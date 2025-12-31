Fleisch - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Streit ums Fleisch
|
Fleisch essen - oder nicht? Darüber gibt es Diskussionen. Die Massentierhaltung gerät unter Druck: Sie schade Umwelt und Tierwohl. Auch die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie werden kritisiert. Zunehmend ändern sich Essgewohnheiten: Vegane oder vegetarische Ernährung finden mehr Zustimmung.
Aktuelles zum Thema Fleisch
Über die Hälfte der Proben belastet:Öko-Test: Antibiotikaresistente Keime in Hähnchenbrustfiletvon Florence-Anne Kälblemit Video1:12
Wandel in der Küche:Weihnachtsessen: Von Omas Braten zur veganen Festtafelvon Michael Kniessmit Video13:01
Qualitätsüberwachung:Videoüberwachung für Schlachthöfe geplantVideo0:20
Streit um Namen pflanzlicher Produkte:EU vertagt Entscheidung über "Veggie-Burger"-Verbotmit Video0:24
Regierung in Rom jubelt:Italienische Küche ist jetzt Unesco-Weltkulturerbemit Video0:19
Novel Food aus dem Labor:Fisch ohne Überfischung: Scheitert die Technik an der EU?Britta Hilpert, Hamburgmit Video5:08
- Interview
Grünen-Chefin Brantner beim Parteitag:"Keine Debatte über irgendwelche blöden Schnitzel"mit Video4:03
Kosten in Millionenhöhe erwartet:Namensverbot für Veggie-Schnitzel und Co: Hersteller warntmit Video1:42
Fleisch auf dem Teller
Nach Rückgang in letzten Jahren:Jüngere Deutsche essen wieder mehr Fleisch
60 Kilogramm Fleisch pro Jahr:Braucht der Mensch Fleisch?Video1:29
Schnitzel, Wurst, Speck:Nelson Müllers Schweinefleisch-ReportVideo43:43
Fleischindustrie
Tiertransporte per Schiff:Wie Rinder und Schafe beim Export leidenvon Karen Grass und Heiko Rahmsmit Video21:10
Fleischverschwendung:Warum viele Tiere in der Tonne landenvon Jan Marschke
Fleischproduktion:Hinter den Türen der FleischindustrieVideo28:50
Masthühner:Das Hühner-DilemmaVideo28:39
Label bei Fleischprodukten
Massentierhaltung und Tierwohl
Missstände in Schweineställen:Wie viel Tierwohl steckt im Fleisch?von Christian WernerVideo9:54
Landkreis Uckermark:Tierquälerei-Verdacht in Milchviehbetriebvon Petra MeierVideo2:36
planet e.:Tierwohl bis zum EndeVideo28:41
Das Fleisch und sein Preis
Teures Fleisch auf dem Teller:Rekordpreise fürs Rindersteak: Das sind die Gründemit Video43:48
"True Cost"-Ermittler:Der wahre Preis des BurgersVideo28:56
Check: Teuer oder billig:Wie gut sind günstige Schweinenackensteaks?von Monique Marmodéemit Video9:48
Schlachter:Billigfleisch - Das System TönniesVideo44:34
Fleischesser - ein Auslaufmodell?
Alternativen zu Wurst und Fleisch
Immer mehr Vegetarier:Vegetarisch essenVideo27:00
Fleischersatzprodukte:Soja-Wurst und Bohnen-BurgerVideo28:32
Pflanzliche Ernährung für Kinder:Kinder vegan ernähren - geht das gesund?von Sarah Hufnagel
Pflanzliche Produkte:Service: Planetare DiätVideo3:50
Fleischkonsum und Klimafolgen
Künstlich hergestelltes Fleisch:Laborfleisch - das bessere Fleisch?Video6:41
Umweltschonende Alternativen:Welt ohne Fleisch? Die Ernährung der ZukunftVideo42:22
Umfrage zum Klimaschutz:Am Grill geht's um die Wurst, nicht ums Klimamit Video38:27