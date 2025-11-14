Rabatte im Einzelhandel:Lohnt sich der Black Friday?
von Thilo Hopert
Der Black Friday verspricht Jahr für Jahr hohe Rabatte im Einzelhandel. Bei den vielen Angeboten verliert man jedoch schnell den Überblick. Lohnt sich der Black Friday wirklich?
War der Black Friday vor ein paar Jahren noch ein Online-Phänomen, hat das Shopping-Event inzwischen branchenübergreifend auch den stationären Handel erreicht. Mittlerweile wurde der Black Friday bei vielen Händlern zur Black Week ausgedehnt. Direkt nach dem Black Friday folgt dann der Cyber Monday, der die Preisschlacht verlängert.
Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 28. November. Viele Online-Shops und Einzelhändler versuchen teils schon Tage oder Wochen zuvor Kundinnen und Kunden mit sogenannten "Black Weeks" anzulocken. Der Black Friday findet traditionell an dem Freitag nach dem US-Erntedankfest Thanksgiving statt.
Doch lohnt es sich, auf den Black Friday zu warten? "Es gibt verschiedene Untersuchungen, die zeigen, dass das eine oder andere Schnäppchen dabei sein kann", sagt Michèle Scherer, Referentin Digitale Welt der Verbraucherzentrale Brandenburg. Allerdings:
Tipp: Einkäufe bewusst überlegen
Der Black Friday ist also nicht zwangsläufig ein Festtag für Schnäppchen-Jäger. "Ganz wichtig ist, sich bewusst zu überlegen, was man eigentlich braucht", rät Scherer. Dabei hilft die klassische Einkaufsliste.
- Einkaufsliste machen: Was brauche ich wirklich?
- Preise vergleichen: Wo finde ich das beste Angebot?
- Preisentwicklung beachten: Ist das Angebot wirklich gut?
- Ablaufende Uhren ignorieren: Nicht unter Druck setzen lassen
- Shop überprüfen: Gibt es ein Impressum? Wer ist mein Vertragspartner?
- Websuche zum Shop durchführen: Was sagen andere über den Verkäufer?
An diese sollte man sich halten, denn die vielen Rabatte und ablaufenden Uhren auf den Verkaufsportalen führen oft zu Spontankäufen. "Davon sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen."
Stefan Hertel, Pressesprecher beim Handelsverband Deutschland, verweist auf die hohe Preistransparenz im Einzelhandel durch das Internet und Vergleichsportale. "Das sind gute Bedingungen für Kundinnen und Kunden", sagt Hertel. Viele Menschen würden sich zunächst umschauen, vergleichen und dann wohlüberlegte Entscheidungen treffen.
Black Friday und die Nachhaltigkeit
Der erwartete Umsatz bedeutet: Es wird weiterhin viel gekauft, es muss viel transportiert werden. Dazu kommen etwaige Retouren. "Die Nachhaltigkeit ist ein besonderes Anliegen der Verbraucherzentrale. Jeder, der am Black Friday etwas kaufen will, sollte sich die Frage stellen: Was brauche ich wirklich?", sagt Scherer.
Soll ein altes oder defektes Gerät ersetzt werden, könne man zunächst überlegen, ob sich eine Reparatur lohnt. Auch über Zweitmärkte gebe es gute Angebote, erinnert Scherer. Sogenannte Refurbished-Geräte sind gebrauchte, generalüberholte Geräte. Diese sind das ganze Jahr über meist günstiger.
Vorsicht vor Fake-Shops und Betrügern
Am Black Friday gehen verstärkt auch Fake-Shops auf Kundenfang. Diese Webseiten verkaufen etwa gefälschte Produkte oder bieten Produkte an, die sie gar nicht haben. "Man sollte immer darauf achten, dass es auf der Website eines Shops ein Impressum gibt", erklärt Scherer. Dort findet man die für die Website verantwortliche Person oder ein eingetragenes Unternehmen mit Kontaktdaten.
Mit dem "Fakeshop-Finder" der Verbraucherzentrale könne man Websites überprüfen, rät Scherer. "Der 'Fakeshop-Finder' überprüft Webseiten auf zahlreiche Merkmale und gibt Hinweise dazu, wie vertrauenswürdig die Seite ist", so die Juristin.
Im Zweifel zum Shop recherchieren
Vor allem auf Marktplätzen wie Amazon, Otto oder Kaufland ist es oft schwer, die Übersicht zu behalten. "Wichtig ist immer zu wissen, wer Vertragspartner ist", so Scherer. Denn auf Marktplätzen werden viele Produkte nicht von den Betreibern selbst verkauft, sondern von Drittanbietern.
Um sich vor Fake-Shops zu schützen, sollten Schnäppchen-Jäger im Zweifel auch eine Websuche zu dem jeweiligen Shop durchführen. "Dabei suche ich den Namen des Shops mit dem Zusatz 'Bewertung' oder 'Erfahrungen'", erklärt Scherer.
Black Friday wichtig für Weihnachtsgeschäft
Die Aktionstage sind auch wichtig für das Weihnachtsgeschäft: Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Boston Consulting Group planen 58 Prozent der Verbraucher, Aktionstage wie den Black Friday für den Geschenkkauf zu nutzen. Besonders gefragt sind bei den Rabattaktionen Artikel des täglichen Bedarfs, Kleidung und Elektronik.
Wer bei der Schnäppchenjagd erfolgreich sein will, sollte sich also gut vorbereiten. Dann kann sich der Black Friday tatsächlich lohnen.
Der Artikel wurde erstmals am 29.11.2024 publiziert.
