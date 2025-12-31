  3. Merkliste
Fleisch - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Streit ums Fleisch

|
Fleisch essen - oder nicht? Darüber gibt es Diskussionen. Die Massentierhaltung gerät unter Druck: Sie schade Umwelt und Tierwohl. Auch die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie werden kritisiert. Zunehmend ändern sich Essgewohnheiten: Vegane oder vegetarische Ernährung finden mehr Zustimmung.

Aktuelles zum Thema Fleisch

  1. Geschnittenes, rohes Hähnchenfleisch

    Über die Hälfte der Proben belastet:Öko-Test: Antibiotikaresistente Keime in Hähnchenbrustfilet

    von Florence-Anne Kälble
    mit Video1:12
  2. Menschen teilen gegenseitig Weihnachtsessen an einem gedeckten Tisch.

    Wandel in der Küche:Weihnachtsessen: Von Omas Braten zur veganen Festtafel

    von Michael Kniess
    mit Video13:01
  3. Schweine in einem Gehege in einem Schlachthof

    Qualitätsüberwachung:Videoüberwachung für Schlachthöfe geplant

    Video0:20
  4. Das EU-Parlament debattiert diese Woche ueber Bezeichnungen von Fleischersatzprodukten wie "Veggie-Burger" und "Veggie-Wurst"

    Streit um Namen pflanzlicher Produkte:EU vertagt Entscheidung über "Veggie-Burger"-Verbot

    mit Video0:24
  5. Man sieht eine Pizza, die gerade zubereitet wird.

    Regierung in Rom jubelt:Italienische Küche ist jetzt Unesco-Weltkulturerbe

    mit Video0:19
  6. Mikroskopaufnahme von Zellen

    Novel Food aus dem Labor:Fisch ohne Überfischung: Scheitert die Technik an der EU?

    Britta Hilpert, Hamburg
    mit Video5:08
  7. Franziska Brantner, Bundesvorsitzende der Grünen, spricht beim Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen in Hannover.
    Interview

    Grünen-Chefin Brantner beim Parteitag:"Keine Debatte über irgendwelche blöden Schnitzel"

    mit Video4:03
  8. Hamburg: Veggie-Produkte im Supermarktregal

    Kosten in Millionenhöhe erwartet:Namensverbot für Veggie-Schnitzel und Co: Hersteller warnt

    mit Video1:42

Fleisch auf dem Teller

  1. Geschnittenes, rohes Hähnchenfleisch

    Über die Hälfte der Proben belastet:Öko-Test: Antibiotikaresistente Keime in Hähnchenbrustfilet

    von Florence-Anne Kälble
    mit Video1:12
  2. Fleischtheke in einer Metzgerei

    Nach Rückgang in letzten Jahren:Jüngere Deutsche essen wieder mehr Fleisch

  3. Fleischverzehr CC

    60 Kilogramm Fleisch pro Jahr:Braucht der Mensch Fleisch?

    Video1:29
  4. "ZDFzeit: Nelson Müllers Schweinefleisch-Report - Lecker, preiswert, artgerecht?": Nelson Müller steht an einem Tisch mit abgepacktem Hackfleischfleisch

    Schnitzel, Wurst, Speck:Nelson Müllers Schweinefleisch-Report

    Video43:43

Fleischindustrie

  1. Schaf in einem Lkw

    Tiertransporte per Schiff:Wie Rinder und Schafe beim Export leiden

    von Karen Grass und Heiko Rahms
    mit Video21:10
  2. Arbeiter in einer Fleischfabrik

    Fleischverschwendung:Warum viele Tiere in der Tonne landen

    von Jan Marschke
  3. "37° Täglich ein Tier - Leben für das Sonderangebot": Nahaufnahme: Drei Hähnchenküken am ersten Lebenstag.

    Fleischproduktion:Hinter den Türen der Fleischindustrie

    Video28:50
  4. "planet e.: Das Hühner-Dilemma - Zwischen Tierwohl und Preisschlacht": Küken in einer Hühnermastanlage.

    Masthühner:Das Hühner-Dilemma

    Video28:39

Label bei Fleischprodukten

Das Foto zeigt Illustrationen von Hühnern, ein Schwein und ein Rind - und die vier Stufen des Haltungsform-Labels.

Was die Haltungsform für Tiere bedeutet

Massentierhaltung und Tierwohl

  1. Schwein schaut durch Gitterstäbe

    Missstände in Schweineställen:Wie viel Tierwohl steckt im Fleisch?

    von Christian Werner
    Video9:54
  2. Ein Laptop zeigt die Beine von Milchkühen

    Landkreis Uckermark:Tierquälerei-Verdacht in Milchviehbetrieb

    von Petra Meier
    Video2:36
  3. Rinder auf der Weide

    planet e.:Tierwohl bis zum Ende

    Video28:41

Das Fleisch und sein Preis

  1. Ein in Scheiben geschnittenes Rindfleischsteak auf einem Schneidebrett.

    Teures Fleisch auf dem Teller:Rekordpreise fürs Rindersteak: Das sind die Gründe

    mit Video43:48
  2. Ein Hamburger und eine Portion Pommes frites auf einem Tisch.

    "True Cost"-Ermittler:Der wahre Preis des Burgers

    Video28:56
  3. Zwei Steaks nebeneinander auf dem Grill.

    Check: Teuer oder billig:Wie gut sind günstige Schweinenackensteaks?

    von Monique Marmodée
    mit Video9:48
  4. Das alte Logo von dem Fleischverarbeiter und Schlachtkonzern Tönnies schwebt an einem Schwerlastkran in der Luft.

    Schlachter:Billigfleisch - Das System Tönnies

    Video44:34

Fleischesser - ein Auslaufmodell?

Achtung, Essen! Fleisch

Mit Verzicht auf Fleisch die Welt retten?

Alternativen zu Wurst und Fleisch

  1. Vegetarischer Burger

    Immer mehr Vegetarier:Vegetarisch essen

    Video27:00
  2. Fleischersatzprodukte

    Fleischersatzprodukte:Soja-Wurst und Bohnen-Burger

    Video28:32
  3. Frau mit Kind auf dem Arm kauft Obst im Supermarkt.

    Pflanzliche Ernährung für Kinder:Kinder vegan ernähren - geht das gesund?

    von Sarah Hufnagel
  4. Service: Planetare Diät

    Pflanzliche Produkte:Service: Planetare Diät

    Video3:50

Fleischkonsum und Klimafolgen

  1. Grafik: Mai Thi Nguyen Kim mit Laborburger

    Künstlich hergestelltes Fleisch:Laborfleisch - das bessere Fleisch?

    Video6:41
  2. Ein Teller mit Blumenkohl, Broccoli, Sellerie, Möhren, Spinat, Rotkohl, Quinoa, Kichererbsen, Tomaten und einem Dipp: von oben greift eine Hand zu.

    Umweltschonende Alternativen:Welt ohne Fleisch? Die Ernährung der Zukunft

    Video42:22
  3. Würstchen liegen auf dem Grill

    Umfrage zum Klimaschutz:Am Grill geht's um die Wurst, nicht ums Klima

    mit Video38:27