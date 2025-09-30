  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft

Inflation zieht weiter an - Preise klettern um 2,4 Prozent

Höchster Stand in diesem Jahr:Inflation zieht weiter an - Preise klettern um 2,4 Prozent

|

Die Inflation ist im September um 2,4 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Stand in diesem Jahr. Preistreiber waren vor allem Energie und Dienstleistungen.

Eine Frau fährt mit ihrem Einkaufswagen vor dem Kühlregal eines Supermarkts. (Symbolfoto)

Die Teuerung ist so stark wie nie seit Ende des vergangenen Jahres (Symbolfoto).

Quelle: dpa

Die Inflation hat im September den zweiten Monate in Folge angezogen. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mitteilte. Im August hatte der Preisanstieg 2,2 Prozent betragen, im Juli und Juni jeweils 2,0 Prozent.

Inflation in Deutschland (inkl. Nahrung und Energie)

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Den Angaben nach ist der stärkere Anstieg im laufenden Jahr vor allem auf die Entwicklung der Energiepreise zurückzuführen: Im August waren diese noch um 2,4 Prozent gesunken, im Juli sogar um 3,4 Prozent. Im September sanken die Preise nach vorläufigen Daten nur noch um 0,7 Prozent.

Florian Weiss und Armin Valet auf Splitscreen

Steigende Kosten machen auch nicht vor den Lebensmitteln halt: Einkaufen wird immer teurer. Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg gibt Tipps, wie man möglichst günstig einkaufen kann.

18.07.2025 | 5:48 min

Nahrungsmittel verteuerten sich unterdurchschnittlich

Zugleich legten die Preise für Dienstleistungen noch stärker zu. Der Preisanstieg im September betrug hier 3,4 Prozent, nach 3,1 Prozent im August. Der Dienstleistungssektor ist seit Monaten der treibende Faktor für die Inflation.Der Anstieg der Lebensmittelpreise schwächte sich hingegen ab.

Inflation: Discounter statt Supermarkt

Mit 2,1 Prozent verteuerten sich Nahrungsmittel den vorläufigen Daten nach im September unterdurchschnittlich stark. Im August hatte dieser Anstieg noch bei 2,5 Prozent gelegen.

Quelle: AFP
Themen
DeutschlandInflation

Mehr zur Teuerung

  1. Beschädigte PKW stehen auf einem Parkplaz.

    Wechsel kann sich lohnen:Warum Kfz-Versicherungen teurer werden

    von Anne Sophie Feil
    mit Video
  2. Eine Rentnerin holt einen 10-Euro-Schein aus dem Portemonnaie

    Steigende Lebenshaltungskosten:Inflation bedroht private Altersvorsorge

    mit Video
  3. Eine Frau betrachtet im Supermarkt ein Produkt aus einem Regal.

    Tricks der Lebensmittelkonzerne:Skimpflation: So werden Verbraucher getäuscht

    von Cornelia Petereit
    mit Video
  4. Lebensmittel liegen auf einem Kassenband an einer Supermarktkasse.

    Preise für Lebensmittel:Was 30.000 Kassenzettel pro Tag verraten

    von Dietrich Duppel
    mit Video