Steigende Kosten: Was den Auto-Unterhalt teurer macht

Von der Versicherung, über die Reparatur bis hin zur Autowäsche: Der Betrieb eines eigenen Autos wird immer kostspieliger. Was treibt die Preise in die Höhe?

Werkstattarbeiten am Auto sind in den letzten zwölf Monaten deutlich teurer geworden.(Symbolbild) Quelle: dpa

Viele Autofahrer kennen es vom Blick auf die eigene Rechnung: Von der Versicherung bis hin zu Fahrzeugwäsche und Reparatur: Autofahrer müssen für den Unterhalt ihres Fahrzeugs deutlich tiefer in die Tasche greifen. Teurer wird es dabei gleich an mehreren Stellen.

Kostensteigerung fürs Auto höher als Inflationsrate

Kfz-Versicherungen kosteten im September fast elf Prozent mehr als im Vorjahresmonat, das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Pkw-Reparaturen verteuerten sich zudem binnen Jahresfrist um 5,5 Prozent.

Auch die weitere Pflege rund ums Fahrzeug wird kostspieliger: Die Preise für die Pkw-Inspektion erhöhten sich um 4,8 Prozent und die für Autowäschen um 3,6 Prozent. Damit stiegen die Kosten schneller als die allgemeine Inflation, die im selben Zeitraum bei 2,4 Prozent lag.

Versicherern machen seit langem starke Kostensteigerungen für Autoreparaturen und Ersatzteile zu schaffen. Sie haben daher in den vergangenen Jahren deutlich die Preise erhöht. So waren Kfz-Versicherungen 2024 nach Angaben der Statistiker fast die Hälfte (43,6 Prozent) teurer als im Jahr 2020.

Deutliche Preiserhöhung seit 2020

Auch in anderen Bereichen sind die Kosten zum Unterhalt eines Autos mittelfristig stark gestiegen. Pkw-Inspektion (plus 28,3 Prozent) und Pkw-Reparatur (plus 27 Prozent) verteuerten sich in dem Zeitraum ebenfalls überdurchschnittlich. Für Pkw-Wäschen mussten Verbraucher 2024 fast ein Fünftel (18,6 Prozent) mehr als 2020 bezahlen. Zum Vergleich: Auch die allgemeinen Verbraucherpreise erhöhten sich währenddessen kräftig und stiegen um 19,3 Prozent.

Trotz hohen Haltungskosten: Immer mehr Autos

Trotz der steigenden Unterhaltskosten und aller Bemühungen um eine Verkehrswende gibt es auf deutschen Straßen immer mehr Autos. Anfang des Jahres zählte das Statistische Bundesamt nach früheren Angaben 590 Pkw je 1.000 Einwohner. Ein Jahr zuvor waren es 588 und 2023 noch 587.

"Seit 2008 ist die Pkw-Dichte stetig angestiegen", schreiben die Statistiker. Die Zahl der zugelassenen Autos in Deutschland hat mit 49,3 Millionen Pkw zum Stichtag 1. Januar 2025 einen Rekord erreicht.