Gewalt in Geburtshilfe: "Spiegel der patriarchalischen Kultur"

Neben dem Umstand, dass die Gesundheit von Frauen nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Politik in der Vergangenheit massiv vernachlässigt wurde, gibt es für die systematische Gewalt weitere Ursachen. Vor allem die strukturellen Defizite in der Gesundheitsversorgung und die prekären Arbeitsbedingungen von Hebammen spielen eine Rolle.