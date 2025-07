Lebensmittel: Wie Drogerien zur Supermarkt-Konkurrenz werden

Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens YouGov wurde zwischen Anfang April 2024 und Ende März 2025 bereits jeder fünfte bezahlte Euro in den Drogeriemärkten für Lebensmittel ausgegeben. Deren Umsatzanteil ist in den vergangenen fünf Jahren von 16,4 auf 20,6 Prozent gestiegen. Die Erlöse stiegen um zwei Drittel auf 2,8 Milliarden Euro.

Drogeriemärkte sind feste Anlaufstelle bei Bio-Produkten

Seit der Pandemie haben die Drogerien ihr Angebot an Lebensmitteln ausgeweitet. Heute haben sie sich als feste Anlaufstelle für den Einkauf etabliert - besonders im Bereich Bio und Gesundheit. Sortimente, die zuletzt deutlich an Bedeutung gewonnen haben. In Deutschland wird jeder fünfte Euro für Bio-Lebensmittel - ohne frische Lebensmittel und Babynahrung - in den Drogeriemärkten ausgegeben.