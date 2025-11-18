Die Schuhe, die man so gerne hätte, zum Tiefstpreis? Apps zum Preisvergleich versprechen genau das: immer den günstigsten Preis für ein bestimmtes Produkt. Funktioniert das?

Preisvergleichs-Apps: Wie viel Sie damit wirklich sparen

Auf der Jagd nach Schnäppchen können Preisvergleichs-Apps mit ihrem Preisalarm helfen, wenn man sie richtig nutzt. Quelle: Imago / Photomax

Bald ist wieder "Black Friday": Hier locken Schnäppchen, von denen viele aber gar keine sind. Sogenannte Preisvergleichs-Apps mit Preisalarm versprechen, eine bessere Alternative zu sein, um die günstigsten Angebote zu finden.

Wie funktioniert der Preisalarm per App?

In beliebten Preisvergleichs-Apps wie billiger.de, Idealo oder Geizhals können Kunden den Wunschpreis für ein Produkt eingeben und sich per Preisalarm auf dem Handy und per Mail benachrichtigen lassen, wenn dieser Preis erreicht wurde.

Die Apps haben Zugriff auf die Daten vieler verschiedener Onlineshops, sodass sie eine große Anzahl von Angeboten miteinander vergleichen können. Werden sie über mehrere Wochen oder Monate genutzt, lassen sich die Preisentwicklungen besser überblicken. Es gibt aber auch Fallstricke, die man beachten sollte.

Woher kommen die Preise?

Zum einen scannen die Vergleichsportale große Onlineshops nach den Preisen vieler Artikel aus Technik, Bekleidung oder Haushalt. Zum anderen melden einzelne Onlineshops ihre Preise selbst bei den Vergleichsportalen, weiß IT-Sicherheitsexperte Dennis-Kenji Kipker von der Hochschule Bremen.

Onlineshops haben natürlich auch ein eigenes Interesse daran, dass das Produkt dort erscheint. „ Prof. Dr. jur. Dennis-Kenji Kipker, Jurist und Informatiker, Hochschule Bremen

Das könne problematisch werden, weil sich die Preisvergleichs-Apps teilweise von Onlineshops dafür bezahlen lassen, dass deren Artikel weiter oben im Vergleich erscheinen. Ein weiterer Aspekt:

Preisalarm-Apps finanzieren sich auch durch Affiliate-Angebote. „ Prof. Dr. jur. Dennis-Kenji Kipker, IT-Sicherheitsexperte

Diese Praktiken können dazu führen, dass Kunden eine objektive Bewertung des günstigsten Angebots erschwert wird.

Schnäppchen: Preise und Mengen schwanken stark

Wenn der Preiswecker klingelt, heißt es schnell sein. Denn manchmal sind Angebote zeitlich stark oder auf eine geringe Stückzahl begrenzt. Dann kann es sein, dass schon nach wenigen Stunden der Preis für ein gewünschtes Produkt wieder gestiegen ist.

Es kann sich zudem lohnen, sich nicht nur auf den Preisalarm zu verlassen, sondern auch selbst in kleineren Onlineshops oder vor Ort nach Preisen zu schauen. Manchmal gibt es nämlich bestimmte Rabattaktionen nur über die eigene Webseite eines Shops oder in einem Geschäft vor Ort, die die Preisvergleichs-Apps gar nicht mit einbeziehen.

So steht es um den Datenschutz bei Idealo, Geizhals und Co.

Wie bei jeder Online-Interaktion sammeln die Preisvergleichs-Apps auch Daten ihrer Nutzer. Laut Dennis-Kenji Kipker erstellten die Apps anhand von Suchanfragen Persönlichkeitsprofile, die unter anderem Rückschlüsse auf Kaufinteressen, Bonität, aber auch Wohnort, Alter und eventuell sogar bestimmte Erkrankungen zuließen. Außerdem können die Betreiber erfassen, welches Betriebssystem ein Kunde nutzt.

Der IT-Sicherheitsexperte rät deshalb, sich bewusst zu machen, dass man den Apps mit der Zustimmung zu den Datenschutzbedingungen Zugriff auf all diese Daten gewährt. Außerdem sollte man die Apps so gezielt wie möglich nutzen, denn je länger man auf ihnen verweilt, desto besser können sie ein Persönlichkeitsprofil anlegen. Ein weiterer Tipp des Experten:

Man sollte vermeiden, dass man zum Beispiel etwas mit einem Google-Login oder sonstigen Social-Media-Logins kombiniert. „ Prof. Dr. jur. Dennis-Kenji Kipker, Honorarprofessor IT-Sicherheitsrecht Hochschule Bremen

Und wenn möglich, besser die Web-Version solcher Preisvergleichs-Anbieter nutzen, denn über einen PC lassen sich weniger Daten sammeln als übers Handy.

Tipps für den Preisvergleich

Wenn man etwas Spezielles sucht und es nicht dringend braucht, können sich Preisvergleichs-Apps lohnen, um den günstigsten Preis für das gewünschte Produkt zu finden. Allerdings sollte man nicht nur auf die Apps und den Preisalarm vertrauen, sondern selbst aktiv werden und Preise auch offline vergleichen.

