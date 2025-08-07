Steigende Lebensmittelpreise: Woran liegt das?

Die Preise für Lebensmittel sind seit 2020 stark gestiegen. Das sei eine Folge höherer Kosten, sagen Händler. Verbraucherschützer fordern Transparenz und ein Preismonitoring.

Viele Verbraucher schränken sich inzwischen im Supermarkt angesichts hoher Lebensmittelpreise ein. Quelle: Imago

Brot, Schokolade, Obst - viele Lebensmittel sind seit 2020 deutlich teurer geworden. Laut Statistischem Bundesamt zählen sie weiterhin zum Inflationstreiber Nummer Eins. Im Juli waren sie nach vorläufigen Daten 2,2 Prozent teurer als noch ein Jahr zuvor. Und das, obwohl die allgemeine Inflationsrate bei "nur" 2,0 Prozent liegt.

Ramona Pop, Geschäftsführerin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, mahnt:

Die Bundesregierung muss endlich für spürbare Entlastungen sorgen, vor allem bei den hohen Lebensmittelpreisen. „ Ramona Pop, Bundesverband der Verbraucherzentralen

Sie fordert mehr Transparenz, wie die Lebensmittelpreise überhaupt entstehen.

Verbraucherschützer wollen Preismonitoring

Die Verbraucherschützer sprechen sich dafür aus, dass die Bundesregierung den Herstellern und dem Einzelhandel genauer auf die Finger schaut. "Wir fordern ein Preismonitoring, das offenlegt, wie sich Preise entlang der Lieferkette zusammensetzen", heißt es.

So soll sichtbar werden, ob Preissteigerungen tatsächlich durch höhere Produktionskosten verursacht wurden oder ob Handel und Industrie unverhältnismäßige Gewinne abschöpfen. Andere europäische Länder wie Frankreich und Spanien hätten bereits Schritte in diese Richtung unternommen - mit ersten Erfolgen.

Industrie: Nachvollziehbare Gründe für Preissteigerungen

Preissteigerungen seien kein Resultat von Gier, sondern eine Folge realer Kostensteigerungen, sagt der Geschäftsführer des Lebensmittelverbands, Christoph Minhoff.

Die Kosten sind durch hohe Energie- und Rohstoffpreise, Mindestlohn, Unsicherheit durch Kriege und Zölle, Klima und Ernteausfälle und globale Lieferkettenprobleme in nahezu allen Bereichen gestiegen. „ Christoph Minhoff, Geschäftsführer Lebensmittelverband

Eine Offenlegung der Gewinnmargen lehnt der Verband strikt ab. "Preiskalkulationen gehören zum Geschäft. Das wäre ein Eingriff in die Marktwirtschaft", so Minhoff.

90 Prozent der Lebensmittelhersteller in Deutschland seien kleine und mittelständische Unternehmen. Es gebe hierzulande nicht "den einen großen internationalen Konzern, der den Leuten irgendwie versucht, die Dividende aus der Nase zu ziehen". Durch die Konkurrenz seien die Händler ohnehin bemüht, die Preise niedrig zu halten.

Maßnahmen gegen versteckte Preiserhöhungen gefordert

Verbraucherschützer fordern außerdem, dass die Lebensmittelindustrie versteckte Preiserhöhungen in "Mogelpackungen" kennzeichnet. Wenn beispielsweise statt fünf Schokoriegeln nur vier in der Verpackung sind, sollte das auch draufstehen.

Auch das lehnt der Lebensmittelverband strikt ab: "Wir haben auf den Verpackungen schon eine ganze Reihe verpflichtender Kennzeichnungen. Weitere würden nur für Verwirrung sorgen."

Verbraucher bleiben verunsichert

Der Frust bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern ist groß. Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts für Konsumforschung (IfK) geben 68 Prozent der Befragten an, dass sie ihren Wocheneinkauf inzwischen deutlich reduzieren mussten.

42 Prozent greifen häufiger zu billigeren Eigenmarken, 17 Prozent verzichten ganz auf bestimmte Produkte wie Fleisch oder Käse. Das macht sich vor allem beim teuren Rindfleisch bemerkbar - stattdessen wird häufiger zum billigeren Schweinefleisch gegriffen.

Auch die Verbraucherzentralen bemerken den Unmut. Nach Angaben des Bundesverbands gingen im ersten Halbjahr 2025 mehr als 4.000 Beschwerden zu Lebensmitteln und Getränken ein, bei mehr als einem Viertel davon drehte es sich um die Preise.

"Gesunde Ernährung darf keine Frage des Geldbeutels sein"

Die Bundesregierung hält sich zu dem Thema bedeckt. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums erklärte, man beobachte die Preisentwicklung "sehr genau" und prüfe geeignete Maßnahmen. Wie diese konkret aussehen könnten, bleibt vorerst offen.