Traumatisch erlebte Geburten:Wie man ein Geburtstrauma erkennt und damit umgehen kann
von Louisa Hadadi
Die Geburt des Kindes - ein ganz besonderer Tag. Doch viele Frauen erleben die Geburt traumatisch, einige leiden lange darunter. Wie man ein Trauma erkennt und was helfen kann.
Gewalt in der Geburtshilfe umfasst sowohl körperliche als auch psychische Gewalt wie beispielsweise Anschreien oder Respektlosigkeit. Nicht jede Frau, die während der Geburt Gewalt erfährt, leidet dauerhaft unter dieser Erfahrung. Je nach Schätzung erleben zwischen neun bis 50 Prozent der Gebärenden die Geburt traumatisch.
Unerwartete Komplikationen, Todesangst oder Gefühle eines Kontrollverlustes können für Betroffene traumatisch sein. Unerheblich ist, ob die Situation tatsächlich bedrohlich ist. Auch empfundene Gefahren können traumatisch sein.
Wann die Gebärende ein Trauma entwickelt
Aus dem traumatischen Erlebnis entwickelt sich in etwa fünf Prozent der Fälle eine langfristige posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Verschiedene Faktoren bedingten, ob es zu einer PTBS kommt, so Susan Garthus-Niegel, Psychologin und Professorin an der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden.
Entscheidend sei, was die Gebärende mitbringe, was unter der Geburt passiere und wie sie die Geschehnisse bewerte und verarbeite.
Ob man eine geburtsbezogene PTBS entwickelt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wichtig sind zum einen sogenannte frühere Vulnerabilitätsfaktoren: Hat jemand schon einmal Komplikationen bei der Schwangerschaft oder Gewalt erlebt? Gibt es psychische Vorbelastungen?
Zum anderen ist ausschlaggebend, was unter der Geburt passiert und wie die betroffene Person das wahrnimmt. Gab es eine bedrohliche Situation oder einen Kontrollverlust? Wurde unklar oder respektlos mit der Betroffenen geredet?
Innerlich auf die Geburt vorbereiten
Es könne helfen, die Geburt gedanklich durchzugehen. Garthus-Niegel empfiehlt, einen Ablaufplan für die Geburt zu erstellen. Darin kann die Gebärende festhalten, wie sie sich die Entbindung wünscht, und zugleich bedenken, was passiert, falls etwas anders verläuft.
Letztendlich bleibe der Geburtsverlauf unvorhersehbar, weiß auch Hebamme und Traumafachberaterin Martina Kruse. Ein Ablaufplan könne Orientierung bieten und helfen, während der Geburt flexibler zu reagieren.
Vertrauen und Nähe rund um die Geburt
Neben einer guten innerlichen Vorbereitung auf die Geburt spielt auch die soziale Komponente eine wichtige Rolle.
Eine vertrauensvolle Beziehung zur Hebamme sowie die Unterstützung durch Freund*innen und Familie können wesentlich dazu beitragen, dass sich die Gebärende getragen und sicher fühlt - vor allem in herausfordernden Momenten.
Gebärende nicht allein lassen - besonders in Notsituationen
In Notsituationen habe man keine Zeit mehr, alles adäquat mit der Patientin zu besprechen. Dass sich die Patientin schnell hilflos fühlt, sei logisch. Wichtig sei deshalb, die Gebärende bestmöglich mitzunehmen, erklärt Dr. Andrea Hocke, Leiterin der Gynäkologischen Psychosomatik am Universitätsklinikum Bonn.
"Ich glaube, manchmal hilft es schon zu sagen: 'Ich weiß, das ist eine schwierige Situation, und ich würde Ihnen gern mehr erklären, nur haben wir gerade keine Zeit. Aber mir wäre wichtig, dass wir das nachbesprechen'", so Hocke.
Woran erkenne ich ein Trauma?
Eine PTBS hat vier Kernsymptome: Das Wiedererleben, die Vermeidung, die Übererregung und die negative Stimmungsveränderung:
Tipps zum Umgang mit einem Trauma
Ein Geburtstrauma kann große Auswirkungen auf die gesamte Familie haben. Wichtig ist daher, das Trauma zu erkennen, ernst zu nehmen und zu bearbeiten - nicht nur für die Betroffene, sondern für die ganze Familie. Die traumatisierte Person müsse wertgeschätzt und mit ihrem Leiden ernst genommen werden - auch wenn man es selbst nicht so empfindet. Aussagen wie "Hauptsache, dem Kind geht’s gut" helfen nicht.
Wer vier Wochen nach dem Erlebnis merkt, dass das Unwohlsein bleibt, sollte sich Unterstützung oder therapeutische Hilfe suchen. Bei der Traumatherapie sollte berücksichtigt werden, dass man kein Individuum, sondern eine Person mit Kind behandelt. So könne eine behandelte Bindung zum Kind heilend wirken, sagt Psychologin Garthus-Niegel.
Anlaufstellen und Hilfsangebote für Betroffene
Louisa Hadadi ist Redakteurin in der ZDF-Fachredaktion Recht & Justiz.
