Höchster Stand in diesem Jahr:Inflation zieht weiter an - Preise klettern um 2,4 Prozent
Die Inflation ist im September um 2,4 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Stand in diesem Jahr. Preistreiber waren vor allem Energie und Dienstleistungen.
Die Inflation hat im September den zweiten Monate in Folge angezogen. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mitteilte. Im August hatte der Preisanstieg 2,2 Prozent betragen, im Juli und Juni jeweils 2,0 Prozent.
Den Angaben nach ist der stärkere Anstieg im laufenden Jahr vor allem auf die Entwicklung der Energiepreise zurückzuführen: Im August waren diese noch um 2,4 Prozent gesunken, im Juli sogar um 3,4 Prozent. Im September sanken die Preise nach vorläufigen Daten nur noch um 0,7 Prozent.
Nahrungsmittel verteuerten sich unterdurchschnittlich
Zugleich legten die Preise für Dienstleistungen noch stärker zu. Der Preisanstieg im September betrug hier 3,4 Prozent, nach 3,1 Prozent im August. Der Dienstleistungssektor ist seit Monaten der treibende Faktor für die Inflation.Der Anstieg der Lebensmittelpreise schwächte sich hingegen ab.
Mit 2,1 Prozent verteuerten sich Nahrungsmittel den vorläufigen Daten nach im September unterdurchschnittlich stark. Im August hatte dieser Anstieg noch bei 2,5 Prozent gelegen.
