"Mogelpackung des Jahres":Ärger über versteckte Preiserhöhung bei Milka
von Joanne Gruhlich
Versteckte Preiserhöhungen sind so ärgerlich wie allgegenwärtig. Warum Milka-Schokolade bei der Wahl zur dreistesten Mogelpackung den ersten Platz macht und welche Produkte folgen.
Weniger Inhalt für das gleiche Geld: Shrinkflation ist kein Einzelfall. Im Vergleich zu 2024 verzeichnet die Hamburger Verbraucherzentrale insgesamt 15 Prozent mehr versteckte Preiserhöhungen für 2025.
Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg bestätigt: Es sei auffallend, dass Hersteller und Händler Verbraucher mit Shrinkflation zur Kasse bitten. Im Durchschnitt seien es knapp 30 Prozent Preiserhöhung pro Produkt. Schaue man sich im gleichen Zeitraum die allgemeine Teuerungsrate bei Lebensmitteln an, seien es nur gut zwei Prozent.
Was bedeutet Mogelpackung des Jahres?
Wie jedes Jahr konnten Verbraucher online darüber abstimmen, welches Produkt ihnen im vergangenen Jahr besonders negativ auffiel. Die Abstimmung macht auf intransparente Preiserhöhungen aufmerksam, sogenannte Mogelpackungen: Hersteller reduzieren die Füllmenge, verändern die Rezeptur oder erhöhen den Preis, ohne dass dies auf den ersten Blick erkennbar ist. Diese versteckten Preissteigerungen werden auch als Shrinkflation bezeichnet.
2024 ging der Negativpreis an den Orangensaft von Eckes-Granini, der für den gleichen Preis nur noch halb so viel Saft enthielt, dafür mit Zuckerwasser aufgefüllt wurde. Für 2025 wurde als Mogelpackung des Jahres Milka Alpenmilch von Mondelez gekürt, die durch Reduzieren des Inhalts bei gleichzeitiger Anhebung des Preises fast 1,5-mal so teuer wurde.
Die Milka Alpenmilch wurde kleiner und teurer. Die Füllmenge sank von 100 auf 90 Gramm, der Preis stieg von 1,49 Euro auf 1,99 Euro, eine versteckte Preiserhöhung von über 48 Prozent. Die Verbraucherzentrale kritisiert, dass das neue Gewicht oft vom Umkarton verdeckt ist. Hersteller Mondelez verteidigt die Anpassung mit Hinweis auf Handelspreise und Kostensteigerungen. Verbraucher fühlten sich dennoch getäuscht - eine Irreführung, so die Verbraucherzentrale, die im Frühjahr gegen den Hersteller klagen wird.
Kritik an versteckten Preiserhöhungen
Zur Wahl standen Markenartikel, deren Preis pro Gramm, Liter oder Portion laut Verbraucherzentrale teils deutlich stieg, oft versteckt hinter Bezeichnungen wie "XXL", "neu" oder "verbesserte Rezeptur". Dazu zählen Süßwaren, Fertigprodukte, Backmischungen und Heißgetränke. Gemeinsam haben alle Kandidaten 2025: Die Preiserhöhung erfolgte über reduzierte Füllmengen, kleinere Packungen oder geschickte Umverpackungen - typisch für Shrinkflation.
Abstimmung: Hier wurde 2025 besonders dreist getrickst
Die Verbraucherzentrale kritisiert, dass solche Änderungen im Supermarkt oft kaum erkennbar sind. Zwar müssen Hersteller Füllmengen korrekt angeben, doch sind diese auf den Verpackungen häufig sehr unauffällig - besonders bei Produkten des täglichen Bedarfs. Dabei kann diese Information gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten kaufentscheidend sein.
Deutlich ausgewiesener Grundpreis für besseren Preisvergleich
Preisvergleiche sind oft schwieriger als gedacht. Die Angabe des Grundpreises in Supermärkten soll Orientierung geben, ist aber häufig nicht gut lesbar oder fehlerhaft. In kleinen Geschäften oder an Automaten wird der Grundpreis meist gar nicht angegeben. Eine Pflicht gilt auch nur für Produkte, die nach Gewicht oder Volumen verkauft werden, nicht für Stückware.
Verbraucherschützer kritisieren, dass Verstöße häufig als unbedeutend eingestuft werden und fordern klare gesetzliche Regeln. In Frankreich zum Beispiel müssen Mogelpackungen seit 2024 gekennzeichnet werden, indem für zwei Monate am Regal auf ein geändertes Produkt (weniger Inhalt, gleicher/höherer Preis) hingewiesen wird. In Brasilien muss der Hinweis direkt auf der Verpackung erfolgen.
Einkaufstipps der Verbraucherzentrale
- Grundpreise vergleichen: Der Preis pro Kilogramm oder Liter zeigt oft mehr als die Verpackung.
- Mengenangaben merken: Bei regelmäßig gekauften Produkten frühere Füllmengen oder Zutaten im Blick behalten.
- Vorsicht bei "Neuem": Begriffe wie "neu", "Maxi", "XXL" oder "verbesserte Rezeptur" kritisch prüfen, denn die Änderungen sind nicht immer von Vorteil.
