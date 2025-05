"Wer wirklich klimafreundlich handeln will, fragt sich lieber zuerst: Muss dieser Flug sein? Gibt es Alternativen wie Bahn oder Videokonferenz?", sagt deshalb Expertin Martina von Münchhausen vom World Wide Fund For Nature (WWF). Gerade auf kurzer Strecke sei der Zug oft genauso schnell und deutlich klimafreundlicher. Kann oder will man den Flug nicht vermeiden, dann gibt es immerhin die Möglichkeit, den eigenen Treibhausgasausstoß zu kompensieren.