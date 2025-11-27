Einkaufen: Deutsche achten wieder mehr auf den Preis

Was ist Verbrauchern beim Lebensmitteleinkauf wichtig? Eine Umfrage zeigt eine Verschiebung der Prioritäten: Sie achten auf Preise, Nutri-Scores und Haltungsformen.

Deutsche achten beim Einkauf wieder mehr auf den Preis

Der Ernährungsreport zeigt: Beim Einkauf rückt der Preis stärker in den Fokus. Fleisch landet seltener auf dem Teller, und der Nutri-Score gewinnt für viele an Bedeutung. 27.11.2025 | 0:35 min

Verbraucherinnen und Verbraucher achten beim Einkaufen wieder vermehrt auf Preise und legen Wert auf die Transparenz der Lebensmittelqualität. Diese Ergebnisse stellt Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) im Report "Deutschland, wie es isst" vor.

Zuletzt achteten 59 Prozent der Befragten darauf, dass die erworbenen Lebensmittel preiswert sind. 2015 lag der Wert bei 58 Prozent, sank dann kontinuierlich und lag 2020 nur noch bei 46 Prozent. Bis 2025 ist er dann wieder auf über 50 Prozent gestiegen.

Transparenz über Inhaltsstoffe für Verbraucher wichtig

Auch die Transparenz über Inhaltsstoffe sei weiterhin wichtig. So habe sich der Anteil derer verdoppelt, die den Nutri-Score wahrnehmen. 2021 haben laut Rainer 44 Prozent den Nutri-Score auf einer Packung beachtet. Nach fünf Jahren seien es 90 Prozent.

Der Nutri-Score wurde in Deutschland 2020 eingeführt und gibt mit einer Farbskala und einer Einteilung von A bis E Auskunft über den Nährwert des Produkts.

Über 70 Prozent essen täglich Obst und Gemüse

Entscheidend bei der Frage, was beim Einkaufen wichtig ist, bleibt laut der Umfrage der Geschmack: 93 Prozent der Befragten gaben das an. Entsprechend achten auch 79 Prozent darauf, das Gemüse und Obst saisonal sind, 77 Prozent auf die Regionalität und ebenfalls 77 Prozent auf die Haltung des Tieres, von dem das Fleisch oder die Wurst stammt.

Inflation in Deutschland (insgesamt, Energie, Nahrung)

Sich gesund zu ernähren, versucht eine Mehrheit: 71 Prozent gaben an, sie würden mindestens einmal am Tag Gemüse und Obst essen, 64 Prozent verzehren Milchprodukte. Nur 24 Prozent sagten, sie würden täglich Fleisch oder Wurst essen - dieser Anteil ist seit 2015 mit damals 34 Prozent deutlich gesunken. Sieben Prozent leben laut Umfrage vegetarisch, zwei Prozent vegan. Für die repräsentative Studie befragte das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des Ministeriums rund 1.000 Menschen in Deutschland ab 14 Jahren.