Comic-Buchautor Adam Stower erhält Deutschen Kinderbuchpreis 2025

Zum fünften Mal hat eine Kinder-Jury beraten, welcher Autor die beste Geschichte geschrieben hat. Ihre Entscheidung: Der Comic "Muffin und Tört" erhält den Kinderbuchpreis 2025.

Autor Adam Stower erhält für sein Buch "Muffin und Tört - Bei den Wikingern" den Deutschen Kinderbuchpreis 2025. Quelle: dpa

Der britische Illustrator und Autor Adam Stower ist für sein Comic-Buch "Muffin und Tört - Bei den Wikingern" (Planet!/Thienemann Verlage) mit dem Deutschen Kinderbuchpreis 2025 ausgezeichnet worden.

Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro verbunden und zählt damit zu den am höchsten dotierten Literaturpreisen in Deutschland.

Preisentscheidung: Kinder-Jury hat das letzte Wort

Der Deutsche Kinderbuchpreis wurde zum fünften Mal vergeben, wie ein Sprecher der JS Deutscher Kinderbuchpreis GmbH anlässlich der Preisverleihung am Samstag im Terminalgebäude des Flughafens Rostock-Laage mitteilte. Stifterin ist die Unternehmerin Jasmin Schröter.

Verliehen wird die Auszeichnung jedes Jahr in einer anderen deutschen Stadt, und das stets in der Zeit rund um die Frankfurter Buchmesse.

Eine Erwachsenen-Jury stellt zwar aus von den Verlagen eingesandten Neuerscheinungen eine Shortlist von zehn Büchern zusammen. Die Preisträgerinnen und Preisträger bestimmt jedoch eine Kinder-Jury, in der aus jedem Bundesland ein Mädchen und ein Junge im Alter von sechs bis zehn Jahren vertreten sind.

"Muffin und Tört": Kinderbuch für Leseanfänger

Ziel des Kinderbuchpreises sei es, bei Kindern die Lust am Lesen zu wecken und zu stärken, heißt es auf der eigenen Website. So wendet sich das diesjährige Siegerbuch, das von den Abenteuern des eher gemütlichen Katers Muffin und seines unternehmungslustigen Freundes Tört erzählt, an Leseanfänger. In der Begründung heißt es:

Der Text ist kurz und prägnant, es gibt viele große Illustrationen, sodass selbst ungeübte kleine Leserinnen und Leser viel Spaß haben können. „ Aus der Begründung des Deutschen Kinderbuchpreises 2025

Auf Platz zwei (10.000 Euro) setzten die Kinder den Angaben zufolge das Buch "Wonder und ich" (Schneiderbuch) von Britta Sabbag und Igor Lange. Platz drei (5.000 Euro) belegte "Der kleine Grimlin und die große Portion Mut" (Baumhaus-Verlag) von Barbara Rose und Laura Bednarski.

Sonderpreis für beste Illustration in "Geniale Augen"

Insgesamt werden beim Deutschen Kinderbuchpreis 100.000 Euro ausgeschüttet, so der Sprecher der Kinderbuchpreis GmbH. Denn für alle andern Bücher, die es auf die Shortlist geschafft haben, gibt es den Angaben zufolge jeweils 2.500 Euro.

Der mit 10.000 Euro dotierte Sonderpreis für die beste Illustration eines Kinderbuchs ging an Vitali Konstantinov. Dessen Zeichnungen im Buch "Geniale Augen" (NordSüd Verlag), so die Begründung der Jury, sprächen den natürlichen Forschergeist und die Fantasie von Kindern direkt an und machten zugleich detailreich die Vielfalt der Tierwelt erfahrbar.