Fleisch - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Fleisch essen - oder nicht? Darüber gibt es Diskussionen. Die Massentierhaltung gerät unter Druck: Sie schade Umwelt und Tierwohl. Auch die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie werden kritisiert. Zunehmend ändern sich Essgewohnheiten: Vegane oder vegetarische Ernährung finden mehr Zustimmung.