: Ein Trend auf Social Media, bei dem männliche Teenager und junge Erwachsene alles tun, um perfekt auszusehen. Doch die Methoden sind oft drastisch.

18.07.2025 | 44:30 min

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 05.12.2025 ab 09:05 Uhr.
Themen
GesundheitAdipositas

