Mogelpackung des Jahres: Bei diesen Produkten wurde getrickst

"Mogelpackung des Jahres":Ärger über versteckte Preiserhöhung bei Milka

von Joanne Gruhlich

Versteckte Preiserhöhungen sind so ärgerlich wie allgegenwärtig. Warum Milka-Schokolade bei der Wahl zur dreistesten Mogelpackung den ersten Platz macht und welche Produkte folgen.

Das Produkt "Milka Alpenmilch"-Schokolade.

Jedes Jahr können Verbraucher die "Mogelpackung des Jahres" wählen. Zur Wahl stehen Produkte mit versteckten Preiserhöhungen. Für 2025 geht der Negativpreis an Milka.

21.01.2026 | 4:32 min

Weniger Inhalt für das gleiche Geld: Shrinkflation ist kein Einzelfall. Im Vergleich zu 2024 verzeichnet die Hamburger Verbraucherzentrale insgesamt 15 Prozent mehr versteckte Preiserhöhungen für 2025.

Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg bestätigt: Es sei auffallend, dass Hersteller und Händler Verbraucher mit Shrinkflation zur Kasse bitten. Im Durchschnitt seien es knapp 30 Prozent Preiserhöhung pro Produkt. Schaue man sich im gleichen Zeitraum die allgemeine Teuerungsrate bei Lebensmitteln an, seien es nur gut zwei Prozent.

Also geht es hier wirklich darum, enorm hohe Preiserhöhungen durchzusetzen, die nicht auffallen sollen.

Armin Valet, Verbraucherzentrale Hamburg

"Shrinkflation": Mogelpackungen im Supermarkt

Der Inhalt vieler Produkt-Packungen im Supermarkt schrumpft kontinuierlich, während der Preis gleich bleibt - nur eine der Maschen, wie Verbraucher an der Nase herumgeführt werden. Wo und wie noch geschummelt wird.

15.10.2025 | 3:27 min

Was bedeutet Mogelpackung des Jahres?

Wie jedes Jahr konnten Verbraucher online darüber abstimmen, welches Produkt ihnen im vergangenen Jahr besonders negativ auffiel. Die Abstimmung macht auf intransparente Preiserhöhungen aufmerksam, sogenannte Mogelpackungen: Hersteller reduzieren die Füllmenge, verändern die Rezeptur oder erhöhen den Preis, ohne dass dies auf den ersten Blick erkennbar ist. Diese versteckten Preissteigerungen werden auch als Shrinkflation bezeichnet.

2024 ging der Negativpreis an den Orangensaft von Eckes-Granini, der für den gleichen Preis nur noch halb so viel Saft enthielt, dafür mit Zuckerwasser aufgefüllt wurde. Für 2025 wurde als Mogelpackung des Jahres Milka Alpenmilch von Mondelez gekürt, die durch Reduzieren des Inhalts bei gleichzeitiger Anhebung des Preises fast 1,5-mal so teuer wurde.

Die Milka Alpenmilch wurde kleiner und teurer. Die Füllmenge sank von 100 auf 90 Gramm, der Preis stieg von 1,49 Euro auf 1,99 Euro, eine versteckte Preiserhöhung von über 48 Prozent. Die Verbraucherzentrale kritisiert, dass das neue Gewicht oft vom Umkarton verdeckt ist. Hersteller Mondelez verteidigt die Anpassung mit Hinweis auf Handelspreise und Kostensteigerungen. Verbraucher fühlten sich dennoch getäuscht - eine Irreführung, so die Verbraucherzentrale, die im Frühjahr gegen den Hersteller klagen wird.

"Shrinkflation" bei Weihnachtsschokolade

Wer zur Weihnachtszeit Schokolade kaufen wollte, sah sich mit höheren Kosten konfrontiert. Verbraucherschützer warnen vor "Shrinkflation": Versteckte Preiserhöhungen durch verkleinerte Packungen.

10.12.2025 | 3:25 min

Kritik an versteckten Preiserhöhungen

Zur Wahl standen Markenartikel, deren Preis pro Gramm, Liter oder Portion laut Verbraucherzentrale teils deutlich stieg, oft versteckt hinter Bezeichnungen wie "XXL", "neu" oder "verbesserte Rezeptur". Dazu zählen Süßwaren, Fertigprodukte, Backmischungen und Heißgetränke. Gemeinsam haben alle Kandidaten 2025: Die Preiserhöhung erfolgte über reduzierte Füllmengen, kleinere Packungen oder geschickte Umverpackungen - typisch für Shrinkflation.

Abstimmung: Hier wurde 2025 besonders dreist getrickst

Die Verbraucherzentrale kritisiert, dass solche Änderungen im Supermarkt oft kaum erkennbar sind. Zwar müssen Hersteller Füllmengen korrekt angeben, doch sind diese auf den Verpackungen häufig sehr unauffällig - besonders bei Produkten des täglichen Bedarfs. Dabei kann diese Information gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten kaufentscheidend sein.

Für uns ist es elementar, dass die Politik Rahmenbedingungen schafft, die diese Tricksereien verhindern.

Armin Valet, Verbraucherzentrale Hamburg

Eine Frau fährt mit ihrem Einkaufswagen vor dem Kühlregal eines Supermarkts. Mit dem "Deutschlandkorb" schlägt die SPD dem Lebensmittelhandel vor, Preise für bestimmte Grundnahrungsmittel freiwillig zu begrenzen.

Die SPD schlägt dem Handel vor, mit einem "Deutschland-Korb" Preise für bestimmte Grundnahrungsmittel freiwillig zu begrenzen. Der Handel selbst übt am Vorschlag Kritik.

14.01.2026 | 1:30 min

Deutlich ausgewiesener Grundpreis für besseren Preisvergleich

Preisvergleiche sind oft schwieriger als gedacht. Die Angabe des Grundpreises in Supermärkten soll Orientierung geben, ist aber häufig nicht gut lesbar oder fehlerhaft. In kleinen Geschäften oder an Automaten wird der Grundpreis meist gar nicht angegeben. Eine Pflicht gilt auch nur für Produkte, die nach Gewicht oder Volumen verkauft werden, nicht für Stückware.

Verbraucherschützer kritisieren, dass Verstöße häufig als unbedeutend eingestuft werden und fordern klare gesetzliche Regeln. In Frankreich zum Beispiel müssen Mogelpackungen seit 2024 gekennzeichnet werden, indem für zwei Monate am Regal auf ein geändertes Produkt (weniger Inhalt, gleicher/höherer Preis) hingewiesen wird. In Brasilien muss der Hinweis direkt auf der Verpackung erfolgen.

Alois Rainer (CSU), Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, spricht während der Vorstellung des «Ernährungsreports 2025»

Der Ernährungsreport zeigt: Beim Einkauf rückt der Preis stärker in den Fokus. Fleisch landet seltener auf dem Teller und der Nutri-Score gewinnt für viele an Bedeutung.

27.11.2025 | 0:35 min

Einkaufstipps der Verbraucherzentrale

  • Grundpreise vergleichen: Der Preis pro Kilogramm oder Liter zeigt oft mehr als die Verpackung.
  • Mengenangaben merken: Bei regelmäßig gekauften Produkten frühere Füllmengen oder Zutaten im Blick behalten.
  • Vorsicht bei "Neuem": Begriffe wie "neu", "Maxi", "XXL" oder "verbesserte Rezeptur" kritisch prüfen, denn die Änderungen sind nicht immer von Vorteil.

Tricks der Lebensmittelkonzerne
:Skimpflation: So werden Verbraucher getäuscht

Zucker, Wasser, Aromastoffe - immer mehr Lebensmittel werden damit gestreckt, hochwertige Zutaten verringert. Skimpflation heißt der Hersteller-Trick. Was Verbraucher tun können.
von Cornelia Petereit
mit Video5:48
Eine Frau betrachtet im Supermarkt ein Produkt aus einem Regal.

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 21.02.2026 ab 09:05 Uhr.

