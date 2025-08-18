Ukraine-Gipfel: Trump empfängt Selenskyj - "eine Ehre"

Im Weißen Haus haben die Gespräche zum Ukraine-Krieg begonnen. Trump empfing Selenskyj im Oval Office - ein befürchteter Eklat blieb aus.

Der ukrainische Präsident Selenskyj, Kiews Verbündete und US-Präsident Trump beraten in Washington über Verhandlungen mit Putin im Ukraine-Krieg. ZDFheute live ordnet ein. 18.08.2025 | 139:50 min

In Washington haben am Montag die mit Spannung erwarteten Gespräche zum Ukraine-Krieg begonnen. US-Präsident Donald Trump begrüßte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Trump nannte es "eine Ehre", Selenskyj zu empfangen. Selenskyj dankte Trump für seine Bemühungen, "das Töten zu beenden".

Trump bestritt erneut die Notwendigkeit einer Waffenruhe. Er sagte, es sei möglich, dass aus seinem jüngsten Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin etwas hervorgehen könnte. "Der Krieg in der Ukraine wird enden", sagte Trump - nur den Zeitpunkt könne er noch nicht nennen. Über Sicherheitsgarantien für die Ukraine werde man bei den Gesprächen reden, sagte Trump.

Trump zeigte sich zuversichtlich, dass es zu einem Dreier-Gipfel von ihm, Putin und Selenskyj komme. Nach seinen Gesprächen werde er Kremlchef Putin anrufen, kündigte Trump zudem an. Selenskyj sagte, er sei zu einem Gipfeltreffen mit Trump und Putin bereit.

Eklat im Weißen Haus bleibt aus

Ein im Vorfeld befürchteter Eklat im öffentlichen Teil des Treffens von Trump und Selenskyj blieb aus. Ende Februar hatten sich beide Präsidenten ein Wortgefecht vor laufenden Kameras geliefert. Einen weiteren Eklat hatte ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen kurz vor der Ankunft Selenskyjs als "Horrorszenario für die Europäer" beschrieben. Dass dieses nun ausblieb, bezeichnete Theveßen im Anschluss als "gute Nachricht für alle Beteiligten".

Selenskyj trägt im Weißen Haus schwarze Anzugjacke Quelle: dpa Anders als bei seinem Besuch im Weißen Haus im Februar ist der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj zu seinem heutigen Treffen mit US-Präsident Donald Trump in einem schwarzen Anzug eingetroffen. Selenskyj erschien in einem schwarzen Hemd mit Kragen und einer schwarzen Jacke mit Revers, wie Live-TV-Bilder zeigten.



Trump lobte das Outfit des ukrainischen Präsidenten. Dieser sehe toll aus in dem schwarzen Anzug. Ähnlich äußerte sich der Journalist, der Selenskyj bei dessen letzten Besuch im Weißen Haus im Februar für dessen Outfit kritisiert und das Thema aufgebracht hatte.



Auch europäische Spitzenpolitiker eingetroffen

Nach dem Gipfel mit Kreml-Chef Putin empfängt US-Präsident Trump heute den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Washington. Mehrere europäische Spitzenpolitiker begleiten ihn. 18.08.2025 | 1:41 min

Sicherheitsgarantien sollen Thema sein

Bei den Gesprächen im Weißen Haus sollte es unter anderem um Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Rahmen einer Friedenslösung und die Haltung gegenüber den russischen Gebietsansprüchen gehen. Trump hatte nach seinem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin nach Angaben europäischer Politiker Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine in Aussicht gestellt - was unter anderem von Merz und von der Leyen sehr begrüßt wurde.

Forderungen nach einer sofortigen Waffenruhe hatte Trump in Anchorage hingegen nicht wiederholt. Er sprach sich stattdessen dafür aus, direkt über ein umfassendes Friedensabkommen zu verhandeln.

