Weihnachten rückt näher und die Zeit zum Geschenke shoppen, wird immer knapper. Was sich aber noch gut umsetzen lässt: Buchgeschenke. Wir haben fünf Empfehlungen für Sie.

Ob Roman, Sachbuch oder Bildband - Bücher sind jedes Jahr gefragte Geschenke. Bücherexpertin Gesa Wegeng verrät, welche Titel zu Weihnachten gut ankommen. 11.12.2025 | 6:59 min

Alle Jahre wieder landen Bücher unter dem Weihnachtsbaum. Kein Wunder: Bücher sind toll und zudem schnell besorgt. Wenn die Auswahl nur nicht so groß wäre.

Hier finden Sie fünf Empfehlungen, mit denen Sie kleinen und großen Lesefans eine Freude bereiten.

"Alle meine Träume" von Grégoire Delacourt

Sechs Richtige im Lotto und plötzlich mehrere Millionen reicher - ein Traum oder doch eher ein Albtraum? Jocelyns Lottogewinn liegt schon einige Zeit zurück und eigentlich wollte sie, um ihr "einfaches" Leben nicht zu gefährden, den Scheck niemals einlösen. Doch ihr Mann hatte weniger Skrupel und ist mit einem Teil des Geldes durchgebrannt. Nun möchte Jocelyn die restlichen Millionen auf sinnvolle Weise loswerden - was sich jedoch als ganz schön schwierig erweist.

Was macht ein glückliches Leben aus, und welche Rolle spielt Reichtum dabei wirklich? Diesen Fragen geht der Roman nach, ohne jedoch belehrend zu wirken. Grégoire Delacourt erzählt mit Witz, Tiefe und viel Gefühl - ein echtes Herzensbuch.

Eine Jury aus Kritikerinnen und Kritikern von ZDF, Deutschlandfunk Kultur und DIE ZEIT haben die besten zehn Sachbücher im Dezember kuratiert. 26.11.2025 | 4:56 min

"Wedding People" von Alison Espach

Phoebe steht am Tiefpunkt ihres Lebens: Ihr Mann hat sie verlassen, ihre Karriere stagniert, sie will nicht mehr. Also fasst sie den Plan, sich vom Leben zu verabschieden. Vorher möchte sie jedoch noch einmal richtig Urlaub machen und landet durch eine Fehlbuchung im "Cornwall Inn", wo eine geschlossene Gesellschaft der Hochzeit von Lila und Gary entgegenfiebert. Es soll Lilas Traumhochzeit werden, und die will sie sich auf keinen Fall von Phoebe und deren Suizidvorhaben verderben lassen.

"Wedding People" ist ein kluger und ehrlicher Roman über Freundschaft und Einsamkeit, über Hoffnung und zweite Chancen - mal berührend, mal witzig, immer lebensbejahend.

Dorothee Elmiger ist die neue Preisträgerin des Deutschen Buchpreises. Sie erhält die Auszeichnung für ihren Roman “Die Holländerinnen“. 13.10.2025 | 2:17 min

"Kleine Morde erhalten die Nachbarschaft" von Gay Marris

London in den 60er-Jahren: In der Atbara Avenue sind die Vorgärten gepflegt, die Autos poliert, und wenn sich die Nachbarn auf der Straße treffen, grüßen sie einander stets mit einem freundlichen Hallo. Doch sobald die Haustüren erst einmal verschlossen sind, brodelt es unter den Bewohnern gewaltig - und so wundert es nicht, dass es am Ende dieses Romans mehr als eine Leiche gibt.

In jedem Kapitel nimmt sich die Autorin eine neue Hausnummer vor und erzählt in kurzen Episoden von Neid und Missgunst, von Hass und Liebe, von dunklen Geheimnissen und düsteren Vorhaben. Eine bitterböse Nachbarschaftssatire voll skurriler Figuren, schwarzem Humor und finsterer Abgründe.

Thea Dorn lädt zum "Literarischen Quartett" ein. Ihre Gäste sind die Schriftstellerin Eva Menasse, der Philosoph Wolfram Eilenberger und der Literaturkritiker Adam Soboczynski. 05.12.2025 | 49:36 min

"Mama im Galopp" von Jimena Tello

Mama rennt den ganzen Tag - und doch kommt sie meist zu spät. Es ist einfach zu viel: die Kinder zur Schule bringen, zum Musikunterricht, zum Schwimmkurs, zum Kinderarzt - und dazwischen noch arbeiten und einkaufen. Wenn sie das alles auf Dauer schaffen soll, muss sie schneller werden. Aber wie? Die Lösung erscheint am nächsten Morgen in Tiergestalt: Mama wacht als Pferd auf. Und ja, jetzt ist sie schneller - sie kann schließlich galoppieren. Doch ist das wirklich die Lösung?

Ein herrlich komisches und originelles Bilderbuch über den Alltagsstress in Familien. Eine Empfehlung für Kinder ab vier Jahren.

Ohne Ablenkung in Geschichten eintauchen: Die Silent Reading Party in Stuttgart schafft einen gemütlichen Raum für Entschleunigung, literarische Entdeckung und Gemeinschaft. 11.12.2025 | 2:10 min

"Alle nennen mich Nein-Sam" von Drew Daywalt

Nein-Sam ist ein kleiner, süßer Mops. Doch wird er als Mops - oder auch einfach als Hund - bezeichnet, fühlt er sich nicht angesprochen. Denn er versteht sich selbst als Mensch. Und als solcher steht Nein-Sam vor einer großen Aufgabe: Er muss seine neue Nacktaffen-Familie vor all den Gefahren beschützen, die in der Welt lauern und die er immer wieder aufs Neue völlig falsch einschätzt.

Aus der Sicht des Hundes erzählt wird dieses Buch zu einem großen Abenteuer und einem noch größeren Spaß. Empfohlen für Kinder ab acht Jahren - zum Vor- oder Selberlesen.

Weihnachtssongs von Schlager bis Pop : Alle Jahre wieder: Wie Weihnachten musikalisch wird Ob von Helene Fischer, Bad Religion oder den No Angles: Jahr für Jahr erscheinen neue Weihnachtsalben zum Fest. Eine Übersicht über beliebte Klassiker und aktuelle Empfehlungen. von Marcus Schönhoff mit Video 3:39

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.