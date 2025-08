Ursula Schockemöhle beobachtet für die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) am Großmarkt Angebot und Nachfrage. Sie bestätigt, dass Energie und Löhne die wichtigsten Faktoren beim Preis sind. Gerade beim personalintensiven Beerenobst ist die Gewinnmarge mittlerweile so gering, dass nun der Klimawandel die Bauern dazu treibt, diesen Anbau aufzugeben.

Obstbauer: "Äpfel bekommen Sonnenbrand"

In der Tat fallen immer mehr Plastikplanen in der Fachwerk- und Obstbaumidylle im Alten Land auf - Obstanbau wird technischer, teurer , auch wegen des Klimawandels. Noch werden, wie früher, die Apfelbäume in Handarbeit kurz vor der Ernte ausgedünnt, damit nur die besten Äpfel in der Sonne reifen.

Wasserbedarf im Alten Land steigt

Immer öfter kommt das vor, erzählt Harms. Was hilft, ist Wasser und das hat Hamburgs Süden noch genug. Alle 18 Meter steht eine Sprinkleranlage. Sie hilft nicht nur gegen Hitze und Trockenheit, sondern auch gegen Spätfröste. Wasserberieselung in Frostnächten bewahrt die Blüten vor dem Erfrieren. "Die Spätfröste waren im Hamburger Bereich schon immer ein Problem", erzählt Harms. "Aber weil die Vegetation immer früher beginnt, müssen wir nun öfter beregnen." Vier Wochen früher blüht es - und damit ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass eine einzige Frostnacht alles zerstört.

In diesem Jahr gelang es, die Blüten zu retten und so hängen die Bäume voll. Über ihnen spannen sich Netze gegen Vögel oder Planen gegen Hagel. Auch Harms hatte sie bis kurz vor der Ernte über seine jungen Kirschen und Zwetschgen gespannt.

Klimaveränderung ermöglicht Pfirsich-Anbau

Für das Alte Land berge der Klimawandel auch Chancen: war es bisher eher ein Randgebiet des Apfelanbaus, rücke man jetzt in die Mitte, so Harms: "Durch die längere Vegetation, die wir jetzt seit ungefähr zehn Jahren haben, können wir beim Apfel spätere Sorten anpflanzen. Sorten, die einen längeren Sommer brauchen."

Damit Starkregen, Hitze und Trockenheit nicht für Ernteausfälle sorgen, bedarf es neuer Anbaumethoden und klimaresistenter Pflanzen: In Holland wachsen Kartoffeln schon auf Salzböden und in Italien trotzen Olivenbäume dem Klimawandel.

Klimawandel ändert die Spielregeln

Zwei Grad wärmer ist es nun im Alten Land, der Klimawandel verändert alles, sagt der Professor. Er erklärt es so: "Wir befinden uns, wenn man so will, in einem Spiel. Und mitten im Spiel ändern sich die Spielregeln. Aber wir wissen nicht, welche Regeln gelten. Das ist nicht so einfach." Der Forscher lächelt - er findet es spannend. Doch nicht jeder im Obst-Anbau oder -Verkauf sieht es ebenso.