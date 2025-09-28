Internettrend: Tausende essen gemeinsam "Pudding-mit-Gabel"

Eine verrückte Idee aus Karlsruhe hat es zum Internetrend geschafft: Deutschlandweit treffen sich junge Menschen zum "Pudding-mit-Gabel"-Essen. Es ist billig - und verbindet.

Puddingessen bringt die Menschen zusammen durch einen TikTok-Trend. (Symbolbild) Quelle: Colourblox.de

Absurdes Theater - oder einfach lecker, aber schwer zu essen? In zahlreichen Städten deutschlandweit treffen sich aktuell vorrangig junge Menschen zum gemeinsamen Puddingessen - und zwar mit der Gabel statt mit dem Löffel. Was sich nach einer absurden Idee anhört, ist in den sozialen Medien ein Trend, der viele Anhänger findet. Die Treffen werden gefilmt und ins Internet gestellt.

Treffen als "Ventil"

In Hannover sind am Sonntag 1.000 Menschen dabei. Hier steckt hinter dem Pudding-Treff eine Meme-Page mit knapp 145.000 Followern. Memes sind überwiegend lustige oder satirische Inhalte, oft Bilder oder Videos, die sich schnell im Netz verbreiten. In den Kommentaren greifen Nutzer den Humor auf und fragen, ob auch "Wackelpudding" möglich sei.

Die Absurdität des Treffens sei eine Art "Ventil in unserer heutigen Zeit", erklärt eine Organisatorin aus Hannover das Internet-Phänomen. Es sei einfach etwas, "wo man mal lachen kann", sagt die 23-Jährige. Das sei stilprägend für die Generation Z der zwischen 1995 und 2010 Geborenen: mit Humor und Absurdität auf ernste Umstände reagieren.

Günstiger und für alle zugänglicher Trend

In Hannover sagt Ida, Aktivitäten für Jugendliche seien teuer geworden - der Pudding-Treff sei dagegen eine schöne Freizeitaktivität, die billig und für alle zugänglich sei. Sie ist mit vier Freundinnen gekommen und hat einen Schokoladenpudding samt großer Gabel dabei.

Robert sagt: "Hier wird auf jeden Fall eine fette Eskalation stattfinden." Es kämen Leute, die sich gedacht hätten:

Mit Löffeln Pudding essen ist scheiße, allein Pudding essen ist scheiße. „ Robert, Teilnehmer des Pudding-mit-Gabel-Treffens

Ziel sei, die "ganzen Probleme" für einen Tag zu vergessen.

Pudding-Trend kommt aus Karlsruhe

Alles beginnt mit einem Flyer in Karlsruhe mit der Aufforderung: "Komm zu unserem "wir-essen-pudding-mit-einer-gabel-treffen". Wer dahintersteckt, ist unklar. Eine Karlsruher Meme-Page nahm das zum Anlass, die Veranstaltung zu "pushen".

Wir fanden die Idee so charmant und lustig und dachten uns: Komm, wir posten mal etwas darüber. „ Mehran Nadimi, einer der Betreiber des Instagram-Accounts karlsruher.memes mit knapp 84.000 Followern

Dem ersten "Pudding-mit-der-Gabel"-Treffen folgten Ende August zahlreiche Teilnehmer. Ein Video zeigt viele junge Menschen, die nach einem Countdown gemeinsam mit einer Gabel in den Pudding stechen und ihn daraufhin teils aus großen Bottichen gemeinsam verspeisen. Die Posts gehen auf Social-Media-Plattformen viral. Nach hunderttausenden Klicks folgen weitere geplante Treffen in Berlin, Hamburg, Dresden, München.

Bei vielen Internetnutzern kommt der kuriose Trend gut an:

Einfach eine lustige Sache. In unserer heutigen Welt voller Probleme, Ängste und Frust echt mal ein witziges Event voller Leichtigkeit. „ Kommentar einer Nutzerin zu einem Video aus Karlsruhe

Ein anderer schreibt: "Ernsthaft haben die nichts Besseres zu tun?"

Eigendynamik "nicht erwartet"

Rückblickend sagt Nadimi: "Diese Eigendynamik hatten wir nicht erwartet." Viele Menschen seien zum Pudding-Treff allein gekommen, hätten dort neue Leute getroffen. "Das fand ich das Schöne daran", sagt Nadimi. In der Videounterschrift vom Pudding-Treff in Karlsruhe steht: "Was wir daraus mitnehmen: Pudding verbindet Menschen."