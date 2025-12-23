Vom Fastentag zum Festmenü: Wie Werbung, Zeitmangel und neue Werte das Weihnachtsessen verändern - und warum Klassiker gesünder sind als ihr Ruf.

Der Duft von Gans, Rotkohl und Klößen gilt für viele als Inbegriff von Weihnachten. Doch die Festtafel hat sich verändert. Neben Klassikern stehen heute vegane Braten, Sushi oder gleich das gelieferte Menü auf dem Tisch. Das Weihnachtsessen ist zum Spiegel gesellschaftlicher Trends geworden - zwischen Tradition, Zeitmangel und neuen Ernährungsstilen.

Heiligabend als letzter Fastentag

Historisch ist das opulente Weihnachtsmahl jünger als oft angenommen. "Weihnachten hat erst seit dem 19. Jahrhundert allmählich eine herausgehobene Stellung bekommen", betont Gunther Hirschfelder, Kulturwissenschaftler an der Universität Regensburg. Üppige Festessen setzten sich erst im frühen 20. Jahrhundert durch, richtig Fahrt nahmen diese mit dem Wirtschaftswunder Ende der 1950er Jahre auf.

Was in Vergessenheit geraten ist: Die Vorweihnachtszeit und der Advent waren ursprünglich eine Fastenzeit. Der Heiligabend, als letzter Fastentag, brachte einfache Gerichte hervor: Kartoffelsalat mit oder ohne Würstchen oder Fischgerichte. "Heringssalat zum Beispiel ist klar ein Gericht, das ursprünglich aus dem katholischen Fastenverständnis kommt", so Gunther Hirschfelder, der zu Ernährung und Traditionen forscht.

Selbst kochen ist zunehmend out

Bis auf die Gerichte selbst ist von den religiösen Bezügen heute nur noch wenig übrig. Stattdessen herrsche ein "ganzadventliches Overeating", befeuert durch Werbung und soziale Medien.

Genuss wird permanent eingefordert, viele sind bis Weihnachten im wahrsten Sinne des Wortes bereits satt und wollen es an den Festtagen selbst dann nur noch praktisch. „ Prof. Gunther Hirschfelder, Kulturwissenschaftler an der Universität Regensburg

Hinzu kommen tiefgreifende Veränderungen im Wohnen und Kochen. "Eine Gans zuzubereiten ist allein deshalb schwierig geworden, weil viele Haushalte gar keine Küche mehr im klassischen Sinn haben", gibt Hirschfelder zu bedenken. Moderne Wohnformen böten oft nur noch multifunktionale Küchen, in denen gegessen, gearbeitet und kommuniziert werde, aber kaum noch gekocht.

Kochen selbst werde sogar zunehmend als unangenehm empfunden: Gerüche ziehen durch die Wohnung, rohes Fleisch gilt als eklig. Parallel sinke die Kochkompetenz.

Es darf auch Fleisch auf die Festtafel

Für alle Anhänger des traditionellen fleischlastigen Weihnachtsfestessens gibt Peter von Philipsborn, Mediziner und Public-Health-Wissenschaftler an der Universität Bayreuth, Entwarnung.

Geringe bis moderate Mengen an Fleisch können Teil einer gesunden und ausgewogenen Ernährung sein. „ Prof. Peter von Philipsborn, Mediziner und Public-Health-Wissenschaftler an der Universität Bayreuth

Der Slogan "Fleisch ist das neue Rauchen" sei nicht haltbar. Der Verzehr von rotem und verarbeitetem Fleisch erhöhe zwar das Risiko für Darmkrebs, Diabetes und Herzkrankheiten, aber bei weitem nicht so stark wie das Rauchen.

Für Geflügel wie Ente oder Gans gilt sogar: Studien zeigen bei Verzehr in moderaten Mengen keine eindeutigen negativen gesundheitlichen Effekte. Moderne Ersatzprodukte könnten gesunde und nachhaltige Alternativen zu Fleisch darstellen, auch wenn ein einheitliches Urteil aufgrund der Produktvielfalt schwierig sei, so Peter von Philipsborn. Noch besser schneiden klassische pflanzliche Alternativen ab: Hülsenfrüchte, Tofu oder Tempeh gelten als sehr gesund und sind damit auch für die Festtafel bestens geeignet.

Schnelle Rezepte und Lieferdienste sind in

Dass auf dieser vermehrt Menüs vom Lieferdienst landen, liegt aus Sicht von Gunther Hirschfelder auch daran, dass aufgrund von Jobbelastung, Carearbeit und Co. für aufwendiges Kochen oft nur noch wenig Platz, Zeit und auch Lust bleibt. Der Komfort überwiege für viele.

Schnelle Festrezepte, vorgestellt etwa von TV-Koch Armin Roßmeier in der "Volle Kanne"-Ausgabe vom 16. Dezember, treffen den Nerv der Zeit.

Weihnachtstage sind Feiertage und keine Kochtage. „ Armin Roßmeier, TV-Koch in der ZDF-Sendung "Volle Kanne"

Und diesem Motto hat er Pfannkuchen-Rouladen in drei Ausführungen, vegetarisch, mit Fisch und mit Fleisch, vorgestellt, die einfach und schnell zuzubereiten sind.

So steht das Weihnachtsessen heute zwischen Omas Braten und veganer Festtafel. Zugleich spiegelt sich am Weihnachtstisch auch die soziale Ungleichheit. "Die sich öffnende soziale Schere schlägt Weihnachten voll durch", betont Gunther Hirschfelder. Während manche mehrere Gänge und Bioqualität planen, müssen andere mit knappen Budgets haushalten. Auch das ist zunehmend die Realität des Weihnachtsessens.

