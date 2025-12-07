Zellbasierter Fisch könnte die Überfischung der Meere stoppen und gleichzeitig die Ernährung sichern. Doch die EU bremst bei der Novel-Food-Technologie.

Das Hamburger Start-up Bluu entwickelt Fisch aus Zellkulturen im Labor. Ziel ist ein tierfreier Ersatz für Fisch. Doch in Europa dauert das Novel-Food-Zulassungsverfahren deutlich zu lange. 01.12.2025 | 5:08 min

Karen Wohlers hat einen ungewöhnlichen Beruf: Sie macht Fisch. Bei Bluu kultiviert und vermehrt die Biotechnologin Fischzellen im Labor - biologisch identisch mit einer Forelle.

Stolz zeigt sie Zell-Klümpchen auf ihrem Monitor. Früher gab es nur hauchdünne Schichten in der Petrischale. Die Klümpchen in 3-D sind der nächste Schritt zur Massenproduktion.

Um Filets oder Fischprodukte für eine große Menge an Konsumenten herzustellen, müssen wir in den 1.000-Liter-Maßstab gehen. „ Karen Wohlers, Biotechnologin

Dann könnte das Unternehmen große Mengen produzieren, erklärt Wohlers.

Zulassung der Produkte in der EU kompliziert

Ein erstes Produkt ist fast marktreif: Kaviar. Auch eine Zulassung ist bereits beantragt - aber nicht in der EU. Denn andere Staaten sind schneller und unkomplizierter. "In Singapur sind bereits die ersten Produkte von kultiviertem Fleisch zugelassen worden", erklärt Wohlers. "Da ist der Zulassungsprozess ein bisschen bekannter."

Lebensmittel mit Superkräften erobern unsere Teller. Doch die Ernährungshelden müssen nicht von weit her kommen. Gesundes Essen versteckt sich überall, wir müssen es nur finden - Algen zum Beispiel. 20.11.2025 | 29:49 min

Zellbasiertes Huhn, Fisch oder Burger sind potentiell ein Milliarden-Markt - in der Szene spürt man Goldgräberstimmung. Über hundert Startups forschen zu tierischen Proteinen ohne Tiere, auch in Europa. Aber die Zulassung hier ist kompliziert.

Die australische Zulassungsbehörde dagegen bemüht sich bei Bluu sogar um einen Zulassungsantrag: "Wir haben das Bewertungsverfahren für Antragssteller deutlich beschleunigt", schreibt die Foodstandards Agency. Und: "Ich freue mich, Sie durch den Antrags-Prozess führen zu dürfen."

Auch wenn Fisch in Deutschland ein Kassenschlager ist, die Bestände sind bedroht, Schleppnetze zerstören den Meeresboden. Das Fischinformationszentrum stellt Trends und Empfehlungen für die Zukunft vor. 14.08.2024 | 1:51 min

Verbraucherschützer: Sicherheit muss gewährleistet sein

Es werden jetzt die Weichen gestellt für diese neue Industrie, meint Cornelius Lahme, Kommunikationschef bei Bluu:

Wir haben richtig gute Forschungsstrukturen in der EU. „ Cornelius Lahme, Kommunikationschef bei Bluu

Nun sei die Frage, wo zuerst zugelassen werde, sagt Lahme. "Und dahin wird sich wahrscheinlich dann das Geld bewegen." Vermasselt sich Europa insofern die Chance auf eine neue Industrie?

Im Meer sind Algen Nahrung für Fische, an Land sind viele Fische Nahrung für Menschen. Sina und Guido kopieren im Labor die Natur: für vegane Fischfilets. 07.01.2024 | 1:28 min

Das Potential von zellbasiertem Fisch oder Fleisch sieht auch Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Aber bei Ernährung gelte Sorgfalt vor Tempo. "Wir werden in der nächsten Generation sehr viel mit dieser Technologie zu tun haben. Nicht nur bei Fleisch oder Fisch." Es gebe beispielweise neue Technologien, die Kakao zellbasiert gewinnen.

Aber aus Verbrauchersicht muss die Sicherheit gewährt werden. „ Armin Valet, Verbraucherzentrale Hamburg

Niederlande unterstützen neue Industrie

Die EU-Zulassung hat zwei Stufen: Zuerst prüft die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit (EFSA), ob ein Novel-Food-Produkt unbedenklich ist. Danach entscheidet im sogenannten PAFF-Ausschuss jeder EU-Mitgliedsstaat mit - und damit entscheidet er auch politisch. In Italien beispielsweise ist die Regierung strikt gegen die Technologie. Die Regierung in den Niederlanden zeigt sich offen.

Die niederländische Regierung unterstützt die neue Industrie sogar mit Fördergeldern. Daher gibt es dort bereits größere Produktionsstätten.

Zu den größten Gefahren für die Vielfalt unserer Meere zählt die Überfischung. Für einen besseren Schutz der Fischbestände will die EU in Zukunft Künstliche Intelligenz einsetzen. 05.12.2024 | 2:07 min

Stimmung in der Politik derzeit gegen Novel Food

Doch die Stimmung scheint sich gegen Novel Food zu drehen. Das EU-Parlament verbot veganen Produkten die Bezeichnung Wurst oder Burger. Italienische Bauern protestierten gegen "Frankenstein-Fleisch", bevor überhaupt die erste Zulassung erteilt ist. Italien und Ungarn haben jetzt Gesetze, die Vertrieb und Verkauf von zellbasierten tierischen Proteinen verbietet.

Die Politik macht das europäische Zulassungs-Verfahren so unberechenbar, dass Firmen wie Bluu sich an andere Staaten wenden. Ob sie langfristig in Europa bleiben, ist dann die Frage. "Diese Technologie ist zu gut, dass sie nicht kommt", sagt Cornelius Lahme. Dann könne es so sein wie bei Solar- oder Batterietechnik: Woanders werde investiert und "wir müssen es hinterher teuer zurückkaufen".

Britta Hilpert ist Leiterin des ZDF-Landesstudios Hamburg.

Veggieschnitzel bis Tofuwurst : Fleischersatz-Produktion steigt - aber langsamer Der Trend zu Veggie-Mortadella und Co hält weiter an: In Deutschland ist 2024 so viel Fleischersatz hergestellt worden wie noch nie. mit Video 2:30