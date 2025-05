Gestresst und ausgelaugt , so fühlen sich viele. Doch man kann gegensteuern - zum Beispiel mit Achtsamkeitsübungen. Ein Konzept dafür ist die Mindfulness-Based-Stress-Reduction (MBSR). Dabei geht es darum, innezuhalten und in sich hineinzuhorchen. Man nimmt den Moment bewusst wahr und komme so zur Ruhe , wie der Berliner Psychologe und Stress-Coach Jacob Drachenberg sagt. Gleichzeitig begegnet man sich selbst und anderen mit einer freundlichen Neugier.

Was Achtsamkeit bedeutet

Gedanken ordnen: Viele sind gedanklich oft in der Vergangenheit oder in der Zukunft. "Aber es bringt nichts, ständig darüber zu grübeln, was man hätte besser machen können", so Drachenberg. Denn an dem, was gewesen ist, sei ohnehin nichts mehr zu ändern. Auch ein ständiges Nachdenken darüber, was in der Zukunft passieren könnte, verschwende unnötig Energie. "Besser ist es, die Gegenwart für sich zu nutzen, das Leben findet immer im Hier und Jetzt statt", sagt Drachenberg.