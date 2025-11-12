Stichtag nicht verpassen:Kfz-Versicherung: Wechsel kann sich lohnen
von Kai Dietrich
Steigende Reparaturkosten: Autoversicherungen sind dieses Jahr wieder teurer geworden. Ein Wechsel des Anbieters kann sich lohnen. Warum vor allem Untätigkeit nicht ratsam ist.
Schlechte Nachrichten für alle Autofahrerinnen und Autofahrer: Die Autoversicherungstarife für 2026 aus dem günstigen Preissegment sind über alle Kfz-Versicherungsarten sieben Prozent teurer als im Vorjahr, so das Vergleichsportal Verivox. Bereits in der Vergangenheit, von April 2022 bis April 2025, stiegen laut Verivox die Prämien um rund 50 Prozent. Auch Bestandskunden müssen mit deutlichen Steigerungen rechnen.
Zwar ist zu erwarten, dass die Beiträge bis zum 30. November wegen des starken Wettbewerbs rund um den Wechseltermin noch etwas sinken. Doch insgesamt haben die Preise deutlich angezogen. Wie schon in den letzten Jahren ist der Hauptgrund, dass sich die Ersatzteile und die Arbeit der Werkstätten erneut verteuert haben, auch wenn dies nicht mehr so erhebliche Ausmaße annahm.
Mehrere hundert Euro Differenz bei Kfz-Versicherungen
Doch Verbraucherschützer haben beobachtet: Zwischen der teuersten und der günstigsten Versicherung liegen oft mehrere hundert Euro. Deshalb sollten Kunden jetzt besonders den Wechsel prüfen, so Versicherungsexpertin Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Das Schlimmste sei, wenn man sich um den Kraftfahrzeug-Versicherungsvertrag nach aktualisierter Beitragsrechnung überhaupt nicht kümmert. Und das kann leicht passieren - denn die Beiträge werden vom Konto abgebucht.
Expertin rät: Rabatte erfragen oder wechseln
Daher der Appell der Expertin: Man solle diese Verträge immer im Blick halten und auch beim jetzigen Versicherer, mit dem man vielleicht schon zufrieden sei, nachfragen, ob es irgendwelche Rabattmöglichkeiten gebe.
Wer beim Verhandeln mit dem eigenen Versicherer nicht erfolgreich ist oder das gar nicht will, der sollte über einen Wechsel nachdenken.
Da das Versicherungsjahr in vielen Fällen am 31. Dezember endet und eine Kündigung in der Regel einen Monat vorher beim Versicherer sein muss, läuft die Wechselsaison meist bis zum 30. November. Da dieser Tag 2025 auf einen Sonntag fällt, verlängert sich die Frist diesmal bis zum 1. Dezember. Es gibt allerdings auch Verträge, bei denen das Versicherungsjahr an einem anderen Zeitpunkt im Jahr begonnen hat. Versicherte sollten die Kündigungsfrist daher genau prüfen.
Expertin Elke Weidenbach sieht es für die meisten Fälle als unproblematisch an, einen neuen Versicherer zu finden. Nur bei sehr teuren Autos sollte man vorab klären, ob der ins Auge gefasste neue Anbieter das gute Stück versichern möchte. Je höher das Risiko, desto genauer würde der Versicherer prüfen, ob er dieses Risiko übernehmen wolle, so die Expertin.
Tipps, wie man bei einem Wechsel vorgehen sollte
Um einen neuen Versicherer zu finden, sollten Sie so vorgehen:
- Nutzen Sie Vergleichsportale.
- Vergleiche bieten zudem Fachzeitschriften wie beispielsweise Finanztest.
- Suchen Sie die letzte Beitragsrechnung heraus, um alle Daten zur Hand zu haben.
- Rufen Sie auch Internetseiten direkt auf, da nicht alle Anbieter (wie zum Beispiel die HUK Coburg) auf klassischen Vergleichsportalen zu finden sind.
Auf gefahrene Kilometer achten
Achten Sie auch auf die jährliche Laufleistung. Fahren Sie etwa wegen Homeoffice weniger als früher, kann die Versicherung günstiger werden. Das gilt aber auch umgekehrt. Wer mehr ins Büro fährt, aber zuvor der Versicherung weniger Kilometer gemeldet hatte, sollte das korrigieren. Sonst drohten Vertragsstrafen, so Weidenbach.
Vertrag richtig abschließen - und richtig kündigen
Einen Vertrag bei einem neuen Versicherer können Sie online abschließen. Die Kündigung ist leider nicht ganz so einfach. Entweder Sie klären mit dem alten Anbieter, ob eine Mail reicht. Wenn er das ablehnt oder Sie das nicht wollen, kündigen Sie schriftlich per Post per Einschreiben mit Rückschein.
Oder aber der neue Anbieter übernimmt das: Manche Versicherer bieten als Service die kostenlose Kündigung beim Vorversicherer an.
Auf die Details der Kfz-Versicherung achten
Bei der neuen Versicherung sollte nicht nur der Preis entscheidend sein: Werfen Sie einen Blick ins Kleingedruckte.
Wichtige Punkte einer neuen Police können sein:
- Ausreichende Haftpflichtversicherungssumme - mindestens 50 Millionen, besser noch die Höchstdeckung von 100 Millionen Euro
- Auch wichtig: Der Verzicht auf Einwand der groben Fahrlässigkeit in der Kaskoversicherung - heißt, dass der Versicherer auch bei eigener Unachtsamkeit zahlt. Dazu zählt zum Beispiel das Überfahren einer roten Ampel.
- Prüfen Sie, ob sich ein Rabattschutz lohnt: Bei nur einem Schaden pro Jahr sind Sie vor einer teuren Rückstufung geschützt.
Kai Dietrich ist Redakteur des ZDF-Magazins WISO.
Dieser Artikel wurde erstmals am 2. November 2023 veröffentlicht und am 12. November 2025 aktualisiert.
